Ziua Mondială a Resuscitării: Crucea Roșie Română organizează un flashmob

Foto: Agerpres

Crucea Roșie Română va marca, vineri, Ziua Mondială a Resuscitării printr-un flashmob de amploare, la Arcul de Triumf. Evenimentul este dedicat conștientizării importanței acordării primului ajutor.

'În jurul Arcului de Triumf, 42 de voluntari ai Crucii Roșii Române vor participa la o demonstrație de resuscitare, prin care vor evidenția importanța cunoașterii manevrelor de prim ajutor și a intervenției rapide în cazul unei urgențe medicale. Activitatea își propune să reamintească publicului că, în cazul unui stop cardiorespirator, fiecare secundă contează, iar inițierea rapidă a resuscitării poate crește șansele de supraviețuire ale victimei până la sosirea echipajelor medicale', se precizează în comunicat.

În paralel, un grup de 30 de voluntari va susține un flashmob dinamic pe trecerea de pietoni de pe breteaua centrală a Bulevardului Regele Mihai I, în proximitatea Arcului de Triumf. Momentul coregrafic va transforma un spațiu cotidian într-o platformă neconvențională de transmitere a unui mesaj de interes public: a ști să acorzi primul ajutor poate face diferența dintre viață și moarte.

Crucea Roșie Română își propune să aducă tema resuscitării mai aproape de oameni și să încurajeze publicul să dobândească noțiunile și abilitățile necesare pentru a putea interveni în situații critice.

Stopul cardiorespirator poate apărea oricând, oriunde, iar persoana care poate interveni prima este adesea un martor aflat în apropiere. Cunoașterea manevrelor de resuscitare și curajul de a acționa până la sosirea ajutorului specializat pot face o diferență decisivă, se subliniază în comunicat.

'Primul ajutor nu este doar o abilitate, ci o formă de responsabilitate față de cei din jurul nostru. Într-o situație de urgență, câteva minute pot face diferența, iar cunoașterea manevrelor de resuscitare ne poate oferi șansa de a salva o viață. Prin această inițiativă, ne dorim să le reamintim oamenilor că fiecare dintre noi poate deveni veriga care face diferența între viață și moarte', a declarat directorul general al Crucii Roșii Române, Luiza Mihoci, citată în comunicat. (Agerpres)