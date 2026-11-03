IRI Travel deschide Black Friday 2026 cu reduceri de până la 50% la litoralul bulgăresc şi oferte premium pentru Secrets şi My Favorite Club

Foto: Crișan Andreescu

IRI Travel lansează campania Black Friday 2026, cu oferte speciale pentru vacanţele de pe litoralul bulgăresc din vara 2027, dar şi pentru sejururi în staţiunile montane în sezonul de iarnă 2026-2027.

Campania reuneşte hoteluri premium, resorturi all inclusive şi unităţi adresate familiilor, cu condiţii promoţionale care diferă în funcţie de hotel, perioada sejurului şi disponibilitate.

În deschiderea selecţiei se află parteneriatele cu Hyatt Inclusive Collection: Secrets Sunny Beach Resort & Spa 5★ şi conceptele My Favorite Club disponibile în cadrul unor hoteluri Alua de pe litoralul bulgăresc, pentru care sunt anunţate oferte Black Friday, ale căror tarife şi reduceri specifice se comunică în funcţie de condiţiile fiecărei proprietăţi.

„Black Friday este un moment în care turiştii pot compara atent opţiunile şi pot planifica din timp vacanţa. Ne bucurăm să aducem în prim-plan produse hoteliere cu poziţionare premium, alături de o selecţie amplă de oferte pentru diferite bugete şi preferinţe. Recomandăm rezervarea prin agenţiile partenere, care pot explica exact serviciile incluse şi condiţiile fiecărei promoţii”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, potrivit comunicatului.

Secrets Sunny Beach Resort & Spa 5★ este un resort de cinci stele destinat exclusiv adulţilor (18+), situat direct pe plajă, conceput pentru turiştii care caută o atmosferă sofisticată, relaxare şi servicii premium all inclusive, iar proprietatea dispune de 334 de camere şi suite, majoritatea cu vedere la mare, experienţe culinare variate, facilităţi spa şi wellness şi acces direct la plajă, iar pentru un plus de exclusivitate, Preferred Club include servicii concierge personalizate, acces la lounge dedicat şi privilegii premium, conform sursei. My Favorite Club este disponibil în anumite hoteluri Alua de pe litoralul bulgăresc: Alua Helios Bay şi AluaSun Helios Beach în Obzor, respectiv Alua Sunny Beach Resort & Spa şi AluaSoul Sunny Beach în Sunny Beach, iar conceptul include cazare premium, acces la lounge-uri şi spaţii exclusive, servicii personalizate şi, în funcţie de disponibilitate, early check-in şi late check-out, potrivit comunicatului. IRI Travel precizează că ofertele se aplică în condiţiile specifice fiecărui hotel, iar procentele şi tarifele pentru Secrets şi My Favorite Club nu sunt precizate în materialele comerciale disponibile la momentul redactării.

Oferta Black Friday pentru Bulgaria include hoteluri din Sunny Beach, Nisipurile de Aur, Nessebar, Obzor şi Kavarna, iar printre promoţiile comunicate se numără:

Sunny Beach - reduceri totale de până la 50% la MPM Astoria 4★, MPM Orel 3★, MPM Kalina Garden 4★, MPM Condor 4★ şi Asteria Family Sunny Beach 4★, pentru sejururi de minimum 6 nopţi, cu rezervări în perioada 1-30 noiembrie 2026, reducerea cumulându-se cu Early Booking, dar nu cu alte oferte speciale.

Sunny Beach - TUI Suneo Perla 4★: reducere de 30% pentru sejururi 5 mai-20 iunie 2027, cu rezervări în noiembrie; Sunny Beach Club 4★: reducere de 30%, inclusiv pentru suplimentul All Inclusive, pentru sosiri 17 mai-30 septembrie 2027.

Sunny Beach - Alua Sunny Beach Resort & Spa 4★: reducere de 30% la categoriile standard şi eligibile, respectiv 35% pentru categoriile My Favorite Club specificate; AluaSoul Sunny Beach 4★: reducere de 35%, cu perioade de rezervare 16 noiembrie-4 decembrie 2026, cu condiţii şi excluderi specifice.

Nisipurile de Aur - Poseidon Beach Resort 5★: reducere de 45% pentru sejururi 25 mai-30 septembrie 2027; Apollo Spa Resort 4★ şi StayFlex by Apollo 4★: reducere de 40% pentru aceeaşi perioadă, cu rezervări în noiembrie.

Nisipurile de Aur - Dolce Vita Sunshine Resort 4★ şi Dolce MARE Sunshine Resort 4★: reduceri totale de până la 35%; Sunrise Hotel 4★: reduceri totale de până la 35% pentru intervalele eligibile şi o ofertă distinctă de Rusalii; Berlin Golden Beach 4★: reduceri de 28-30%, în funcţie de perioada sejurului.

Nisipurile de Aur - Prestige Hotel & Aquapark, Prestige Deluxe Aquapark şi Prestige Grand Hotel & Aquapark 4★: reduceri de 30-35%, în funcţie de perioada de cazare; Mirabelle Hotel 4★: reduceri de 30% în perioadele de început şi final de sezon şi 50% pentru 1 iulie-29 august 2027.

Nessebar - MPM Arsena 4★: reducere totală de până la 50% pentru sejururi eligibile, minimum 6 nopţi, cu rezervări în perioada 1-30 noiembrie 2026, oferta cumulându-se cu Early Booking.

