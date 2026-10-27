PSD ar putea bloca rectificarea bugetară, după gaura găsită în buget. Luca Niculescu, discuție urgentă cu Sorin Grindeanu. ”Nu este nimic surprinzător” susține premierul

Luca Niculescu. Inquam Photos / Octav Ganea

Din articol Întâlnire urgentă cu Sorin Grindeanu. Luca Niculescu spune că nu e nimic surprinzător

PSD ar fi găsit, după Guvernul Bolojan, un minus de 40 de miliarde de lei. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar urma să aibă o discuție cu premierul Luca Niculescu, în joc fiind rectificarea bugetară.

Partidul Social Democrat (PSD) îi cere ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, situația financiară lăsată de Guvernul Bolojan, unde tot el era ministru al Finanțelor, una care să includă obligațiile de plată neachitate.

Poziția PSD ar bloca rectificarea bugetară, pe care ar susține-o doar condiționat de prezentarea acestor date. Astfel, social-democrații susțin că necesarul pentru a acoperi facturile restante ale Ministerului Dezvoltării și alte cheltuieli ar ajunge la 40 de milioane de lei.

Prezent la Chișinău, premierul Luca Niculescu a fost întrebat despre această gaură bugetară. Deși nu a vrut să o comenteze, a afirmat că i ”se pare logic să știm cum stăm cu finanțele țării”. ”În același timp, este urgentă rectificarea bugetară. Mâine dimineață mă voi apleca asupra acestui subiect cu celeritate” a declarat el.

Întâlnire urgentă cu Sorin Grindeanu. Luca Niculescu spune că nu e nimic surprinzător

Despre discuția de miercuri cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, prim-ministrul susține că nu e nimic surprinzător, deși s-ar lua în calcul să fie blocată, pentru moment, rectificarea bugetară. Luca Niculescu, întrebat despre această întâlnire, a declarat: ”Cu domnul Grindeanu vorbesc destul de des, voi continua discuțiile și vedem, poate fi telefonică, poate fi o întâlnire, dar nu este nimic surprinzător când președintele partidului care are două treimi dintre miniștri discută cu premierul României. Nu mi se pare o știre discuția dintre noi”.

Premierul și-a propus să facă această rectificare bugetară cel târziu luni. În ceea ce privește bugetul pentru anul 2027, ar putea trece prin asumarea Guvernului. Adoptarea Legii bugetului prin asumarea răspunderii Guvernului ar putea permite un control mai strict asupra cheltuielilor și menținerea țintei de deficit, în condițiile în care, în dezbaterea parlamentară, pot fi introduse amendamente care să majoreze cheltuielile bugetare fără surse de finanțate sustenabile.