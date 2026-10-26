Costel Fotea: Lucrări în plină desfășurare pe drumurile din județul Galați

Foto: Facebook Costel Fotea

În comuna Negrilești, pe DJ 240, sunt ample lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

În comuna Negrilești, lucrările de modernizare a drumului județean DJ 240, pe tronsonul care traversează localitatea, sunt în plină desfășurare.

Proiectul prevede lărgirea drumului la 8 metri, amenajarea de trotuare, realizarea șanțurilor pentru scurgerea apelor pluviale, construirea de podețe de acces în gospodării și refacerea completă a semnalizării rutiere.

În prezent, se lucrează la așernarea stratului de piatră spartă, iar etapa următoare va fi turnarea primului strat de asfalt.

Investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere, derulat de Consiliul Județean Galați pe mai multe tronsoane de drum județean, având ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere.