Percheziții DIICOT în București și Ilfov. Două grupări vindeau substanțe stupefiante în Sectoarele 1 și 4 ale Capitalei - VIDEO

DIICOT. Sursa Foto: Agerpres

DIICOT a descins, miercuri, 28 octombrie, la mai multe adrese din București și Ilfov, într-un dosar de trafic de substanțe psihoactive și droguri.

Miercuri, 28 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, într-un dosar de trafic de substanțe psihoactive și droguri. Persoanele vizate de percheziții sunt cercetate pentru că ar fi efectuat, fără drept, operațiuni cu produse cu efecte psihoactive și că dețineau droguri de risc și mare risc pentru consum propriu.

Este vorba despre două grupări infracționale care ar fi acționat în Capitală începând din luna iulie 2025. Potrivit anchetei, membrii grupărilor ar fi organizat distribuția substanțelor interzise în Sectoarele 1 și 4, folosind diverse metode pentru a nu fi depistați de autorități.

Precizările DIICOT

"Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat faptul că, începând din luna iulie 2025, pe raza municipiul București au fost inițiate și constituite două grupări de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani din comercializarea de substanțe stupefiante.

Astfel, până în luna octombrie 2026, sub coordonarea unei făptuitoare, alți 14 membri, au deținut și comercializat, pe raza Capitalei, substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive (NEP).

Rolul liderului a constat în procurarea, porționarea, ambalarea și punea în vânzare către consumatori a substanțelor stupefiante, în locații folosite în acest scop, situate pe raza sectoarelor 1 și 4, prin intermediul unor membri ai grupării de criminalitate organizată, care le transportau pregătite pentru comercializare în pliculețe autosigilante din plastic. Totodată, aceștia se ocupau și de colectarea banilor și remiterea acestora către lider.

Adresele unde se comercializau substanțele psihoactive, notorii pentru consum, se aflau sub ”tutela” unor membri din eșalonul secund, care răspundeau de activitatea ”punctelor de distribuție”. Aceștia supravegheau activitatea sau dădeau indicații vânzătorilor, ori, în anumite situații comercializau direct către consumatori.

În încercarea de a nu fi depistați, membrii transportau substanțele în locații cu ajutorul unor curse cu taxi-uri alese aleatoriu", transmite DIICOT într-un comunicat de presă.

Cea de-a doua grupare acționa în aceleași zone din Capitală

DIICOT a precizat că cel de-al doilea grup infracțional vizat de percheziții este format din șase membri. Aceștia au acționat în aceleași zone din Capitală.

"Totodată, din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, cel de-al doilea grup, format din șase membri, a acționat în aceleași zone, sub coordonarea unui făptuitor (încarcerat, arestat preventiv într-o altă cauză). Acesta, cu prilejul vizitelor, stabilea împreună cu alți doi membri, detaliile legate de activitatea de procurare și vânzare a substanțelor stupefiante, prețul de comercializare, distribuirea profitului rezultat, ori alte aspecte relevante.

Coordonarea fizică efectivă a activității, procurarea, porționarea, ambalarea și punea în vânzare către consumatori a revenit unei făptuitoare (membră a familiei liderului), care avea atribuții și în colectarea și gestionarea banilor încasați.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate sute de doze de produs psihoactiv NEP, însumând circa 1,4 kilograme substanță. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", a mai transmis DIICOT.

Nu este prima oară când DIICOT descinde la traficanţii de droguri din București și Ilfov. Percheziții similare au avut loc și în alte orașe mari din țară în acest an. Reamintim că, anul trecut, zeci de kilograme de droguri au fost găsite în fostul liceu Timpuri Noi din Capitală.