Analiză: Cine aduce banii pe litoralul românesc?

O analiză a peste 60.000 de rezervări, realizate între octombrie 2024 și septembrie 2026, conturează portretul turistului de pe litoralul românesc.

Dincolo de durata sejurului și valoarea unei rezervări, datele dezvăluie diferențe importante între generații, orașe de proveniență și obiceiuri de consum.

Patru nopți, aproximativ 2.200 de lei și o vârstă cuprinsă între 30 și 59 de ani. Acesta ar fi, în câteva cifre, portretul turistului care își petrece vacanța pe litoralul românesc. O imagine statistică simplă, în spatele căreia se ascund însă comportamente de consum foarte diferite.

Există turistul care vine din București pentru un weekend prelungit, dar și cel care traversează jumătate de țară pentru o săptămână la mare. Există familia care își rezervă vacanța încă din ianuarie și turistul care decide în septembrie să profite de ultimele zile însorite. Există clienți care descoperă o destinație pentru prima dată și alții care revin, an după an, în același hotel.

Toți contribuie la economia litoralului, dar nu în aceeași măsură. Analiza oferă o perspectivă asupra felului în care este cumpărată vacanța la Marea Neagră și asupra modului în care distanța, vârsta, momentul rezervării și fidelitatea influențează valoarea fiecărui sejur. Analiza a fost realizată pe baza datelor furnizate de Paradis Hotels & Resorts, provenite de la cele șase hoteluri de 3 și 4 stele din portofoliul grupului, situate în stațiunile Mamaia, Jupiter, Venus și Saturn.

1.Generația de mijloc, principalul motor al turismului de litoral

Turismul de litoral este susținut în primul rând de generația aflată la maturitate profesională și financiară. Segmentul de vârstă 40–59 de ani este responsabil pentru 55% din rezervări. Turiștii sub 30 de ani reprezintă aproximativ unul din zece clienți, iar persoanele de peste 70 de ani însumează doar 4%.

Este o categorie de consumatori pentru care concediul reprezintă adesea o cheltuială planificată în bugetul familiei. Caută un echilibru între confort, durată și cost, iar alegerile lor au o influență majoră asupra pieței.

Bărbații reprezintă 58% dintre titularii rezervărilor, însă valoarea medie a acestora este foarte apropiată de cea a rezervărilor făcute de femei: 2.237 de lei, comparativ cu 2.166 de lei. Genul persoanei care rezervă nu produce diferențe economice semnificative. Vârsta, în schimb, schimbă comportamentul de consum.

Durata medie a sejurului, în nopți

Turiștii tineri petrec în medie 3,40 nopți la mare, în timp ce seniorii ajung la 5,60 nopți. Disponibilitatea timpului devine un avantaj pe măsură ce obligațiile profesionale se reduc. Pentru hotelieri, seniorii pot reprezenta un segment interesant pentru prelungirea sezonului, în timp ce familiile active profesional rămân principalul public al lunilor de vârf.

2.Geografia vacanței: cu cât vii de mai departe, cu atât rămâi mai mult

Bucureștiul este cea mai importantă piață de proveniență pentru litoralul românesc: 9.676 de rezervări, aproape una din șase, urmat de Ploiești, Brașov, Pitești și Iași. Dar numărul rezervărilor nu spune întreaga poveste.

Bucureșteanul vine des la mare, însă rămâne relativ puțin: 3,50 nopți în medie, la o valoare de 1.310 lei pe rezervare. Este profilul unei escapade scurte, favorizate de apropierea geografică. La celălalt capăt al țării, comportamentul este diferit.

Distanța influențează valoarea rezervării

Un turist din Oradea petrece în medie 6,50 nopți pe litoral și cheltuie aproximativ 4.000 de lei pe rezervare. Turiștii din Slatina și Târgu Jiu depășesc, la rândul lor, pragul de 3.500 de lei. O rezervare din Oradea valorează, în medie, de peste trei ori mai mult decât una din București.

