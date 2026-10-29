DAL Travel dă startul Black Friday pe 30 octombrie: „Hello, WIN!” — reduceri reale la circuite, nu oferte-fantomă

În ajun de Halloween, DAL Travel lansează o campanie în care călătorii ies în câștig:98 de circuite și croaziere cu reduceri de până la 700 de euro de persoană, pentru vacanțe de la Revelionul 2026–2027 până în vara 2027

În ajun de Halloween, DAL Travel spune „Hello, WIN!” și dă startul campaniei de Black Friday. Agenția transformă jocul de cuvinte într-o invitație la descoperirea lumii, cu un avantaj concret pentru călători: reduceri între 100 și 700 de euro de persoană la o selecție de 98 de circuite și croaziere.

Sub mesajul „Reduceri reale, nu oferte-fantomă”, campania împrumută spiritul jucăuș al Halloweenului, dar ia în serios planurile de vacanță. „WIN” înseamnă câștigul celor care își doresc să exploreze locuri spectaculoase și să se bucure de un tarif mai bun pentru următoarea călătorie.

Campania se desfășoară în perioada 30 octombrie–22 noiembrie 2026, în limita locurilor alocate fiecărui circuit. Ofertele cu cele mai mari reduceri se pot epuiza înainte de încheierea campaniei, astfel că alegerea din timp a destinației și a datei de plecare oferă mai multe opțiuni la tarife promoționale.

Selecția acoperă momentele preferate pentru vacanțe din lunile următoare: Revelion, Valentine’s Day, Dragobete, Mărțișor, Paște, Rusalii și vara anului 2027. De la aurora boreală și cireșii în floare din Asia până la safari în Africa, carnavaluri sud-americane sau circuite în Australia și Noua Zeelandă, „Hello, WIN!” aduce mai aproape experiențele aflate de mult timp pe lista de dorințe.

Dorința de a călători, într-un an care pune bugetele la încercare

Anul 2026 a pus industria turismului și bugetele călătorilor în fața unor presiuni suplimentare. Conflictul din Orientul Mijlociu, perturbările rutelor energetice și scumpirea petrolului alimentează incertitudinea economică și presiunile inflaționiste, semnalate și de Fondul Monetar Internațional. Pentru călători, aceste evoluții înseamnă mai multă atenție la costurile vacanței și la serviciile incluse în tarif.

Dorința de a descoperi lumea rămâne însă puternică. Potrivit UN Tourism, în primul semestru din 2026 s-au înregistrat aproximativ 690 de milioane de sosiri turistice internaționale, cu circa trei milioane mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Creșterea modestă, de 0,4%, reflectă o cerere care rezistă, chiar dacă avansul este frânat de tensiunile geopolitice și de costurile ridicate.

Evoluțiile regionale arată o piață cu ritmuri diferite: Africa a înregistrat o creștere de 4% a sosirilor internaționale, urmată de Europa, cu 3%, și de Americi, cu 2%. Asia și Pacificul au avansat cu 1%, iar nord-estul Asiei cu 3%. La polul opus, Orientul Mijlociu a consemnat o scădere de 22%. Datele pentru primul semestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, evidențiază sensibilitatea călătoriilor la costuri, conexiuni aeriene și securitate.

În România, cheltuielile pentru călătoriile peste hotare au continuat să crească. Potrivit datelor BNR citate în presa economică, rezidenții români au cheltuit aproape 4,9 miliarde de euro în străinătate în primul semestru din 2026, față de aproximativ 4,14 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025 — o creștere de circa 18%, calculată pe baza valorilor raportate. Indicatorul include mai multe tipuri de călătorii, nu doar vacanțe, iar evoluția cheltuielilor reflectă și nivelul prețurilor, fără a indica automat un avans similar al numărului de turiști.

În acest context, planificarea din timp și alegerea atentă a ofertelor capătă mai multă importanță. Prin „Hello, WIN!”, DAL Travel le propune celor care vor să continue să exploreze lumea posibilitatea de a-și organiza din această toamnă călătoriile pentru Revelion și pentru 2027, beneficiind de reduceri la o selecție variată de circuite.

