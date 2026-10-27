Ce urmărește, de fapt, Rusia prin sabotajele din România și alte țări din UE. Tudor Curtifan: „Marile războaie au început din accidente”

Curtifan

SRI a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în incendiul de pe platforma industrială Carfil. Jurnalistul Tudor Curtifan avertizează că astfel de incidente evidențiază vulnerabilități la nivel european și subliniază necesitatea unei cooperări mai bune între serviciile de informații.

Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis luni că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil.

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene. În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

Într-o intervenție telefonică la România TV, Tudor Curtifan, redactor-șef Defense România, a precizat că avem de-a face cu „o situație îngrijorătoare, având în vedere că astfel de incidente au loc tot mai des, nu doar pe teritoriul României”.

„Există o vulnerabilitate la nivel european. Am văzut situația din România, dar au fost cazuri similare în Bulgaria, în statele baltice, în Polonia, incidentul de pe Aeroportul din Leipzig”, a punctat Tudor Curtifan.

Ce urmărește, de fapt, Federația Rusă

Potrivit jurnalistului Defense România, Moscova urmărește, prin aceste atacuri, să influențeze decizia politică și să stârnească panică în ochii populațiilor din statele vizate.

„Suntem într-un moment în care Federația Rusă încearcă să pună presiune mult mai mare pe statele europene în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei, iar din perspectiva mea urmărește două direcții. În primul rând, vrea să influențeze decizia politică, pentru că atunci când ai astfel de incidente, poți să fii paralizat și să te gândești că dacă vei continua susținerea, riști un conflict, iar în al doilea rând să inoculeze spaima în rândul populației și să o influențeze în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei”, a spus Tudor Curtifan, adăugând că „marile războaie au început din accidente, dacă ne uităm în istorie, nu neapărat de la atacuri directe”.

„Va trebui găsită o formulă în care să descurajăm Federația Rusă și să protejăm aceste puncte de infrastructură critică, energetică și militară”, a adăugat el.

„Vârful aisbergului e la Moscova”

Tudor Curtifan și-a exprimat speranța că în viitor va exista o coordonare mai bună între serviciile de informații din diferite țări, astfel încât eventualele rețele de sabotori să fie destructurate înainte să-și pună în aplicare planurile.

„Una dintre marile paradoxuri ale acestor situații e că atunci când un serviciu de informații previne un atac sau un atentat, nimeni nu aude de acest lucru, dar dacă ți-a scăpat o singură dată, s-a spart paharul direct în sufragerie și toată lumea vede consecințele. Cred că va trebui o coordonare mult mai bună, pentru a preveni astfel de atacuri. E foarte bine că s-au destructurat aceste rețele, dar e doar unul din capetele hidrei.

Vârful aisbergului e la Moscova, dar rețelele sunt coordonate de interpuși, de recrutarea unor persoane care nu cred că au o ideologie prorusă, ci doar interese financiare și diferite beneficii. Acest lucru se întâmplă cu cetățeni europeni din alte state. Trebuie lucrat la prevenire și văzut cum putem bloca aceste acțiuni. Sunt multe chestiuni de rezolvat”, a conchis Tudor Curtifan.

Reamintim că reacții cu privire la tentativa de sabotaj de la Carfil au avut în această dimineață și președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu.