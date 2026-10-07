NOZOMI Travel deschide colaborarea cu agentiile de turism din toata Romania

Razvan Pascu, fondator NOZOMI Travel

Turistii vor putea cumpara circuitele premium de grup, sejururile exotice si hotelurile din portofoliul NOZOMI Travel inclusiv prin agentul lor local preferat.

NOZOMI Travel pregateste deschiderea unei retele nationale de agentii de turism revanzatoare, dupa ce aproape 20 de agentii din diferite zone ale Romaniei si-au exprimat deja interesul de a comercializa circuitele de grup cu insotitor NOZOMI Travel.

Astfel, turistii care lucreaza de ani de zile cu un agent de turism din orasul lor si doresc sa pastreze aceasta relatie vor putea, in curand, sa solicite prin acesta si produsele NOZOMI: circuite premium de grup cu insotitor, sejururi exotice la plaja si hoteluri de lux contractate direct.

Contractele destinate agentiilor partenere sunt in prezent in curs de pregatire, iar NOZOMI lucreaza in paralel la un sistem automatizat care sa simplifice rezervarile, comunicarea si gestionarea clientilor proveniti prin agentiile revanzatoare.

„Am primit aproape 20 de solicitari din partea unor agentii din tara, iar printre ele sunt oameni pe care ii cunosc personal de foarte multi ani si despre care stiu cat de serios lucreaza si ce relatii au construit cu clientii lor. Mi s-ar parea gresit sa obligam un turist care are incredere de 10 sau 15 ani in agentul lui sa renunte la aceasta relatie pentru a putea calatori cu NOZOMI. Asa ca am decis impreuna cu echipa sa investim si in aceasta directie,” a declarat Razvan Pascu, fondator NOZOMI Travel.

Pentru agentiile locale, noul sistem va crea posibilitatea de a oferi propriilor clienti produse turistice pe care nu este necesar sa le construiasca individual, beneficiind de infrastructura, contractele si experienta NOZOMI.

1.Circuite premium construite din experienta directa in destinatii

NOZOMI Travel dezvolta circuite premium de grup si vacante in destinatii exotice, cu accent pe itinerarii complexe, servicii atent selectionate si un nivel ridicat de servicii incluse in pret. Compania isi pozitioneaza produsele in segmentul premium al pietei romanesti, prin selectia hotelurilor, experientelor, ghizilor locali si a serviciilor incluse.

Portofoliul companiei cuprinde circuite de grup cu insotitor in destinatii precum Japonia, Coreea de Sud, China, India, Brazilia, Peru, Australia, Noua Zeelanda, Tanzania, Zanzibar, Cambodgia, Argentina, SUA, Islanda, Mexic, Iordania si Vietnam, precum si expeditii in Antarctica si Groenlanda.

In zona vacantelor individuale, NOZOMI dezvolta in special sejururi exotice in Maldive, Mauritius, Seychelles, Thailanda, Mexic, Polinezia Franceza, Hawaii, Malaezia si alte destinatii de plaja, inclusiv prin contractarea directa si integrarea electronica a tarifelor hotelurilor.

Modelul NOZOMI pentru circuitele de grup urmareste ca turistul sa cunoasca de la inceput cat mai clar costul real al calatoriei. In programe sunt incluse ghizi locali, bilete de intrare, experiente si bacsisuri pentru ghizi si soferi, cazari, bilete de avion interne si internationale, itinerarii zilnice, insotitor de grup roman si multe altele, pentru a reduce numarul costurilor suplimentare care apar dupa achizitie.

2.Peste 11 ani de experienta, mii de turisti si o baza financiara solida

NOZOMI Travel este construit in jurul experientei acumulate de Razvan Pascu in peste 11 ani de activitate in turism si organizarea calatoriilor, perioada in care a calatorit si a insotit grupuri in numeroase destinatii de pe toate continentele.

Peste 8.000 de turisti au participat de-a lungul anilor la calatorii si grupuri insotite de Razvan Pascu si colaboratorii sai, iar comunitatea online construita in jurul proiectelor sale de travel depaseste 500.000 de persoane.

Compania dispune de o garantie financiara de 300.000 de euro prin cash colateral la Banca Transilvania, un capital social de peste 100.000 de euro, iar strategia sa presupune investitii in contractarea directa de servicii turistice, tehnologie, integrarea cu furnizori internationali si blocarea anticipata de capacitati pentru anumite hoteluri, croaziere, expeditii si circuite de grup.

„Vrem ca un agent bun din Iasi, Cluj, Timisoara, Constanta, Brasov, Oradea sau dintr-un oras mai mic sa poata spune clientului sau: «Da, poti merge cu NOZOMI si poti rezerva prin mine». Agentul isi pastreaza clientul, turistul isi pastreaza omul in care are incredere, iar noi ne ocupam de produs si de experienta din destinatie,” a declarat Denisa Kelly – Operations Manager la NOZOMI Travel Society.

3.O oportunitate pentru agentiile independente din orasele mari si mici

Noua directie este relevanta in special pentru agentiile de turism locale si independente, care vor putea adauga in oferta circuite complexe si produse premium fara a fi nevoie sa contracteze individual fiecare componenta a calatoriei.

Pentru turist, principiul va fi simplu: daca are deja un agent de turism preferat in orasul sau, in curand ii va putea cere acestuia orice pachet turistic NOZOMI disponibil pentru revanzare.

4.Despre NOZOMI Travel Society

NOZOMI Travel Society este un tour-operator romanesc specializat in circuite premium de grup cu insotitor, vacante exotice, hoteluri de lux, croaziere si expeditii in destinatii speciale din intreaga lume.

Compania dezvolta produse turistice construite pe experienta directa in destinatii si pe selectia atenta a hotelurilor, rutelor, ghizilor locali si experientelor incluse. Portofoliul NOZOMI include de la circuite in Japonia, Coreea de Sud, China, India, Africa de Sud, Iordania, Peru, Australia, Statele Unite si America de Sud, pana la vacante in Maldive, Mauritius si Seychelles si expeditii polare in Antarctica, Svalbard si Groenlanda.