Irina Rimes: Nu poţi fi artist de la 10 la 18. Vreau să-nţeleagă mama şi tata de ce nu-i vizitez mai des

Irina Rimes este protagonista unei serii documentare de pe HBO Max, o producție originală în colaborare cu Global Records. „Pe drumul meu/On my Way with Irina Rimes” conține șapte episoade în care putem să o urmărim pe artistă într-o aventură pe drumurile țării, cu scopul de a-şi finaliza albumul „Acasă.” Călătoria este inițiatică și îți oferă oportunitatea de a o observa pe cântăreață în toate momentele ei, de la cele de creație și până la cele de frustrare, tristețe sau bucurie. Cercul se închide în Republica Moldova, la Chişinău şi Izvoare, de unde provine Irina.

Unele fane au divorțat după piesa "Nu știi tu să fii bărbat"

Scopul documentarului lansat pe 3 iunie a fost unul personal, acela de a se regăsi ca artistă, după doi ani de activitate haotică, dar și acela de a prezenta familiei, prietenilor, publicului, ce înseamnă viața unui artist, cu bune și cu rele. Odată cu seria „On My Way”, cântăreața alege să se expună public, deși, în intimitate, departe de camere și ochii publicului, Irina se consideră „ca orice alt om.” „Îmi place să stau degeaba atunci când am timp, îmi place să mă joc cu nepoțica mea Anastasia, îmi place să stau cu prietenii la povești, să citesc cărți fantastice sau să învăț istorie, fizică și astronomie.” Potrivit hotnews.ro, la finalul călătoriei prin țară, Rimes recunoaște că simte o eliberare pentru că a lansat albumul, iar documentarul îmbracă frumos materialul muzical la care a muncit mult și pe care l-a așteptat doi ani. „S-a încheiat un capitol din viața mea. Sunt gata, după o mică pauză, să încep altul”, adaugă ea. Printre altele, Irina Rimes a spus că unele fane au divorțat de soții lor după ce piesa „Nu știi tu să fii bărbat” le-a deschis ochii. „Povara acestor povești este prea mare pentru mine. Încerc să mă întorc la viața mea, la durerile și fericirea mea, propriile incertitudini, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”.

Documentar HBO: Poveste de viaţă de artist

"Documentarul “ON MY WAY” a apărut din nevoia de a spune lucruri: despre mine, despre oamenii care lucrează în acest proiect, despre ce se petrece în spatele scenei, în spatele camerelor, despre industrie, despre ce înseamnă să construiești un proiect. Vreau să arătăm oamenilor struggle-ul de artist. Să înțeleagă mama, tata, rudele, prietenii mei de ce n-am timp să merg la ei în vizită, de ce nu răspund tot timpul la telefon, de ce dorm până la ora 4 după-amiaza, dar cel mai important, de ce scriu ceea ce scriu. Vreau să vadă oamenii care este sacrificiul pe care-l faci atunci când decizi că vrei să devii artist. Cum trebuie să renunți la tine și în același timp, să se învârtă toate în jurul tău. Tu nu poți fi artist 8 ore pe zi, de la 10 până la 18. Ești artist din momentul în care ai decis că nu vei face nimic altceva în viața asta. Sunt onorată să pot să-mi spun povestea împreună cu HBO Max și le mulțumesc pentru încredere" este cea mai recentă postare a artistei pe contul personal de Facebook.

