 Conferința privind navigația pe Dunăre și turismul 2026, în noiembrie, la București

Din articol Principalele teme: de la reziliență și securitate până la inteligența artificială

Sub motto-ul „Asigurarea viitorului în vremuri tulburi, asumarea responsabilității împreună”, sectorul european al transportului naval se reunește în perioada 23-25 noiembrie 2026 în București.

Renumita conferință de specialitate este considerată un indicator și un punct central de networking pentru viitorul croazierelor fluviale și al turismului regional de-a lungul Dunării.

Spitz, Austria, 24. Juni 2026 – Schimbările climatice, evoluțiile geopolitice și transformările tehnologice pun navigația pe Dunăre și turismul în fața unor noi provocări. Conferința internațională privind navigația pe Dunăre și turismul pune accentul pe colaborarea dintre cele două sectoare și oferă o platformă pentru schimburi strategice.

Principalele teme: de la reziliență și securitate până la inteligența artificială

Programul congresului, cu o durată de trei zile, pune în lumină cele mai urgente probleme și cele mai promițătoare oportunități ale sectorului:

-Teme actuale din domeniul turismului și al navigației de-a lungul Dunării

-Turismul pe Dunăre în România

-Proiecte de sustenabilitate

-Piețe cu potențial pentru viitor

-Inteligența artificială în practica din sector

Rețea de relaționare „all-inclusive” pentru participanți

Biletul de conferință include accesul pe parcursul celor trei zile ale congresului, masa, oportunități de networking B2B, evenimente de seară, inclusiv cina de gală, precum și un program special organizat înainte și după congres.

Pentru mai multe informații și înscrieri, accesați www.donautourismus.eu