Explicația probabilă ține de raportul dintre efortul deplasării și durata vacanței. Pentru un turist care parcurge sute de kilometri până la mare, un sejur de două sau trei nopți este mai puțin atractiv. Distanța nu este neapărat un obstacol pentru turism: în anumite condiții, poate crește valoarea rezervării.

Această observație contează în strategiile comerciale. Piețele apropiate pot genera volum și rezervări frecvente, în timp ce orașele îndepărtate pot aduce sejururi mai lungi și încasări mai mari per rezervare. Orașul care trimite cei mai mulți turiști nu este obligatoriu și cel care produce cele mai valoroase vacanțe.

3.Economia unei vacanțe: 2.205 lei pentru un sejur mediu

Valoarea medie a unei rezervări, la cele 6 hoteluri de pe litoral din grupul Paradis Hotels & Resorts, este de 2.205 lei, echivalentul a aproximativ 550 de lei pe noapte. Însă distribuția este mult mai largă: una din zece rezervări depășește 5.900 de lei, iar una din o sută trece de 11.200 de lei.

În același timp, 12% dintre rezervări sunt pentru o singură noapte, 31% pentru două sau trei nopți și doar 12% pentru șapte nopți sau mai mult. Vacanța clasică de o săptămână reprezintă astăzi doar o parte relativ restrânsă a rezervărilor analizate.

Turiștii cu vârste între 30 și 49 de ani înregistrează cele mai ridicate cheltuieli pe noapte. Seniorii, deși petrec mai mult timp la mare, au un cost mediu zilnic mai redus. Acest lucru poate indica preferința pentru alte categorii de camere, pachete tarifare mai avantajoase sau perioade cu prețuri mai mici.

Pentru hotelieri, concluzia este importantă: un sejur mai lung nu înseamnă automat un venit mai mare pe noapte. Există clienți care aduc valoare prin tariful plătit și clienți care contribuie prin numărul de nopți ocupate. Ambele categorii sunt necesare.

4.Vacanța de vară începe să se vândă iarna

Iunie și iulie sunt lunile cu cele mai multe rezervări, concentrând 21%, respectiv 23% din total. Dar peste un sfert dintre rezervări, 28%, sunt deja realizate până în luna mai. O parte importantă a pieței se formează înainte ca sezonul estival să înceapă.

Valoarea medie a rezervărilor, în lei

O rezervare efectuată în ianuarie, pentru lunile iulie/august, are o valoare medie de aproximativ 3.600 de lei și corespunde unui sejur de aproape șase nopți. În septembrie rezervările sunt de tipul last minute și valoarea medie coboară la aproximativ 750 de lei, iar durata la două nopți și jumătate. Diferența este de 4,80 ori. Numărul rezervărilor realizate în luna septembrie pentru sezonul următor este neglijabil.

Comparația reflectă și diferențe de durată, perioadă de cazare și tip de client; nu înseamnă că simpla rezervare anticipată determină o cheltuială mai mare. Arată însă că turiștii care își planifică din timp concediul reprezintă un segment comercial distinct: cumpără de regulă vacanțe mai lungi și alocă bugete mai mari.

Sezonul turistic nu începe atunci când sosesc primii turiști, ci atunci când aceștia încep să cumpere vacanțele. În ianuarie, 38% dintre rezervări sunt realizate prin agențiile, față de numai 5% în septembrie, ceea ce arată rolul distribuției organizate în vânzarea vacanțelor planificate.

5.Noiembrie, luna în care începe deja vara următoare

În noiembrie sunt înregistrate 913 rezervări pentru vara următoare. Sunt turiști care nu așteaptă primăvara pentru a-și face planurile: uneori, următoarea vacanță este decisă la scurt timp după întoarcerea din cea precedentă.

Pentru acești clienți, alegerea destinației nu mai reprezintă neapărat o căutare, ci o continuitate. Pentru un hotel, o cameră vândută în noiembrie pentru vara următoare înseamnă venit contractat în avans și o imagine mai clară asupra gradului viitor de ocupare. Într-o industrie sezonieră, predictibilitatea are valoare economică.

