Când se dă drumul la căldură în Brașov: "Beneficiarii să asigure buna funcţionare a instalaţiilor". Ce trebuie să verifice

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Serviciul Public Local de Termoficare (SPLT) Braşov va începe furnizarea energiei termice pentru consumatorii casnici şi noncasnici racordaţi la sistemul centralizat de încălzire ale...

SPLT Braşov va începe de miercuri furnizarea energiei termice. "Ţinând cont de temperaturile exterioare scăzute din ultimele zile, SPLT Braşov aduce la cunoştinţa asociaţiilor de proprietari, consumatorilor casnici şi noncasnici racordaţi la sistemul centralizat din municipiul Braşov că, în data de 6 octombrie se vor efectua reverificări ale etanşeităţii sistemului şi, începând cu data de 7 octombrie, va începe furnizarea energiei termice pentru încălzire conform temperaturilor exterioare", a anunţat, luni, Primăria Braşov, în a cărui subordine funcţionează SPLT.

Conform sursei citate, pornirea instalaţiilor se face treptat, pe zone şi puncte termice.

"Beneficiarii să asigure buna funcţionare a instalaţiilor"

"Din această cauză rugăm beneficiarii să asigure buna funcţionare a instalaţiilor interioare de încălzire, pentru a evita inundarea apartamentelor la umplerea şi punerea sub presiune a sistemului de termoficare", a precizat sursa citată.

Potrivit datelor făcute publice, în sezonul trecut, 2025-2026, la sistemul centralizat de termoficare din municipiul Braşov erau racordaţi în jur de aproximativ 5.000 de consumatori.

În ultimul an, Primăria Braşov a demarat programul de extindere a sistemului centralizat de termoficare în mai multe zone din oraş, în condiţiile în care nu doar asociaţii de proprietari, ci şi societăţi comerciale şi-au arătat interesul pentru racordarea la acesta. Programul cuprinde şi un proiect pilot de reconectare a şcolilor la reţea.

Recomandări

"Rugăm beneficiarii:

Să verifice ca toate instalațiile interioare (coloane, conducte, robinete, calorifere) să fie montate, etanșe și în stare de funcționare;

Să se asigure că toate robinetele de golire sunt închise, iar caloriferele demontate pe timpul verii au fost remontate;

Să verifice funcționarea robinetelor de aerisire și aerisirea instalației după umplere;

Să remedieze, înainte de pornire, orice defecțiune sau lucrare neterminată la instalația din apartamente sau din spațiile comune.

Precizăm că operatorul nu răspunde pentru daunele cauzate de instalațiile interioare defecte, incomplete sau lăsate deschise. Responsabilitatea pentru acestea revine proprietarilor sau asociației de proprietari", a mai transmis Primăria Brașov pe Facebook.

Cât de des se face aerisirea caloriferelor

Reprezentanții proprietarilor trebuie să se asigure că rețeaua internă a clădirii funcționează optim înainte de termenul stabilit pentru verificări. Procesul se corelează cu umplerea cu apă a conductelor din bloc și finalizarea probelor de presiune. Această procedură tehnică se execută adesea în avans, înainte ca agentul termic să fie distribuit efectiv în locuințe, nefiind obligatoriu să se aștepte pornirea propriu-zisă a încălzirii.

"Aerisirea caloriferelor este recomandată cel puțin o dată pe an, după umplerea instalației de încălzire. În cazul blocurilor racordate la un sistem centralizat, această etapă are loc, în mod normal, după ce instalația interioară a imobilului a fost reîncărcată cu apă și coloanele au fost pregătite pentru sezonul rece, înaintea pornirii încălzirii sau în perioada probelor de funcționare.

Momentul umplerii instalației este anunțat, de obicei, de administrația imobilului, astfel încât locatarii să poată efectua operațiunea în condiții de siguranță și să evite eventualele incidente.

De asemenea, chiar dacă a fost făcută o aerisire inițială, în instalație pot persista mici particule de aer care, în timp, formează bule în calorifere. Din acest motiv, se recomandă realizarea unei aerisiri suplimentare în cursul sezonului rece, ideal la jumătatea iernii, pentru a menține eficiența termică a sistemului de încălzire”, a explicat recent Mihai Udriște, instalator tehnician, la Digi 24.