Mai multă varietate, atenție la calitate și timp pentru relaxare și experiențe inedite

DAL Travel și-a consolidat oferta punând accent pe calitatea serviciilor, pe diversitatea itinerariilor și pe experiențe care depășesc traseele consacrate. Organizarea călătoriilor și profesionalismul ghizilor și al însoțitorilor de grup se regăsesc printre aspectele apreciate în recenziile publice ale turiștilor, inclusiv în cele de pe Google. Alături de circuitele clasice, selecția propune întâlniri cu tradiții locale, festivaluri, regiuni mai puțin explorate și combinații de destinații care aduc perspective diferite asupra aceleiași părți de lume.

Un loc distinct în portofoliu îl ocupă circuitele cu minisejur la plajă, concepute pentru cei care își doresc să îmbine setea de cunoaștere cu relaxarea de la finalul călătoriei. După vizite culturale, explorări și experiențe locale, câteva zile la ocean oferă răgazul de a încetini ritmul și de a savura vacanța. Programe precum Sri Lanka–Maldive, Indonezia cu minisejur în Bali sau China cu minisejur pe insula Hainan reunesc astfel, într-o singură călătorie, bucuria descoperirii și timpul pentru odihnă.

„Dorința de a călători face parte din ADN-ul nostru, al echipei DAL Travel. Ne animă curiozitatea de a vedea ce se află dincolo de următorul orizont, de a înțelege alte culturi și de a găsi locuri care ne surprind. Iar bucuria cea mai mare este să transmitem acest «virus» al descoperirii și turiștilor noștri: să se întoarcă acasă cu amintiri frumoase și cu întrebarea «Unde mergem data viitoare?». Știm că, într-un an dificil, fiecare vacanță presupune un efort și alegeri atente. Tocmai de aceea, prin «Hello, WIN!», vrem să aducem mai aproape călătoriile visate, păstrând atenția pentru calitatea și experiențele care le dau valoare”, declară Daniela Nedelcu, fondator și director general DAL Travel.

Revelion la capătul lumii, croazieră în Caraibe și călătorii în doi, în februarie

Pentru Revelionul 2026–2027, selecția include Panama–Costa Rica și minisejur în Playa Blanca, precum și China cu minisejur pe insula Hainan, ambele cu plecare pe 26 decembrie 2026 și reducere de 250 de euro de persoană. Programul „Două Revelioane la capătul lumii: Hong Kong–Noua Zeelandă–Insulele Cook”, cu plecare pe 28 decembrie, beneficiază de o reducere de 200 de euro.

Oferta cuprinde și Revelion în Uzbekistan, cu plecare pe 27 decembrie și reducere de 100 de euro, Zanzibar și safari în Tanzania, cu plecare pe 27 decembrie și reducere de 150 de euro, precum și Africa de Sud, cu plecare pe 28 decembrie și aceeași valoare a reducerii. Pentru cei care vor să întâmpine noul an în America Centrală, circuitul Mexic–Guatemala–Belize, cu plecare pe 29 decembrie 2026, beneficiază de o reducere de 150 de euro de persoană.

Revelionul poate fi sărbătorit și pe mare, într-o croazieră de grup în Marea Caraibilor, cu All Inclusive și sejur în Guadeloupe. Programul, cu plecare pe 26 decembrie 2026, beneficiază de o reducere de 300 de euro de persoană și completează selecția de călătorii pentru trecerea dintre ani.

Pentru călătoriile din februarie 2027, care includ și Valentine’s Day sau Dragobetele, circuitul Thailanda–Malaezia–Singapore, cu plecare pe 10 februarie, și Marele Circuit al Columbiei, cu plecare pe 12 februarie, au reduceri de 150 de euro de persoană. Sri Lanka și Maldive, cu plecare pe 15 februarie, beneficiază de o reducere de 120 de euro, iar programul Sri Lanka cu sejur la plajă, cu plecare pe 14 februarie, de o reducere de 150 de euro.

