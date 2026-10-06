Eurivision 2027: IRI Travel lansează oferta festivalului. Cât costă 7 nopți la 5 stele, Ultra All Inclusive

Touroperatorul român, IRI Travel, transformă Eurovision 2027 într-o experiență turistică completă, cu o ofertă de nerefuzat pentru turiștii care vor să meargă la Burgas.

IRI Travel, unul dintre cei mai importanți touroperatori din România, pregătește pentru 2027 noi produse turistice construite în jurul experiențelor și evenimentelor internaționale. Printre acestea se numără Pachetul Eurovision 2027 – Sunny Beach, care combină o vacanță de 7 nopți la un resort de 5 stele, servicii Ultra All Inclusive, transport cu autocarul din București și transferuri organizate către Arena Burgas în zilele de concurs.

Pachetul este disponibil în perioada 10–17 mai 2027, la Alua Sunny Beach Resort & Spa 5*, iar prețul este de 649 euro/persoană/pachet.

Ce include pachetul Eurovision 2027:

-7 nopți de cazare în cameră dublă cu vedere la mare;

-regim de masă Ultra All Inclusive;

-transport cu autocarul București – Sunny Beach – București;

-transfer cu autocarul de la hotel la Arena Burgas în zilele de concurs, 11, 13 și 15 mai, pentru semifinalele și finala Eurovision 2027.

Alua Sunny Beach Resort. Foto: Crișan Andreescu

Prin acest produs, IRI Travel își consolidează direcția de dezvoltare a vacanțelor tematice, reunind într-un singur pachet cazarea, masa, transportul și transferurile către eveniment.

Oferta Eurovision 2027 vine într-un moment în care turiștii români caută din ce în ce mai mult produse turistice care oferă nu doar cazare și transport, ci și experiențe memorabile, evenimente și servicii integrate.

După ce Burgas a fost aleasă ca destinație pentru finala Eurovision din 2027, prețurile cazărilor din oraș au crescut chiar și de 10 ori, în timp ce, în stațiunile aflate în apropiere, au fost majorate.

„Prețurile vor fi cu aproximativ 30% mai mari în luna mai față de tariful standard. Vom pregăti toate hotelulurile pentru Eurovision”, a declarat Francisco Ramos, General Manager Hyatt Inclusive Collection Bulgaria, care include și Alua Sunny Beach Resort & Spa 5* de pe litoralul bulgăresc.

De asemenea, trebuie remarcat că „transportul cu autocarul va fi mult mai facil pentru că va fi foarte aglomerat în Burgas în acea perioadă. Deci turiștii care vor vrea să vină cu mașina nu vor găsi locuri de parcare în oraș”, a declarat Cristina Bădîrcea, Managing Director IRI Travel.

IRI Travel: Turismul în 2027 înseamnă încredere, parteneriate și experiențe premium



Lansarea Pachetului Eurovision 2027 face parte din strategia IRI Travel pentru sezonul următor, după un sezon estival 2026 caracterizat de maturizarea comportamentului turistului român, consolidarea Bulgariei ca destinație externă de proximitate și creșterea cererii pentru produse premium și all inclusive.