Obzor - Alua Helios Bay 4★: reduceri de 30-35% pentru categoriile eligibile; AluaSun Helios Beach 4★: reducere de 30% pentru sejururi 30 aprilie-3 iunie 2027.

Kavarna - Topola Skies Golf & Spa Resort: reducere de 40% pentru vara 2027, sejur minimum 5 nopţi, cu rezervări în perioada 6-30 noiembrie 2026.

La ce se referă reducerile

IRI Travel, unul dintre cei mai importanţi touroperatori din România precizează că procentele reprezintă reducerile comunicate de partenerii hotelieri şi sunt condiţionate de perioadele de rezervare şi cazare, tipul camerei, durata sejurului, disponibilitate şi regulile de cumul, iar unele promoţii nu se cumulează cu Early Booking sau cu alte beneficii. Campania include şi hoteluri din staţiunile montane bulgăreşti: la Ores Boutique Hotel 5★ din Pamporovo sunt comunicate reduceri de 20-30%, în funcţie de perioada sejurului, pentru rezervări până la 5 noiembrie 2026, iar în Bansko, MPM Sport 5★, MPM Guinness 4★ şi MPM Merryan 3★ beneficiază de promoţii diferenţiate, inclusiv reduceri de 5-15% pentru anumite intervale de iarnă şi o ofertă de 10% pentru rezervări realizate în perioada 1-30 noiembrie, în timp ce Riverside Hotel 4★ din Bansko oferă reduceri de 15-20% pentru perioade selectate, iar Iceberg Hotel 4★ din Borovets comunică reduceri totale de până la 35% pentru sejururi 1 decembrie 2026-11 aprilie 2027, potrivit sursei.

Albena - un loc aparte în istoria turismului românesc

Unul dintre cele mai importante repere ale activităţii IRI Travel îl reprezintă performanţa înregistrată în parteneriatul cu Albena, touroperatorul român fiind cel mai performant partener al staţiunii la nivel european, în funcţie de volumul vânzărilor, iar această distincţie confirmă atât forţa comercială a companiei pe piaţa românească, cât şi relaţia solidă şi de lungă durată construită cu una dintre cele mai apreciate destinaţii de vacanţă de la Marea Neagră, potrivit comunicatului. Albena ocupă un loc aparte în istoria turismului românesc, staţiunea fiind descoperită şi îndrăgită de turiştii români încă de acum mai bine de două decenii şi devenind una dintre destinaţiile tradiţionale pentru vacanţele de familie, în special pentru familiile cu copii, iar modelul său de dezvoltare, bazat pe administrarea integrată a staţiunii de către o singură societate, oferă o identitate distinctă, cu servicii, infrastructură şi facilităţi reunite într-un concept unitar de vacanţă, conform sursei.

„Albena este mai mult decât o destinaţie de vacanţă pentru turiştii români - este un brand cu o istorie şi o tradiţie aparte pe piaţa noastră. Faptul că IRI Travel este partenerul cu cel mai mare volum de vânzări al staţiunii la nivel european reprezintă o recunoaştere deosebită a muncii echipei noastre şi a încrederii acordate de agenţiile partenere şi de turişti. Este o performanţă pe care dorim să o consolidăm în continuare, prin oferte competitive, servicii de calitate şi parteneriate durabile”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, potrivit comunicatului.

Serviciile all inclusive și ultra all inclusive operate în peste 300 de hoteluri

Peste 300 de hoteluri de pe litoralul bulgăresc operează în formule all inclusive sau ultra all inclusive, oferind o diversitate de servicii şi niveluri de confort, iar rezervările Early Booking ale IRI Travel din octombrie-decembrie 2025 au crescut cu peste 70% faţă de perioada similară a anului anterior, conform sursei. „Turistul român analizează din ce în ce mai atent experienţa în ansamblu: calitatea serviciilor, gastronomia, facilităţile, spa-ul, activităţile pentru copii şi reputaţia brandului hotelier. Credem că rezervarea din timp şi alegerea unui pachet cu servicii clare vor rămâne tendinţe importante şi în 2027”, adaugă Lucian Bădîrcea.

IRI Travel recomandă verificarea atentă a perioadei de cazare, duratei minime a sejurului, tipului de masă şi categoriei camerei, precum şi a condiţiilor de plată, anulare şi cumul al reducerilor, iar promoţiile sunt limitate de disponibilitatea alocată fiecărui hotel şi pot fi închise înainte de termen, potrivit comunicatului.

„Recomand partenerilor noştri să îndrume turiştii, pe cât posibil, să achiziţioneze vacanţele şi serviciile turistice din oraşul în care locuiesc. Este o formă de patriotism local şi de reciprocitate economică: banii rămân în comunitate, susţin activitatea firmelor de turism locale, contribuie la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor, la crearea de noi locuri de muncă şi la creşterea salariilor. Atunci când alegem servicii din propria comunitate, contribuim cu toţii la dezvoltarea ei”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, (foto).

Ofertele sunt disponibile prin agenţiile partenere IRI Travel, care pot oferi consultanţă privind alegerea hotelului şi interpretarea condiţiilor promoţionale, iar perioada de rezervare diferă de la o proprietate la alta, majoritatea ofertelor Bulgaria fiind valabile în noiembrie 2026, potrivit comunicatului.