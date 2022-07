HBO Max a scos aproape toate producțiile românești de pe platformă, peste noapte. Ruxx, Umbre și One True Singer, printre cele vizate

HBO Max a scos de pe platformă aprope toate producțiile românești, peste noapte și fără prea multe explicații. Fuziunea cu Discovery Plus a pus punct tuturor colaborărilor.

Vera Ion, scenarista serialului „Ruxx”, declară că a fost anunțată de decizie cu doar o zi înainte ca serialul să fie eliminat de pe HBO Max:

„Singura motivație care s-a dat este că ștergerea produselor face parte dintr-o nouă strategie”

„Noua strategie Discovery este de a înlocui produsele HBO Max cu ce produse mai au ei”, a completat Vera Ion, pentru Libertatea.

Vera Ion ar fi fost informată abia marți, 28 iunie, cu o zi înainte ca filmele și serialele să fie deja șterse de pe platformă, printr-un mail de la producătorul cu care a lucrat și care, la rândul lui, a fost informat tot printr-un mail, notează sursa citată.

„Dincolo de șoc, nu știu ce se poate face. Am dat drumul la o petiție care cere o repoziționare a ideii de a șterge toate produsele făcute în ultimii ani”, mai completează scenarista.

Printre altele, au fost șterse și “Hackerville”, “Tuff Money”, dar și emisiunea “One True Singer”. Din serialul „Umbre” au mai rămas pe platformă, temporar, doar primele două sezoane.

Documentarul „Colectiv” se află în continuare pe platformă. HBO Max nu a oferit până acum o notificare prin care să explice pentru cât de timp.

O altă producție care poate fi pusă în pericol este „Pe drumul meu/On my Way with Irina Rimes”.

Irina Rimes este protagonista unei serii documentare de pe HBO Max, o producție originală în colaborare cu Global Records. „Pe drumul meu/On my Way with Irina Rimes” conține șapte episoade în care putem să o urmărim pe artistă într-o aventură pe drumurile țării, cu scopul de a-şi finaliza albumul „Acasă.” Călătoria este inițiatică și îți oferă oportunitatea de a o observa pe cântăreață în toate momentele ei, de la cele de creație și până la cele de frustrare, tristețe sau bucurie. Cercul se închide în Republica Moldova, la Chişinău şi Izvoare, de unde provine Irina.

Scopul documentarului lansat pe 3 iunie a fost unul personal, acela de a se regăsi ca artistă, după doi ani de activitate haotică, dar și acela de a prezenta familiei, prietenilor, publicului, ce înseamnă viața unui artist, cu bune și cu rele. Odată cu seria „On My Way”, cântăreața alege să se expună public, deși, în intimitate, departe de camere și ochii publicului, Irina se consideră „ca orice alt om.” „Îmi place să stau degeaba atunci când am timp, îmi place să mă joc cu nepoțica mea Anastasia, îmi place să stau cu prietenii la povești, să citesc cărți fantastice sau să învăț istorie, fizică și astronomie.”

