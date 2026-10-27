Premierul Luca Niculescu, discuţie cu uşile închise cu Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova. UPDATE: Mesajele celor doi - FOTO

Imagine cu Luca Niculescu și Maia Sandu. Sursa foto: X, Luca Niculescu

Premierul României, Luca Niculescu, a fost primit de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, marți, 27 octombrie. Cei doi au avut o discuție cu ușile închise.

UPDATE 2: Mesajul Maiei Sandu

Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a postat un mesaj după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul României, Luca Niculescu.

"L-am primit astăzi la Chișinău pe Prim-ministrul României, Luca Niculescu, în prima sa vizită externă. Am discutat despre proiectele care ne leagă de România și de Uniunea Europeană: liniile electrice, drumurile și podurile, calea ferată și punctele de trecere a frontierei. Vrem ca oamenii să circule mai ușor și să petreacă mai puțin timp la frontieră, iar energia să fie mai sigură și mai accesibilă.

Economiile noastre sunt deja împletite. Capitalul românesc este prezent în Republica Moldova, iar cel moldovenesc – în România, cu mii de companii și locuri de muncă de o parte și de alta a Prutului.

Am vorbit și despre securitate. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să amenințe securitatea cetățenilor noștri, inclusiv prin dronele și rachetele care violează spațiul aerian al ambelor țări. Condamnăm atacurile Rusiei asupra navelor civile în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României, care pun în pericol vieți și comerțul în întreaga regiune. În acest context, vom intensifica schimbul de informații, avertizarea timpurie și cooperarea pentru implementarea celor mai eficiente soluții de apărare aeriană.

Pe măsură ce Republica Moldova avansează spre Uniunea Europeană, contăm pe România. O Moldovă democratică, liberă și ancorată în UE va rămâne, la rândul ei, un partener de încredere și un factor de stabilitate în regiune.

Îi mulțumesc Prim-ministrului Niculescu pentru angajamentul de a duce mai departe proiectele noastre comune și îi doresc succes în mandatul pe care și l-a asumat", a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook, postând și mai multe fotografii.

UPDATE 1: Mesajul premierului Luca Niculescu după întrevederea cu Maia Sandu

Premierul Luca Niculescu a revenit cu un mesaj după întrevederea pe care a avut-o cu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

"A fost pentru mine și pentru membrii echipei guvernamentale care m-au însoțit la Chișinău un prilej deosebit de a reconfirma relația de suflet și, totodată, soliditatea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, construite pe istoria și limba comune și pe fraternitatea care ne unește.

În fața provocărilor actuale, consolidarea rezilienței Republicii Moldova și întărirea capacității sale de a răspunde provocărilor de securitate rămân priorități comune, care necesită o coordonare strânsă.

România își menține angajamentul ferm de a susține Republica Moldova pe toate liniile de efort, atât în consolidarea stabilității și securității, cât și în dezvoltarea economică, prin proiecte de interconectare și printr-o prezență investițională românească care vor contribui la avansarea parcursului său european. Viitorul Republicii Moldova este în familia europeană!", a scris Luca Niculescu într-o postare pe pagina sa de X.

Știrea inițială:

Premierul Luca Niculescu a fost primit, marţi seară, 27 octombrie, de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la finalul vizitei pe care oficialul român a efectuat-o la Chişinău, transmite Agerpres.

Niculescu, care a fost însoţit de vicepremierul Marian Neacşu şi de ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a avut o discuţie cu uşile închise cu preşedintele statului moldovean, fără a oferi detalii despre subiectele abordate.

Până la această oră, pe site-ul Președinției Republicii Moldova nu a fost publicat niciun comunicat de presă despre întrevederea dintre Luca Niculescu și Maia Sandu, iar președinta Republicii Moldova nu are postări noi pe conturile sale de socializare.

