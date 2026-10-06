Radu Miruță, reguli noi pentru transportatorii de cereale în Portul Constanța

Radu Miruță: Dispare mica înțelegere despre cine iese din coadă și intră înainte la încărcat

Un pic de ordine pentru procesarea cerealelor românești în Portul Constanța. Cerealele românești trebuie să circule, nu să stea blocate în trenuri și TIR-uri, a anunțat ministrul interimar al Transporturilor,Radu Miruță

"Am decis emiterea unui ordin de ministru care să oblige programările pe lanț pentru încărcarea vapoarelor în Portul Constanța.

Portul știe cu suficient timp înainte ce nave urmează să intre la încărcat, ce capacitate au și va anunța de îndată operatorii de transport feroviar și rutier, care au la dispoziție doar câteva zile să își programeze transportul cerealelor asociat acelei nave.

Altfel, vagoanele de tren și TIR-urile nu mai stau încărcate prin triaje și parcări, devenind depozite de cereale mobile. Dispare mica înțelegere despre cine iese din coadă și intră înainte la încărcat.

Se reduce timpul de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, îmbunătățim coordonarea dintre Port, operatori, transportatori și producători și introducem un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile.

Nu există o lipsă de capacitate pe calea ferată. Există loc pentru mai multe trenuri. Problema este lipsa de coordonare.

Împreună cu ministrul Tánczos Barna, reprezentanții fermierilor, ai companiilor feroviare și ai Portului Constanța, am stabilit astăzi măsuri pentru deblocarea și eficientizarea exportului de cereale românești.

Mai puține blocaje. Mai multă planificare. Export mai rapid pentru cerealele românești", a scris Radu Miruță pe Facebook.