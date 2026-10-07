IRI Travel, despre Clubul TripExpert și tendințele pentru următorii ani

Foto: Crișan Andreescu

IRI Travel a marcat bilanțul anului 2026 caracterizat de maturizarea comportamentului turistului român, consolidarea Bulgariei ca destinație externă și creșterea cererii pentru produse premium și all inclusive.

Iarna 2026–2027: de la târgurile de Crăciun la Maldive

Pentru perioada de iarnă, IRI Travel anticipează o diversificare a cererii.

Printre produsele cu potențial se află city break-urile, târgurile de Crăciun, vacanțele exotice, circuitele culturale, Revelionul în destinații externe și croazierele.

În același timp, vacanțele active și cele în destinații cu climă caldă se mențin în atenția turiștilor: Bulgaria, Austria și Italia pentru schi, dar și Egipt, Dubai, Insulele Canare, Thailanda, Maldive, Mauritius, Seychelles, Bali sau Republica Dominicană pentru escapade în sezonul rece.

TripExpert by IRI Travel – comunitatea care pune partenerii în centrul industriei

Un alt punct central al strategiei IRI Travel pentru perioada următoare este dezvoltarea Clubului TripExpert by IRI Travel, o comunitate dedicată profesioniștilor din turism.

Conceptul are la bază networking-ul, schimbul de experiență, infotripurile, programele de fidelizare și apropierea dintre touroperator, agenții de turism, hotelieri și mass-media.

Ediția TripExpert 2026 de pe litoralul bulgăresc a reunit peste 500 de agenți de turism, hotelieri și jurnaliști, iar IRI Travel colaborează în prezent cu peste 1.500 de agenții partenere din România.

„Un touroperator nu poate construi performanță pe termen lung fără parteneri puternici. Agențiile de turism sunt cea mai importantă resursă de dezvoltare pentru întreaga industrie. TripExpert este modul nostru de a recunoaște această contribuție și, în același timp, de a construi o comunitate profesională care să meargă dincolo de relația comercială,” a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, (Foto).

Pentru 2027, IRI Travel își propune extinderea programelor TripExpert, noi infotripuri, întâlniri profesionale și proiecte care să faciliteze dialogul dintre agenții, hotelieri și presa de specialitate.

20 de ani de IRI Travel: de la Bulgaria la o strategie pentru următorul deceniu

În 2026, IRI Travel a marcat două decenii de activitate.

Compania și-a început parcursul concentrându-se în special asupra litoralului bulgăresc, iar ulterior și-a extins portofoliul către litoralul românesc, Grecia, Turcia, Spania, circuite, city break-uri și vacanțe tematice.

„Acum 20 de ani am descoperit Bulgaria și am înțeles că există o oportunitate extraordinară de a construi un produs turistic bazat pe proximitate, calitate și seriozitate. În timp, IRI Travel a crescut odată cu piața și, mai ales, odată cu partenerii noștri. Astăzi privim către următorii zece ani cu aceeași filosofie: să construim relații durabile și să oferim valoare reală turistului,” a mai Lucian Bădârcea, CEO IRI Travel.

Viziunea IRI Travel pentru următorii cinci ani

Pentru perioada 2027–2031, IRI Travel își propune consolidarea poziției pe principalele destinații externe accesibile turiștilor români, dezvoltarea segmentului premium, extinderea parteneriatelor internaționale și investiții în digitalizarea serviciilor.

Un loc important îl va ocupa și inteligența artificială, care va fi utilizată ca instrument pentru eficientizarea proceselor și personalizarea ofertelor, fără a elimina însă rolul consultantului de turism.

„În era AI, rolul consultantului de turism devine mai important, nu mai puțin important. Tehnologia poate procesa date, poate compara opțiuni și poate genera recomandări. Dar omul înțelege contextul, familia, emoția, nevoia reală a clientului și responsabilitatea pe care o are atunci când recomandă o vacanță.”

Strategia IRI Travel pentru următorii ani se bazează pe câteva direcții majore: parteneriate durabile, digitalizare, produse premium, personalizare, dezvoltarea comunității profesionale și consolidarea încrederii.

„Turismul viitorului nu va fi construit doar prin tehnologie sau prin prețuri. Va fi construit prin încredere. Încrederea dintre turist și consultant, dintre agenție și touroperator, dintre touroperator și hotelier și, nu în ultimul rând, dintre industria turistică și presă. Parteneriatele solide sunt cele care ne permit să trecem de la o simplă vânzare de vacanțe la construirea unor experiențe turistice pe termen lung.”

IRI Travel – 20 de ani de experiență, o strategie pentru următorul deceniu

Prin bilanțul sezonului 2026, lansarea Early Booking 2027, dezvoltarea Clubului TripExpert și consolidarea parteneriatelor internaționale, IRI Travel își propune să intre într-o nouă etapă de dezvoltare.

„Turismul în 2027: încredere, parteneriate și experiențe premium” devine astfel mesajul strategic al companiei pentru următoarea perioadă – o direcție construită în jurul turistului, al partenerilor și al unei piețe aflate într-o continuă transformare.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive. (Foto: Crișan Andreescu)