Cu cine s-a mai întâlnit Luca Niculescu în Republica Moldova

Anterior, în cursul zilei de marți, Luca Niculescu s-a întâlnit cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, şi a vizitat, alături de acesta, staţia electrică de la Chişinău, parte din proiectul liniei de înaltă tensiune Chişinău - Vulcăneşti. De asemenea, şeful Executivului s-a întâlnit cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Luca Niculescu: Discuții excelente cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu

În cea mai recentă postare a sa, premierul Luca Niculescu anunță că a avut "discuții excelente" cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

"L-am felicitat pentru activitatea intensă pe care Parlamentul a desfășurat-o pentru accelerarea procesului de integrare europeană și l-am asigurat de sprijinul deplin al României. Locul Republicii Moldova este în Europa și nu ne vom obosi niciodată să susținem acest lucru!

De asemenea, am discutat despre modalitățile prin care putem consolida reziliența în regiunea noastră. Prin proiectele de conectivitate pe care le implementăm, construim adevărate punți de prosperitate și securitate pentru cetățenii noștri. Suntem alături de Republica Moldova și ne coordonăm pentru a contracara atacurile hibride și incursiunile zilnice ale dronelor", a scris Luca Niculescu într-o postare pe X.

Discuții excelente cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, @Igor_Grosu_md. L-am felicitat pentru activitatea intensă pe care Parlamentul a desfășurat-o pentru accelerarea procesului de integrare europeană și l-am asigurat de sprijinul total al României. Locul Republicii Moldova este în Europa și nu vom obosi să susținem acest lucru! Am discutat, de asemenea, despre modalitățile în care putem consolida reziliența în regiunea noastră. Prin proiectele de conectivitate pe care le realizăm, construim adevărate punți de prosperitate și siguranță pentru cetățenii noștri. Suntem alături de Republica Moldova și ne coordonăm pentru a face față atacurilor hibride și incursiunilor zilnice cu drone. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) October 27, 2026

Mesajul lui Luca Niculescu după întâlnirea cu Vasile Tofan

După întrevederea cu Vasile Tofan, Luca Niculescu a scris pe pagina sa de Facebook: "Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne la fel de puternic. L-am asigurat pe omologul meu, prim-ministrul Vasile Tofan, la prima noastră întâlnire de la preluarea mandatului, avută astăzi la Chișinău, de angajamentul nostru constant pentru o Republică Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană. Vom consolida relațiile noastre istorice, împreună, în Uniunea Europeană, acolo unde este locul Republicii Moldova.

Am discutat împreună cu omologul meu despre avansarea rapidă a proiectelor strategice de pe agenda comună - proiectele de interconectare din transporturi și energie. Sunt investiții esențiale pentru reziliența Republicii Moldova, care vor genera rezultate concrete pentru cetățeni.

Cooperarea economică rămâne o componentă puternică. Avem multe companii românești în Republica Moldova și numeroase companii din Republica Moldova în România. Schimburile comerciale au ajuns anul trecut la 4,5 miliarde de euro, iar investițiile românești au creat 12.000 de locuri de muncă în comunitățile de peste Prut.

Integrarea europeană a Republicii Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România. Am felicitat Guvernul de la Chișinău pentru rezultatele obținute și l-am asigurat pe prim-ministrul Tofan că susținem intens și deschiderea ultimelor două clustere rămase până la sfârșitul acestui an pentru aderarea la Uniunea Europeană. În toate formatele vom intensifica și furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continue să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară.

Sprijinul României vizează și securitatea cetățenilor Republicii Moldova, mai ales în această perioadă în care Federația Rusă continuă să testeze constant felul nostru de a reacționa, reziliența noastră, atât a Republicii Moldova, cât și a României.

I-am mulțumit prim-ministrului Vasile Tofan pentru primirea deosebit de călduroasă și l-am invitat să continuăm dialogul nostru inclusiv în contextul unei vizite în România".

Luca Niculescu nu a postat deocamdată nimic despre întrevederea cu Maia Sandu. Nici pe site-ul Administrației Prezidențiale nu s-a anunțat până acum nimic despre subiectele discutate de premierul României și președinta Republicii Moldova. Precizăm că aceasta a fost prima vizită externă a lui Luca Niculescu în calitate de premier.