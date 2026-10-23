Taxă de salubritate, din ianuarie, 2027, în Sectorul 1. Tot ce trebuie să știi depre taxă

Locuitorii Sectorului 1 vor plăti, începând cu 1 ianuarie 2027, o taxă de salubritate, după ce Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat astăzi introducerea acesteia.

Valoarea taxei este subvenționată, suma pe care urmează să o achite fiecare locuitor fiind de 9,99 lei pe lună de persoană, în urma adoptării unui amendament la proiectul de hotărâre de consiliu propus astăzi de primarul Sectorului 1, George Tuță.

“Nu este o decizie populară. Dar este o decizie pe care mi-o asum. În primul rând, avem obligații legale. Legislația națională și cea europeană ne cer să aplicăm principiul «poluatorul plătește», adică fiecare să contribuie la costul gestionării deșeurilor pe care le produce.

În al doilea rând, România are probleme serioase cu reciclarea și riscă sancțiuni europene pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate.

Și mai există o consecință financiară importantă: potrivit condiționalității privind finanțarea pe care o avem în vedere, dacă nu introducem această taxă, Sectorul 1 riscă să nu mai primească bani de la Guvernul României. Asta ar însemna mai puține resurse pentru nevoile comunității. Ca primar, nu pot ignora aceste consecințe”, afirmă primarul George Tuță.

În același timp, Primăria Sectorului 1 a solicitat și obținut acordul Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pentru a introduce taxa specială de salubritate pentru utilizatorii casnici şi non-casnici din sector.

Așa cum a aprobat astăzi Consiliul Local al Sectorului 1, taxa de salubritate este de 22,20 lei pe lună, cu TVA, pe persoană și se aplică din anul 2027. Din această sumă fiecare locuitor va plăti doar 9,99 lei pe lună, restul fiind suportat de administrația locală.

Ce servicii sunt incluse în taxă

Taxa acoperă gestionarea deșeurilor menajere, de la colectare și transport până la sortare, tratare și eliminare.

Din suma lunară de 22,20 lei, 6,69 lei reprezintă costul colectării separate a deșeurilor reciclabile, precum hârtia, cartonul, metalul, plasticul și sticla. Alți 15,51 lei sunt alocați gestionării deșeurilor reziduale, adică a gunoiului menajer care nu poate fi reciclat.

Procesul de gestionare include sortarea materialelor reciclabile, tratarea deșeurilor reziduale prin procese mecano-biologice, compostarea sau digestia anaerobă a biodeșeurilor și depozitarea deșeurilor care nu mai pot fi valorificate.

Taxa nu acoperă curățenia stradală și deszăpezirea. Aceste servicii vor fi finanțate în continuare din bugetul Sectorului 1.

Cine plătește și cum se calculează taxa

Taxa se aplică utilizatorilor casnici și se calculează în funcție de numărul persoanelor declarate, nu ca tarif fix pentru fiecare locuință.

În cazul clădirilor aflate în proprietate privată, proprietarii trebuie să declare persoanele care locuiesc în imobilele respective.

Pentru clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unei unități administrativ-teritoriale, obligația de plată și de declarare revine utilizatorilor casnici.

Regulamentul prevede că se iau în calcul persoanele care locuiesc în imobil cel puțin 30 de zile calendaristice.

Pentru unitățile locative închiriate în regim hotelier, se declară trei persoane pe lună.

Ce declarații trebuie depuse

Proprietarii trebuie să depună o declarație de impunere pentru fiecare clădire deținută. Documentul trebuie să conțină datele de identificare ale proprietarilor, adresa imobilului și numărul persoanelor care locuiesc acolo.

Declarația se depune în termen de maximum 30 de zile de la dobândirea dreptului de proprietate. Pentru utilizatorii casnici din clădirile aflate în proprietatea statului sau a unei unități administrativ-teritoriale, termenul curge de la dobândirea dreptului în baza căruia locuiesc în imobil.

Dacă se schimbă numărul persoanelor sau identitatea acestora, proprietarul trebuie să depună o declarație rectificativă în maximum 30 de zile.

Regulamentul prevede și depunerea unei declarații de scoatere din evidență în situații precum vânzarea sau demolarea imobilului, schimbarea destinației acestuia ori încetarea dreptului în baza căruia o persoană locuia acolo.

Declarațiile se depun la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, prin e-mail la registratura@primarias1.ro, prin poștă sau curier, ori direct la sediul din Strada Mureș nr. 18-24.

Ce se întâmplă dacă nu este depusă declarația

Dacă declarația nu este depusă în termen, autoritatea locală poate stabili din oficiu suma datorată.

Atunci când nu există informații despre numărul persoanelor care locuiesc într-un imobil, regulamentul prevede estimarea a trei utilizatori casnici pentru fiecare unitate de proprietate imobiliară.

Persoanele care primesc o decizie de impunere emisă din oficiu pot depune declarația inițială sau rectificativă în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei. Ulterior, autoritatea fiscală anulează decizia inițială și emite una nouă, pe baza declarației depuse.

Asociațiile de proprietari și de locatari trebuie să transmită autorității fiscale, în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui semestru, situații centralizatoare privind numărul persoanelor declarate pentru fiecare unitate de proprietate imobiliară.

Când se depun declarațiile și primul termen de plată

Până la 30 aprilie 2027, proprietarii trebuie să depună declarația la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1.

Primul termen de plată este 30 iunie 2027.

Din 2028, plata se va face în două tranșe: până la 31 martie și până la 30 septembrie, pentru perioada iulie-decembrie.

Taxa poate fi plătită în avans, fără acordarea unor facilități fiscale. Sumele achitate în plus pot fi compensate sau restituite la cerere, potrivit Codului de procedură fiscală.

Plata se poate face prin Ghișeul.ro, platforma online, terminalele SelfPay Easy, aplicația mobilă, ordin de plată, mandat poștal sau prin oficiile Poștei Române.

Neplata la termen atrage majorări de întârziere și poate duce la executare silită, potrivit legii.

Cine beneficiază de scutire

Regulamentul prevede scutiri pentru veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, persoanele persecutate din motive politice sau etnice, în condițiile actelor normative aplicabile, persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

De scutire beneficiază și reprezentanții legali care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat ori persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pe perioada în care îndeplinesc aceste condiții.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele eligibile trebuie să depună o cerere și documentele justificative.

Amenzi de până la 1.000 de lei

Nerespectarea obligațiilor declarative poate atrage amenzi. Depunerea cu întârziere a declarației de impunere se sancționează cu amendă între 100 și 500 de lei. Nedepunerea declarației și transmiterea cu întârziere a situațiilor centralizatoare de către asociațiile de proprietari sau de locatari se sancționează cu amenzi între 500 și 1.000 de lei.

Regulamentul prevede și o taxă de două ori mai mare pentru utilizatorii casnici care nu asigură colectarea separată a deșeurilor municipale, respectiv 44 de lei (taxa este stabilită la valoarea de 22.20, fiind subvenționată din bugetul Primăriei până la suma de 9,99 lei).

În celelalte sectoare ale Capitalei, taxa de salubritate variază între 9 și 31 de lei și este aplicată încă din 2025.