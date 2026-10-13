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La Șantierul Naval Galați s-au construit submarine de război și primul portavion de drone din Europa. Humelnicu (PSD): Să folosim aceste minți sclipitoare. Le putem face în România

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
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Angajat al Șantierului Naval din Galați/rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Țara noastră are capacitatea de a realiza proiecte strategice importante, a spus senatorul Marius Humelnicu, în exclusivitate pentru DCNews. Acesta a dat exemple de proiecte de anvergură implementate la Șantierul Naval din Galați, încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și până în prezent.

România are capacitatea și expertiza necesare pentru proiecte industriale importante, potrivit senatorului Marius Humelnicu.

Acesta a amintit, în exclusivitate pentru DCNews, că la Șantierul Naval Galați, actualul Damen Galați, s-au asamblat submarine germane în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar s-a construit și primul portavion de drone din Europa - eveniment mult mai recent, desfășurat chiar anul acesta.

România, capabilă să asambleze submarine și să construiască portavioane de drone

Șantierul Naval din Galați a asamblat, în 1941, submarinele (U-boat-urile) nemțești în Galați. Aici s-au făcut și cele două submarine de producție românească. 

Tot în 1941, la IAR Brașov, s-a construit IAR 80, unul dintre cele mai bune avioane folosite în război. Ele concurau cu cele nemțești, dar și cu cele din Marea Britanie. Istorie avem, experți și oameni capabili - avem. Singurul lucru este, într-adevăr, să direcționăm acest lucru.

Dacă revenim la zilele noastre, primul portavion de drone din Europa s-a construit la Galați. Adică experții, know-how-ul, cunoștințele le avem, le putem face în România. Ar trebui să folosim aceste minți sclipitoare, astfel încât, așa cum am fost odată - o valoare pentru Europa și pentru lume - să facem același lucru și acum”, a declarat senatorul PSD Marius Humelnicu, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la Interviurile DCNews.

Cel mai mare portavion de drone din Europa, construit la Galați

Grupul Damen Shipyards a lansat pe 7 aprilie portavionul fabricat la Galați, care reprezintă și primul portavion pentru drone din Europa. Acesta a fost construit în timp record în România. MPV 10720 are la bază un concept propus de Marina Portugheză, care vizează crearea unei platforme navale multifuncționale, capabile să îndeplinească o gamă largă de misiuni, în funcție de necesitățile operaționale.

În urma unei proceduri competitive de achiziție, Damen a semnat contractul în 2024. Proiectul este finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene (RRF), parte a programului NextGenerationEU, fondurile fiind gestionate de Recover Portugal (PRR), potrivit unui comunicat al companiei Damen.

Submarinele românești construite la Galați în 1941 se numeau „Rechinul”, lansat la apă pe 5 mai 1941, și „Marsuinul”, lansat în 25 mai 1941, potrivit rnhs.

În luna iulie, Gheorghe Savu, director Damen Naval România, a declarat, în exclusivitate pentru DCNews, că Șantierul Galați produce nave militare de luptă pentru state NATO și UE. De asemenea, el a explicat ce înseamnă transformarea șantierului din Galați în șantier militar.

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