Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Info utile Costel Fotea: Lucrări în plină desfășurare pe drumurile din județul Galați

Costel Fotea: Lucrări în plină desfășurare pe drumurile din județul Galați

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
|
Negrilesti
Foto: Facebook Costel Fotea

În comuna Negrilești, pe DJ 240, sunt ample lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

În comuna Negrilești, lucrările de modernizare a drumului județean DJ 240, pe tronsonul care traversează localitatea, sunt în plină desfășurare.

Proiectul prevede lărgirea drumului la 8 metri, amenajarea de trotuare, realizarea șanțurilor pentru scurgerea apelor pluviale, construirea de podețe de acces în gospodării și refacerea completă a semnalizării rutiere.

În prezent, se lucrează la așernarea stratului de piatră spartă, iar etapa următoare va fi turnarea primului strat de asfalt.

Investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere,  derulat de Consiliul Județean Galați pe mai multe tronsoane de drum județean, având ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere. 

Vezi și: Investiție de peste 22,5 milioane de lei pentru salvarea pacienților cu boli grave de inimă la Galați

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Info utile
Citește mai multe din Info utile
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close