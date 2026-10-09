De ce nu a venit Marco Rubio în România? Adrian Zuckerman: „Relația dintre țara noastră și America e foarte bună”. Ce spune despre Luca Niculescu

Imagine cu Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București. Foto: Agerpres

Fostul ambasador Adrian Zuckerman este de părere că vizita lui Marco Rubio în Grecia a avut rolul de a reafirma sprijinul Statelor Unite pentru guvernul grec și pentru țările europene democratice.

Acesta a avut doar cuvinte de laudă despre discursul secretarului de stat american și a explicat că acesta nu a venit în România pentru că problema era în Grecia.

„Referitor la vizita lui Rubio în Grecia, eu cred că s-a dus acolo ca să aibă o discuție cu guvernul grecesc și să le spună că America e lângă ei. Nu vor să dea jos guvernul grecesc. Nu știu ce a spus doamna ambasadoare, dar o să se afle.

Cred că misiunea lui Rubio a fost să spună că America stă lângă Grecia, că o încurajează și a spus, în același discurs la Atena, care a fost un discurs foarte bun, că el sprijină toate țările europene să se dezvolte, să țină minte că sunt țări democratice și să meargă înainte cu America. A spus într-un ton similar la începutul anului la Munchen. Rubio a vorbit foarte bine, în opinia mea”, a spus Adrian Zuckerman.

Referitor la faptul că Marco Rubio nu a venit în România, Adrian Zuckerman a spus: „Nu avea ce să spună aici. Problema e în Grecia, nu cu ambasadorul american în România”.

Relația dintre România și America e foarte bună

Întrebat dacă s-a schimbat ceva în parteneriatul strategic, odată cu delirul celor care sunt în funcții publice în România și care își permit să vorbească, într-un anumit fel, la adresa oamenilor din Statele Unite, Adrian Zuckerman a spus că relația dintre România și America rămâne foarte bună și a făcut apel la PNL, PSD, USR și UDMR să depășească disputele și să colaboreze pentru binele țării, alături de premierul desemnat Luca Niculescu.

„Eu cred că nu s-a schimbat nimic. Eu cred că relația dintre România și America e foarte bună. Serviciile colaborează și sunt foarte apropiate. Armata Română colaborează cu americanii și cu NATO. Ce s-a schimbat este că oamenii cred din ce în ce mai mult zgomotul, dar nu cred că e, în multe cazuri, zgomot bazat pe fapte adevărate.

Avem al patrulea desemnat acum, Luca Niculescu. Destulă ceartă! Până acum toată lumea s-a certat și a găsit motive să nu se înțeleagă. Eu cred că lucrul ăsta trebuie să se termine pentru binele României. Eu cred că partidele occidentale - PNL, PSD, USR, UDMR - trebuie să găsească motive să se înțeleagă.

Uneori nu-i ușor, dar e un semn de maturitate, e un semn de patriotism și trebuie să facă sacrificii. Cei patru trebuie să lucreze împreună și trebuie să lucreze împreună pentru binele României.

În opinia mea, ei ar trebui să stea la o masă, să găsească motive să se înțeleagă. Nu vor obține sută la sută ce vor, dar sunt sigur că pot să găsească o soluție cu care pot toți să trăiască. Nu vreau să spun cine să facă ce, dar sunt sigur că toți sunt destul de maturi să găsească motive să se înțeleagă, să meargă înainte, nu pentru interesul lor politic individual, dar pentru binele României”, a spus Adrian Zuckerman.

„Luca Niculescu e un om bun. Toată lumea spune asta”

Fostul ambasador speră că partidele vor avea încredere în Luca Niculescu și vor colabora cu acesta.

„Eu zic că sunt șanse să se întâmple așa. Domnul desemnat acum, Luca Niculescu, e un om bun. Toată lumea spune asta. Sper ca toți să aibă încredere în el și sper ca toți să găsească motive să meargă împreună înainte cu el”, a spus Adrian Zuckerman.

Sunt alegerile anticipate o soluție pentru România?

Întrebat dacă alegerile anticipate ar fi o soluție pentru România, Adrian Zuckerman a răspuns că nu le consideră cea mai bună variantă și a îndemnat partidele să depășească neînțelegerile și să colaboreze pentru binele țării.

„În opinia mea, nu-i cea mai bună soluție pentru România. Eu nu cred că se vor schimba lucrurile atât de mult ca să facă o diferență. După două luni, trei luni, șase luni, cât durează să ai alegerile, o să fii înapoi unde ești acum.

Sper și cred că oamenii de la cele patru partide de care am spus - și sunt unele minorități care sunt ok - au binele României la suflet. Ele trebuie să găsească lucruri comune cu care să meargă înainte, în loc să spună zece lucruri care nu le plac la ceilalți.

Sunt multe lucruri care nu plac, dar acum trebuie găsite lucrurile care sunt comune și cu care se poate merge înainte.

Eu sunt foarte optimist și sper ca toți șefii de partid, în sufletul lor, să creadă mai mult în binele României decât în binele lor personal. A venit momentul ca lucrurile astea să se termine și îi încurajez pe toți să găsească o potecă comună înainte”, a spus Adrian Zuckerman la Antena 3 CNN.