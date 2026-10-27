Sorin Grindeanu, avertisment dur după incendiul de la Carfil: „Toleranță zero” pentru sabotajele atribuite Rusiei!

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, anunță toleranță zero pentru „agresiunea hibridă la care recurge statul rus”, după tentativa de sabotaj de la Carfil.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu, precizează că atacuri precum cel de la platforma industrială Carfil arată o „strategie îndreptată împotriva statelor NATO”.

„Toleranță zero pentru actele de sabotaj și de diversiune orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României!

Nu vom accepta nicio încălcare a suveranității și securității statului român, iar astfel de acte nu pot rămâne nesancționate.

Incendiul de la fabrica de armament din Braşov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre - prin recentele atacuri cu drone.

Aceste incidente nu pot fi considerate accidentale.

Ele demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO.

De aceea, securitatea națională trebuie întărită, iar rolul instituțiilor de forță este esențial în această perioadă cu provocări multiple, mai ales în ceea ce privește prevenția.

Protejarea românilor și a infrastructurii critice a României sunt prioritatea noastră numărul unu”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Potrivit jurnalistului Tudor Curtifan, redactor-șef Defense România, prin astfel de atacuri, Federația Rusă urmărește să influențeze decizia politică și să stârnească panică în ochii populațiilor din statele vizate.

Reacții privitoare la incidentul de la platforma Carfil au avut în cursul zilei de marți președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu, dar și fostul ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care a precizat că „ne putem aştepta la escaladări pe linia sabotajelor”.