Primăvara 2027: de la aurora boreală la cireșii în floare și vacanța de Paște

Pentru începutul primăverii, turiștii pot alege între peisajele arctice din Tromsø, cu plecare pe 5 martie și reducere de 100 de euro, Vietnam–Laos–Cambodgia, cu plecare pe 9 martie și reducere de 150 de euro, sau Argentina–Uruguay–Brazilia, cu plecare pe 12 martie și reducere de 140 de euro.

Pentru cei atrași de primăvara asiatică, oferta include Coreea de Sud cu cireșii în floare, cu plecare pe 25 martie și reducere de 100 de euro, precum și China Express, cu plecare pe 18 martie și reducere de 150 de euro de persoană.

Vacanța de Paște aduce o selecție amplă de itinerare: Australia–Tasmania–Noua Zeelandă, cu plecare pe 20 aprilie și reducere de 250 de euro; Pakistanul de Nord, cu plecare pe 23 aprilie și reducere de 180 de euro; Singapore–Malaezia–Indonezia, cu plecare pe 29 aprilie și reducere de 200 de euro. Sunt incluse și programe în Insulele Azore, Portugalia, Sri Lanka, Indonezia și America Latină.

Plecări din Cluj-Napoca spre China și Asia Centrală

Turiștii din Cluj-Napoca au la dispoziție două programe cu plecare din oraș: China Express, pe 18 martie 2027, și Asia Centrală–Uzbekistan, pe 21 mai 2027. Ambele beneficiază de o reducere de 150 de euro de persoană, oferind opțiuni distincte pentru descoperirea patrimoniului și culturilor Asiei.

Rusalii și vara 2027: circuite europene, Japonia și marile parcuri americane

Pentru Rusalii, programul Indonezia–Insula Java și minisejur în Bali, cu plecare pe 18 iunie, beneficiază de o reducere de 150 de euro de persoană. Japonia Estivală–Marele Circuit, cu plecare pe 21 iunie, are o reducere de 200 de euro.

Selecția pentru vară include și Țările Nordice, cu plecare pe 15 iulie și reducere de 100 de euro, Anglia–Scoția–Irlanda, cu plecare pe 22 iulie și reducere de 100 de euro, precum și Elveția–Marele Circuit al Alpilor și Lacurilor, cu plecare pe 31 iulie și reducere de 100 de euro. Pentru explorarea Americii de Nord, circuitul SUA–Coasta de Vest și cele mai frumoase parcuri naționale, cu plecare pe 5 august, beneficiază de o reducere de 100 de euro.

Croaziere de grup și o călătorie din Polinezia până în Hawaii

Selecția include și Carnaval în Madeira și Croazieră de grup în Insulele Canare, cu plecare pe 5 februarie 2027 și reducere de 180 de euro de persoană, precum și Paște într-o Croazieră de grup prin inima Insulelor Britanice, cu plecare pe 24 aprilie 2027 și reducere de 150 de euro. Cea mai mare reducere din campanie, de 700 de euro de persoană, este alocată croazierei din Polinezia Franceză până în Arhipelagul Hawaiian, cu plecare pe 27 august 2027.

Prin „Hello, WIN!”, DAL Travel invită turiștii să își transforme lista de dorințe într-un calendar de experiențe. De la o escapadă de iarnă la un circuit de vară, campania oferă ocazia de a pregăti următoarea călătorie cu un avantaj de preț și cu bucuria descoperirii în perspectivă.

Lista completă a circuitelor, datele de plecare și condițiile campaniei sunt disponibile pe www.daltravel.ro. Rezervările în cadrul campaniei se pot face până pe 22 noiembrie 2026, în limita locurilor disponibile.

Despre DAL Travel

De 26 de ani, DAL Travel creează circuite de grup pe toate continentele, programe tematice în premieră, croaziere de top și vacanțe personalizate. Atenția pentru detalii, tour leaderii cu experiență și calitatea constantă a serviciilor au transformat DAL Travel într-unul dintre cei mai respectați tour-operatori din România.