Cine trebuie să depună declarația AFM și cum se face raportarea corect

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Declarația către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) implică mai mult decât completarea unui formular. În multe companii, datele necesare vin din achiziții, logistică, producție, vânzări, contabilitate și departamentul de mediu. O diferență între factura unui furnizor, greutatea declarată a ambalajului și evidența de stoc poate genera corecții dificile ulterior.

Pentru o raportare corectă, pornește de la activitatea reală a firmei: produsele introduse pe piața națională, ambalajele utilizate, importurile, achizițiile intracomunitare și fluxurile de deșeuri. Codul CAEN poate oferi indicii, însă nu stabilește singur obligațiile AFM.

Verifică dacă firma intră în categoria contribuabililor AFM

Declarația AFM se bazează pe prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, act normativ publicat și actualizat prin Monitorul Oficial. Companiile declară contribuțiile și taxele aplicabile prin platforma electronică pusă la dispoziție de AFM.

În majoritatea cazurilor, obligația revine operatorilor economici care introduc pentru prima dată pe piața din România produse, ambalaje sau anumite categorii de bunuri. Această situație poate apărea pentru producători, importatori, firme care fac achiziții intracomunitare sau comercianți care vând produse sub marcă proprie.

Analizează cu atenție următoarele activități:

introducerea pe piață a produselor ambalate;

importul sau achiziția intracomunitară de echipamente electrice și electronice;

comercializarea bateriilor, acumulatorilor, anvelopelor ori uleiurilor;

punerea pe piață a pungilor de transport pentru care se aplică ecotaxa;

desfășurarea unor activități precum eliminarea prin depozitare a deșeurilor sau exploatarea unor surse fixe de emisii, în condițiile prevăzute de legislație.

Raportarea AFM nu se confundă cu raportările către Agenția pentru Protecția Mediului (APM). APM gestionează, între altele, evidența gestiunii deșeurilor, iar AFM urmărește obligațiile de plată și contribuțiile la Fondul pentru mediu.

Identifică produsele și ambalajele care generează obligații

Ambalajele creează frecvent dificultăți, mai ales pentru companiile cu distribuție națională, e-commerce sau lanțuri complexe de aprovizionare. Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje include ambalajele primare, secundare și de transport.

De exemplu, o companie care importă produse cosmetice poate avea obligații pentru cutia produsului, folia de protecție, cutia colectivă și paletul utilizat pentru transport. Un magazin online trebuie să urmărească inclusiv plicurile de curierat, cutiile de expediere, banda adezivă și materialele de protecție, dacă acestea ajung la client odată cu comanda.

Verifică și produsele aduse pentru uz propriu. O firmă care cumpără din Uniunea Europeană laptopuri pentru angajați poate avea responsabilități legate de echipamentele electrice și electronice, bateriile integrate și ambalajele aferente. Mostrele, produsele promoționale și bunurile oferite gratuit trebuie analizate prin aceeași metodă.

Centralizează datele înainte să intri în AFM Online

O raportare corectă începe cu documentele interne. Colectează facturi de achiziție și vânzare, declarații vamale, note de intrare-recepție, fișe de stoc, documente de transport și specificații tehnice de la furnizori. Pentru ambalaje, solicită greutăți defalcate pe materiale: hârtie-carton, plastic, lemn, sticlă, metal, aluminiu sau alte materiale.

Stabilește responsabilități clare. Departamentul de achiziții poate valida sursa și proveniența produselor, logistica poate furniza date despre ambalajele de transport, iar contabilitatea poate verifica valorile facturate și perioadele fiscale. Responsabilul de mediu trebuie să compare toate datele înainte de depunere.

Companiile cu multe puncte de lucru sau portofolii mari folosesc frecvent servicii de externalizare declarații AFM pentru colectarea informațiilor, verificarea calculelor și pregătirea documentelor. Această abordare ajută mai ales atunci când datele provin din mai multe sisteme ERP, depozite sau filiale.

Completează și transmite declarația în platforma AFM

După validarea datelor, urmează depunerea prin portalul AFM. Procedura practică presupune câteva verificări simple, dar necesare:

Creează sau actualizează contul companiei și verifică datele de identificare, reprezentantul legal și accesul prin certificat digital calificat. Selectează perioada de raportare și obligațiile care se aplică firmei. Nu completa rubrici care nu corespund activității declarate. Introdu cantitățile și valorile calculate, cu atenție la unitatea de măsură. Pentru ambalaje, greutatea produsului nu reprezintă greutatea ambalajului. Semnează electronic documentul și transmite-l prin platformă. Salvează recipisa sau numărul de înregistrare. Arhivează declarația împreună cu fișierele de calcul, contractele OIREP și documentele care justifică valorile raportate.

OIREP înseamnă organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorului. Contractul cu o astfel de organizație poate acoperi îndeplinirea unor obiective de valorificare, însă nu elimină automat obligația de declarare către AFM.

Respectă termenele și verifică periodicitatea aplicabilă

Pentru majoritatea obligațiilor prevăzute de OUG nr. 196/2005, contribuabilul declară și plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a desfășurat activitatea relevantă. Există însă obligații cu reguli distincte, astfel că directorul financiar sau responsabilul de mediu trebuie să verifice forma actualizată a actului normativ și instrucțiunile publicate de AFM.

Nu presupune că lipsa vânzărilor înseamnă automat lipsa declarației. Dacă firma are un vector declarativ activ sau a introdus anterior categorii de produse pe piață, verifică dacă trebuie transmisă o declarație pe zero ori dacă trebuie actualizată situația fiscală.

Evită erorile care apar cel mai des

Cele mai întâlnite probleme țin de omisiuni și de clasificarea greșită a cantităților. Companiile uită ambalajele de transport, declară numai ambalajul primar sau preiau greutăți estimative fără documente de la furnizor.

Evită și dubla raportare. De pildă, bateria integrată într-un echipament trebuie încadrată conform regulilor aplicabile categoriei respective, fără ca aceeași cantitate să apară de două ori. Păstrează o metodă documentată de calcul și aplic-o identic pentru toate perioadele.

Pentru rezultate stabile, revizuiește lunar datele înainte de termen, actualizează nomenclatorul produselor și verifică permanent legislația în Monitorul Oficial și pe site-ul AFM. SIGAD face parte din Green Group și dezvoltă soluții de digitalizare pentru obligațiile de mediu, disponibile atât ca licență utilizată intern, cât și prin preluarea integrală a raportării. Echipa reunește programatori și experți de mediu certificați, iar configurarea urmărește particularitățile fiecărei industrii.