”Singurul lucru care poate să prevină o invazie de la ruși” în Republica Moldova. Adrian Zuckerman: Nu există o soluție perfectă

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București. Sursă foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

Republica Moldova are nevoie de garanții de securitate din partea NATO și a statelor europene pentru a descuraja o eventuală invazie rusă, consideră Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite la București. Într-un interviu acordat presei din Republica Moldova, a vorbit despre opțiunile de apărare ale țării, dar și despre o posibilă unire cu România, subliniind că nu există o soluție perfectă.

Excelența Sa Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, a acordat un interviu pentru presa din Republica Moldova, în care a vorbit despre situația sensibilă în care se află țara, în contextul agresiunii ruse. Astfel, Adrian Zuckerman a punctat, pentru cotidianul.md, că ”ar trebui să se facă cât de repede posibil este o înțelegere între Moldova și țările europene, țările NATO, astfel încât, dacă este atacată de ruși, NATO și țările europene să ofere ajutor. Este singurul lucru care poate să prevină o invazie de la ruși”. De asemenea, fostul ambasador la București a mai subliniat: ”Nu există, cum văd eu lucrurile, o soluție perfectă. Dar eu cred că, într-un fel sau altul, NATO și țările europene trebuie să-și asume protecția unei țări mici ca Republica Moldova împotriva agresiunii rusești”.

Declarațiile au fost făcute în marja conferinței internaționale ”Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată la București, de New Strategy Center, un think tank românesc specializat în securitate și politică externă, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României.

”Singurul lucru care poate să prevină o invazie de la ruși” în Republica Moldova

Întrebat, de publicația citată, ”Ce s-ar putea face la nivel internațional pentru apărarea oamenilor din Republica Moldova?”, Adrian Zuckerman a răspuns: ”Eu cred că este o idee foarte bună ca Republica Moldova să fie primită în NATO și în Uniunea Europeană. Eu cred că România și țările democratice europene trebuie să sprijine Moldova, cu toate că nu este membră a NATO. Atunci când a fost atacată și invadată Ucraina, mulți din Europa au afirmat că Articolul 5 spune că apărăm numai membrii NATO. Da, se menționează că apărăm membrii, dar nu se precizează că nu este voie să apărăm țări care nu sunt membre. În acest context, în opinia mea, a fost o mare greșeală și continuă să fie o mare greșeală faptul că avem unele discuții cu rușii, căci astfel ei văd că țările europene, respectiv membrii NATO nu s-au aliniat pentru a apăra democrațiile. Iar rușii obțin avantaje din această situație. Este precum o fereastră care încă nu e închisă, ei au loc pe acolo, dar ei sunt agresori și se folosesc de această fereastră. Ceea ce consider că ar trebui să se facă cât de repede posibil este o înțelegere între Moldova și țările europene, țările NATO, astfel încât dacă este atacată de ruși, NATO și țările europene să ofere ajutor. Este singurul lucru care poate să prevină o invazie de la ruși. Și nu numai că este singurul lucru, dar e un mare noroc că Ucraina are succes împotriva invaziei ruse”.

”Nu știu dacă chiar există cea mai bună soluție”

Despre unirea Republicii Moldova cu România, Adrian Zuckerman a răspuns: ”Știu că sunt multe discuții și sunt discuții constructive în această perspectivă. Sunt unele considerente care militează pentru o astfel de Unire, sunt unele considerente care militează împotrivă. Este o situație mai complicată. Cum prea bine știți, e o problemă cu Transnistria, unde se află în continuare soldați ruși. Această problemă trebuie să fie rezolvată. Mai mult, Moscova, atunci când a controlat Moldova, a strămutat mulți ruși acolo. Astfel, este greu să spun care ar fi cea mai bună soluție. Nu știu dacă chiar există cea mai bună soluție. Orice ai face, există niște riscuri. Nu există, cum văd eu lucrurile, o soluție perfectă. Dar eu cred că, într-un fel sau altul, NATO și țările europene trebuie să-și asume protecția unei țări mici ca Republica Moldova împotriva agresiunii rusești. Exact care este mecanismul de a ajunge în acest stadiu, nu e clar, adică o Unire cu România sau intrarea Republicii Moldova în NATO și în Uniunea Europeană. Trebuie discutat să se găsească cea mai bună variantă, cu cât mai puține probleme. Și știu că discuțiile acestea au început și continuă”

”Moldova a fost parte din România. Însă lucrurile în prezent nu mai sunt la fel cum erau acum multe decenii. Sunt probleme politice care trebuie rezolvate. Dar, din nou, democrația trebuie protejată. Rușii joacă foarte tare acolo. Sunt oameni ca Șor și alții care încearcă să submineze democrația moldoveană. Care-i cel mai bun răspuns la această situație poate să fie diferit față de care va fi cel mai bun răspuns într-un an sau doi ani. Discuțiile trebuie să continue și trebuie găsită cea mai bună soluție care să mențină o Moldovă democratică pro-occidentală” a conchis fostul ambasador SUA la București.