6.Clientul care se întoarce valorează mai mult decât o simplă rezervare

În funcție de proprietate, proporția turiștilor care revin variază între 7% și 18%. La una dintre proprietățile analizate, 92% dintre clienții care revin fac acest lucru în același sezon. La alta, aproape jumătate dintre cei care revin, 45%, se întorc de la un an la altul.

La proprietățile analizate, aproximativ 20% dintre clienți generează între 38% și 51% din încasări. Este una dintre cele mai importante cifre ale studiului: un grup relativ restrâns contribuie cu o parte foarte mare din venituri.

7.Ce spun cifrele despre viitorul litoralului nostru

Privite împreună, rezervările descriu o piață mai complexă decât imaginea convențională a turistului care vine vara la mare. Există piața de proximitate, care generează rezervări numeroase și sejururi scurte; piața turiștilor care vin de departe, pentru vacanțe mai lungi; categoria celor care cumpără devreme; și clienții care revin.

Pentru industria ospitalității, miza nu mai este doar atragerea unui număr cât mai mare de turiști. La fel de important devine tipul de turist atras, durata sejurului, valoarea rezervării și probabilitatea ca acesta să revină. Avantajul îl vor avea operatorii care înțeleg nu doar câți turiști îi aleg, ci și de ce, când și în ce condiții o fac.

8.Vara lui 2027 se vinde deja: tarife apropiate de 2026 și reduceri pentru rezervările timpurii

Concluziile analizei capătă relevanță și în contextul pregătirilor pentru sezonul estival 2027. Grupul Paradis Hotels & Resorts a deschis deja rezervările pentru sezonul următor, cu tarife anunțate la niveluri similare celor din 2026 și reduceri spectaculoase pentru turiștii care își planifică din timp concediul.

Pentru turiști, rezervarea anticipată înseamnă o ofertă mai largă de hoteluri, camere și perioade, alături de posibilitatea unor tarife avantajoase. Pentru hotelieri, vânzările începute cu multe luni înaintea sezonului oferă predictibilitate și permit o planificare mai eficientă.

Iar dacă există o concluzie susținută de cele peste 60.000 de rezervări, aceasta este că vacanța la mare nu mai începe odată cu primele zile de vară. Pentru un număr important de turiști, începe încă din toamnă sau din primele luni ale anului, atunci când își aleg hotelul, perioada și bugetul.

9.Despre analiză

Analiza a fost realizată de Agenția Paradis – Vacanțe de Vis, în colaborare cu grupul hotelier Paradis Hotels & Resorts, pe baza a peste 60.000 de rezervări înregistrate în perioada octombrie 2024 – septembrie 2026. Studiul urmărește profilul turiștilor, proveniența geografică, durata sejururilor, valoarea rezervărilor, planificarea vacanțelor și fidelitatea clienților. Datele descriu rezervările din eșantionul analizat, nu totalitatea turismului de pe litoral.

Cu o experiență de peste 26 de ani în turism, Paradis – Vacanțe de Vis este unul dintre tour operatorii importanți specializați în vacanțe pe litoralul românesc. Compania colaborează cu peste 800 de agenții de turism și comercializează oferte pentru mai mult de 500 de hoteluri, cu o capacitate cumulată de peste 15.000 de camere. Anual, peste 100.000 de turiști călătoresc prin intermediul agenției, care și-a consolidat poziția pe piață prin parteneriate de lungă durată și dezvoltarea serviciilor turistice.

Paradis Hotels & Resorts reprezintă divizia de operare hotelieră a grupului, dezvoltată începând din 2019. În 2026, portofoliul cuprinde șase hoteluri de trei și patru stele, în stațiunile Mamaia, Jupiter, Venus și Saturn. Printre acestea se numără Zenith Conference & Spa 4* și Hotel Modern 4* din Mamaia, Ibis Styles Venus 4* și Dana Resort 4* din Venus, Hotel Tismana 3* din Jupiter și Hotel Siret 3* din Saturn.