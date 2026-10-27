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Două cutremure, în această noapte, în Vrancea

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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cutremur

România a fost zguduită, în noaptea de luni spre marți, de două cutremure, cu epicentrul în Vrancea, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

În ziua de 27 Octombrie 2026 la ora 01:53:55 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 120.2km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45km S de Focsani, 59km S de Buzau, 67km E de Sfantu-Gheorghe, 77km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti.

Cel de-al doilea seism s-a produs la ora 05:42:56 (ora locală a României), tot în ZONA SEISMICA VRANCEA,  cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 79.5 km. 

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km S de Focsani, 62km E de Sfantu-Gheorghe, 69km S de Buzau, 75km E de Brasov, 95km S de Bacau, 98km NE de Ploiesti, a anunțat INCDFP.

Aceste seisme vin  în urma celui mai puternic cutremur produs, pe 19 octombrie, în România, în ultimii doi ani. Magnitudinea cutremurului a fost de 4,8 grade pe Richter. Seismul s-a produs în Buzău, zona seismică Vrancea,  la adâncimea de 76,5 kilometri. 

Recomandările ISU în caz de cutremur

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a transmis o serie de recomandări pentru populație, valabile după producerea unui cutremur. Autoritățile subliniază importanța păstrării calmului și a respectării măsurilor de siguranță.
 
Printre recomandările ISU se numără:

-Nu părăsiți imediat spațiul în care v-a surprins seismul; acordați mai întâi primul ajutor celor afectați, dacă este cazul.

-Calmați persoanele speriate, în special copiii.

-Ajutați răniții sau persoanele prinse sub obiecte ușoare să se elibereze, fără a mișca răniții grav dacă nu există un pericol suplimentar.

-Asigurați siguranța copiilor, bolnavilor și vârstnicilor, pregătindu-i pentru o eventuală evacuare.

-Folosiți telefonul doar pentru apeluri de urgență, pentru a nu bloca liniile de comunicare.

 -În cazul izbucnirii unui incendiu, încercați să-l stingeți cu mijloace proprii.

-Verificați instalațiile electrice, de gaze, apă și canalizare; dacă observați avarii, întrerupeți alimentarea și anunțați autoritățile competente.

-Nu folosiți foc deschis după cutremur.

-Părăsiți clădirea cu calm, după ce verificați dacă scara și drumul spre ieșire sunt sigure.
Fiți pregătiți pentru eventuale replici seismice.

-Dacă ușile sunt blocate, încercați deblocarea lor fără panică; dacă nu reușiți, spargeți un geam și evacuați-vă prin deschiderea creată, cu grijă la cioburi.

Urmați doar informațiile și recomandările oficiale.

Dacă vă aflați în exterior, îndepărtați-vă de clădiri și obiecte care ar putea cădea, deplasându-vă calm spre un loc deschis și sigur.

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