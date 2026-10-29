Lucrări în plină desfășurare în infrastructura județului Galați

Foto: Facebook Costel Fotea

Modernizăm din temelii DJ 241G, în Brăhășești, pentru condiții moderne și sigure de circulație, anun,ță Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 241G, pe raza comunei Brăhășești, sunt în plină desfășurare. Drumul este refăcut din temelii, pentru a le oferi oamenilor condiții moderne și sigure de circulație", a anunțat Costel Fotea.

"Constructorii au îndepărtat vechiul strat de asfalt, au pregătit și compactat terenul, iar în prezent lucrează la așternerea stratului de balast, care va sta la baza noului drum.

La final, platforma drumului va avea o lățime de 8 metri, dintre care 6 metri vor fi pentru partea carosabilă. Totodată, vor fi amenajate podețe de acces în gospodării și sistemele de colectare și evacuare a apelor pluviale.

O atenție deosebită este acordată siguranței rutiere. Pe traseu vor fi amenajate treceri de pirtoni cu iluminare LED, marcaje rezonatoare și elemente reflectorizante, pentru o mai bună vizibilitate și protecție a tuturor participanților la trafic.

Lucrările fac parte dintr-un amplu proiect al Consiliului Județean Galați, prin care modernizăm drumurile județene de pe traseul Berheci - Gohor - Corcioveni - Brăhășești, pe tronsonul E581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G.

Continuăm investițiile în infrastructura rutieră a județului Galați, pentru drumuri mai bune, localități mai bine conectate și mai multă siguranță pentru oameni!", a precizat Costel Fotea.