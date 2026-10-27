Rareș Bogdan cere un Congres Extraordinar al PNL pentru schimbarea conducerii: Ilie Bolojan a eșuat

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL. Sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul Rareș Bogdan cere organizarea unui Congres Extraordinar al PNL în februarie sau martie 2027, pentru schimbarea lui Ilie Bolojan.

Europarlamentarul Rareș Bogdan cere organizarea unui Congres Extraordinar al PNL în februarie sau martie 2027, înaintea celui programat la termen, pentru a schimba conducerea și pentru a clarifica raportul de forțe dintre platforma liberal-conservatoare și cea progresistă din partid. Liberalul a susținut într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, că Ilie Bolojan a eșuat atât ca premier, cât și ca lider al formațiunii, criticând măsurile economice adoptate de Guvern și îndepărtarea PNL de mediul de afaceri. Demersul urmărește o clarificare ideologică și o reașezare a puterii în partid, pe fondul nemulțumirilor legate de direcția politică a conducerii și de relațiile cu cetățenii, partenerii politici și cei economici.

"Cred că ar trebui organizat acest Congres Extraordinar pentru a limpezi apele"

"În mod normal, anul viitor, în 2027, PNL ar trebui să aibă un congres, la termen, organizat în iulie. Este termenul de doi ani de zile pentru care a fost ales domnul Ilie Bolojan la conducerea partidului. Eu cred că pentru a stabiliza partidul, pentru a regla puterea în interiorul partidului între platforma liberal-conservatoare și cea progresistă, este mult mai bine, și nu sunt singurul care cred asta, suntem mai mulți, să avem un Congres Extraordinar. Nu sunt singurul. Sunt și alții din platforma liberal-conservatoare, dar și alți colegi ai mei, de la Bruxelles, care fac parte din platforma progresistă, și care doresc același lucru. Cred că ar trebui organizat acest Congres Extraordinar pentru a limpezi apele. Trebuie organizat undeva în luna februarie sau martie, cel târziu la începutul lui aprilie.

Doar așa putem să facem liniște în partid și să oprim această agitație internă. Cu toate supărările și cu toată critica pe care o prezintă unii colegi de-ai noștri din tabăra lui Bolojan, nu poți să ignori județul Cluj, cu Alin Tișe, cu 20.000 de voturi. Nu poți să-l ignori pe Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov. Nu poți să-l ignori pe Toma Petcu, președintele CJ Giurgiu. Nu poți să-l ignori pe primarul Mihai Chirica de la Iași, pe președintele CJ Brașov, Adrian Veștea, sau pe primarul de Brașov, George Scripcaru. Nu poți să-i ignori pe Crin Antonescu, Călin Popescu Tăriceanu și Alina Gorghiu. Nu poți să mă ignori pe mine ca șef al delegației României în Parlamentul European, de două ori cap de listă al PNL. Suntem un grup numeros de oameni, în interiorul PNL și în afara PNL, cu mare reprezentativitate care ar vrea un astfel de Congres.

"Cred că domnul Bolojan a eșuat ca premier, dar și ca lider al PNL"

Pentru organizarea congresului este nevoie de 33% din organizații, dar nu vrem să facem o acțiune împotriva PNL. Vrem să intrăm în discuții. Vrem o discuție așezată cu colegii noștri care sunt asociați cu domnul Ilie Bolojan. Cred că pentru ei, dar și pentru noi, e mult mai bine așa. Emil Boc vorbea în urmă cu câteva zile, într-un interviu dat unei televiziuni locale, că după modelul partidului liberal japonez, eu am completat cu partidul republican din SUA, care are 4 platforme în interior, partidul conservator britanic are 3, PNL are și el nevoie de o clarificare ideologică.

În cazul în care platforma liberal-conservatoare ar pierde aceste alegeri cu candidatul pe care l-ar pregăti împotriva domnului Bolojan, asta nu înseamnă că noi am pleca din partid sau că ar începe un război intern. Am înțeles acest lucru, dar noi așa am putea să ne găsim locul în PNL în funcție de votul pe care l-am avea. Se mai poate întoarce domnul Bolojan și la mediul de afaceri pe care PNL l-a reprezentat în ultimii 35 de ani și pe care l-a abandonat prin măsurile pe care le-a luat? Eu nu cred! (...) Cred că domnul Bolojan a eșuat ca premier, dar și ca lider al PNL. Cred că nimeni nu-și permite să piardă oameni de calitatea celor care sunt în platforma liberal-conservatoare, cum nici noi, la rândul nostru, dacă câștigăm această luptă, nu vom îndepărta pe nimeni din platforma care astăzi îl susține pe Ilie Bolojan", a explicat Rareș Bogdan.