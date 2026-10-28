Cine este Vasilica-Valentina Robu, numită de premierul Luca Niculescu la șefia Casei de Pensii. Ce avere are

Sediul Casei Nationale de Pensii Publice. Sursa foto: Agerpres.

Premierul Luca Niculescu a numit-o pe Vasilica-Valentina Robu președinte al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Vasilica-Valentina Robu, până acum secretar general al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a fost numită în funcția de președinte al instituției de către premierul Luca Niculescu. Decizia a fost publicată, miercuri, 28 octombrie, în Monitorul Oficial.

Vasilica-Valentina Robu i-a luat locul liberalului Nicolae Giugea, care a demisionat după ce PNL a intrat în opoziție, odată cu instalarea Guvernului Niculescu.

Mandat de cinci ani la Casa de Pensii

Vasilica-Valentina Robu preia funcția de președinte al CNPP și pe cea de președinte al Consiliului de administrație pentru un mandat de cinci ani.

"Decizie privind numirea doamnei Vasilica-Valentina Robu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și președinte al Consiliului de administrație pentru un mandat de 5 ani", scrie în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Cine este Vasilica-Valentina Robu

De-a lungul timpului, Vasilica-Valentina Robu a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), inclusiv pe cea de director general al direcției care gestionează asigurările sociale, pensiile și alte drepturi prevăzute de legi speciale.

În februarie 2024, Vasilica-Valentina Robu a fost numită pentru a ocupa temporar funcția de secretar general al CNPP, dar apoi măsura a fost prelungită. Ultima decizie de prelungire a fost emisă în ianuarie 2026 și prevedea exercitarea temporară a funcției începând cu 24 februarie 2026 pentru șase luni.

Vasilica-Valentina Robu este originară din Vaslui și înainte de a ocupa funcții de conducere la nivel național a condus Casa Județeană de Pensii Vaslui.

Ce avere are Vasilica-Valentina Robu

Potrivit unei declarații de avere completate de Vasilica-Valentina Robu în iunie 2024, ea a avut venituri salariale anuale de 142.234 de lei, provenite de la CNPP. Potrivit declarației, noua șefă a CNPP deține un teren intravilan de 800 de metri pătrați, situat în municipiul Vaslui, dobândit în anul 2008 prin contract de vânzare-cumpărare, împreună cu soțul ei.

La categoria clădiri sunt menționate două case de locuit. Prima este o casă de 150 de metri pătrați în Vaslui, construită în anul 2014, pe care o deține în coproprietate cu soțul ei, iar a doua este o casă de 100 de metri pătrați în Panciu, județul Vrancea. Aceasta este pe numele soțului, cu o cotă de proprietate integrală.

În declarația de avere apare și un autoturism marca Volkswagen, fabricat în anul 2015. Nu apar

Bogdan-Ciprian Robu, soțul acesteia, a declarat o pensie de serviciu de 93.600 de lei pe an, plătită de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.