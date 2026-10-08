HBO Max și Paramount+ se unesc într-un singur serviciu de streaming. Anunțul oficial al Skydance

Platforme de streaming online. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

HBO Max și Paramount+ vor fi reunite, în timp, într-un singur serviciu de streaming, după finalizarea tranzacției prin care Skydance a preluat Warner Bros. Discovery. Compania a confirmat planul de unificare a celor două platforme.

HBO Max se pregătește pentru o nouă transformare, după ce Warner Bros. Discovery a ajuns sub controlul Skydance. Noul proprietar intenționează să apropie cele două servicii de streaming pe care le are acum în portofoliu, HBO Max și Paramount+, iar în timp acestea ar putea deveni o singură platformă.

Planul a fost confirmat de conducerea Skydance după finalizarea tranzacției, însă compania nu a stabilit deocamdată nici data la care cele două servicii vor fi unite și nici numele pe care îl va avea viitoarea platformă, arată nypost.

HBO Max și Paramount+ vor funcționa separat, cel puțin pentru moment

David Ellison, șeful Skydance, a explicat că integrarea celor două servicii nu se va produce peste noapte.

În perioada următoare, HBO Max și Paramount+ vor continua să funcționeze separat, iar compania ia în calcul inclusiv introducerea unor pachete comune înainte ca platformele să fie eventual reunite într-un singur serviciu.

Motivul este simplu: integrarea a două platforme globale de streaming presupune transferul unor infrastructuri tehnologice, conturi, abonamente și biblioteci de conținut, dar și rezolvarea unor probleme diferite de la o țară la alta.

Skydance susține însă că dezvoltarea rapidă a tehnologiei, inclusiv a instrumentelor bazate pe inteligență artificială, ar putea ajuta compania să accelereze procesul.

Ce înseamnă pentru abonații HBO Max din România?

Pentru moment, nu sunt informații că abonații români ar trebui să facă ceva după această fuziune. HBO Max continuă să funcționeze ca până acum, iar compania nu a anunțat o dată la care utilizatorii existenți vor trebui să treacă pe o altă platformă sau să-și schimbe abonamentul.

Există mai multe scenarii posibile.

Unul dintre ele este ca HBO Max și Paramount+ să rămână servicii separate, dar să fie disponibile împreună printr-un abonament comun. O astfel de strategie ar permite companiei să testeze interesul publicului înainte de o eventuală fuziune completă.

O altă posibilitate este apariția, într-o etapă ulterioară, a unei platforme unice, în care conținutul HBO Max și Paramount+ să fie disponibil într-un singur abonament.

Deocamdată, Skydance nu a anunțat cât va costa un asemenea serviciu.

Ar putea crește prețul abonamentului?

Aceasta este una dintre principalele necunoscute pentru abonații HBO Max.

Dacă cele două servicii ar fi pur și simplu reunite la prețurile lor actuale din Statele Unite, costul ar deveni considerabil mai mare. Totuși, este puțin probabil ca această formulă să fie aplicată pur și simplu în toate piețele.

Companiile de streaming au preferat în ultimii ani să folosească bundle-uri, adică pachete care combină mai multe servicii la un preț mai atractiv decât plata separată.

Skydance ar putea urma aceeași strategie, mai ales că obiectivul declarat este să construiască un concurent puternic pentru Netflix, Disney și Amazon.

În plus, prețurile și oferta ar putea fi diferite de la o țară la alta, în funcție de drepturile de difuzare și de conținutul disponibil local.

Ce conținut ar putea ajunge pe noua platformă?

Fuziunea ar pune sub aceeași umbrelă două portofolii importante de producții.

Din zona HBO Max fac parte seriale precum „House of the Dragon”, „The Last of Us”, „Succession” și „The White Lotus”, în timp ce Paramount aduce francize și producții precum „Yellowstone”, „Landman”, „Tulsa King”, „Star Trek” și „South Park”.

Noua companie va controla, de asemenea, două dintre cele mai cunoscute studiouri de la Hollywood: Warner Bros. și Paramount.

Asta înseamnă că, pe termen lung, Skydance va avea acces la un catalog cinematografic și de televiziune extrem de important, ceea ce îi oferă o poziție mult mai puternică în competiția globală pentru abonați.

Ce se întâmplă cu SkyShowtime în România?

Paramount+ nu este disponibil direct în România. În schimb, numeroase producții Paramount sunt distribuite prin SkyShowtime, platformă prezentă deja pe piața românească.

Prin urmare, eventuala fuziune dintre HBO Max și Paramount+ nu înseamnă automat că SkyShowtime va dispărea sau că întregul său catalog va fi mutat pe HBO Max.

Nu există, în acest moment, un anunț oficial privind viitorul SkyShowtime în România ca urmare a tranzacției.

De ce e importantă fuziunea

Prin reunirea celor două companii, Skydance obține un portofoliu care poate concura mult mai serios cu cei mai mari jucători din streaming.

David Ellison estimează că, dacă abonații HBO Max și Paramount+ ar fi luați împreună, baza totală ar ajunge la aproximativ 200 de milioane de utilizatori la nivel global.

Prin comparație, Netflix a raportat aproximativ 325 de milioane de abonați.

Obiectivul Skydance este, așadar, clar: să creeze un grup suficient de mare pentru a putea concura la nivel global cu Netflix, Disney și Amazon.