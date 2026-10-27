Tabloul "Peisaj" de Grigorescu, evaluat la 3,5 lei. Ministrul Culturii: Este o eroare umană! Au mutat o virgulă. Va fi corectată

Ioana Ciocan / FOTO: Agerpres

Ioana Ciocan, ministrul Culturii, a declarat că evaluarea la 3,5 lei a tabloului "Peisaj" de Nicolae Grigorescu de la Muzeul Judeţean de Artă Prahova "Ion Ionescu Quintus" reprezintă o eroare umană, care va fi corectată.

"Au mutat o virgulă"

"Este o eroare. Bineînţeles că este o eroare. Bineînţeles că acel Grigorescu a fost evaluat bine la 35.000 de lei, o sumă foarte bună pe vremea dictatorului Nicolae Ceauşescu. Evident că atunci când s-au tăiat, în 2005, toate acele zerouri dintr-o eroare s-a ajuns la această această sumă. (...) Aşa că eu mi-am făcut datoria astăzi - chiar dacă Muzeul de Artă din Prahova nu este în subordinea Ministrului Culturii, este la Consiliul judeţean - să-l sun pe domnul director şi să-i spun că îl înţeleg.

Pentru că îi înţeleg pe toţi, sunt nişte oameni care cu nişte resurse extrem de limitate, poate cu un computer vechi, au mutat o virgulă. Da, bineînţeles că este o tragedie că în acte o lucrare apare cu 3,5 lei. Bineînţeles că este o eroare umană, bineînţeles că va fi corectată", a declarat Ioana Ciocan la Digi 24.

"Sunt absolut îndrăgostită de pictorul nostru naţional"

Ministrul Culturii a anunţat că îi va propune directorului Muzeul Judeţean de Artă Prahova "Ion Ionescu Quintus" să expună tabloul amintit, care este unul "absolut superb".

"Am să-l sun mâine pe domnul director şi am să-l încurajez să îl expună, aşadar să atragă mai mulţi vizitatori cu resurse minime. (...) Este superb, este absolut superb, toate lucrările de Nicolae Grigorescu sunt absolut superbe. Trebuie să mărturisesc că sunt absolut îndrăgostită de pictorul nostru naţional", a mai spus Ioana Ciocan.

"Cu ce buget se pot evalua aceste bunuri?"

Ministrul a subliniat că instituţiile publice au obligaţia să reevalueze bunurile culturale mobile odată la 10 ani.

"Acest lucru se poate face de către două entităţi: o dată, experţii care sunt acreditaţi către Ministerul Culturii, sau ANEVAR, adică Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România. Ambii pot să evalueze. Întrebarea este cu ce buget se pot evalua aceste bunuri? Nu vorbim de trei lucrări, vorbim de milioane şi milioane de piese.

Cum se face acest proces? Câţi experţi sunt? Câţi evaluatori sunt? Câţi sunt specializaţi în pictură, câţi sunt în sculptură şi care este intervalul de timp în care acest proces poate fi făcut? Cred că este extrem de simplu să arătăm cu degetul să zicem: "Prahova n-a făcut!", "Bucureştiul n-a făcut!", "Clujul n-a făcut!". Dar, din păcate, absolut totul se se reduce la buget. Care este bugetul pe care noi îl putem pune la dispoziţie, ca oamenii ăştia să-şi facă treaba?", a spus ministrul.

"Oameni au rămas în sistem, în cultură, doar din pasiune"

Ea a remarcat că oamenii "care au rămas în cultură" îşi fac meseria "doar din pasiune", pentru că "salariile din muzee sunt cele mai mici din ţară".

"Sunt foarte mulţi specialişti, sunt plini de bune intenţii şi ce am văzut eu în ultimele două săptămâni la Ministerul Culturii, am văzut intenţii foarte bune, iar oameni care au rămas în sistem, în cultură, doar din pasiune. Pentru că salariile din muzee sunt cele mai mici din ţară. Mai spun încă o dată, sunt cele mai mici din ţară.

Este absolut înfiorător ce se întâmplă. (...) Şi ceea ce-mi doresc eu, este ca ANEVAR, dar şi experţii Ministerului Culturii să facă împreună cu noi încă un efort suplimentar şi să aibă răbdare, să nu îşi dea toţi demisia, pentru că este vital pentru România ca acest segment extrem de fragil să supravieţuiască", a accentuat Ioana Ciocan.

Bunuri culturale mobile, subevaluate

Auditorii Camerei de Conturi Prahova au constatat la instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Prahova subevaluarea bunurilor culturale mobile raportate în situaţiile financiare - categoria active necurente, un exemplu fiind al unui tablou realizat de pictorul Nicolae Grigorescu înregistrat în evidenţa contabilă la valoarea de 3,5 lei.

"Exemplificăm situaţia regăsită la Muzeul Judeţean de Artă Prahova 'Ion Ionescu Quintus': un tablou realizat de pictorul Nicolae Grigorescu - 'Peisaj cu bordei', a fost evaluat în 2011, la valoarea de 868.575 lei, iar alt tablou, realizat de acelaşi pictor, intitulat Peisaj, însă neevaluat, este înregistrat în evidenţa contabilă la valoarea de 3,5 lei.

La unitatea subordonată Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, evidenţa contabilă a patrimoniului muzeal prezintă o lipsă de omogenitate, fiind identificate înregistrări ale bunurilor la valori istorice (nedenominate), dar şi la valori actualizate, fapt ce compromite reflectarea reală a activelor entităţii", menţionează sursa citată.

"Un Grigorescu e în jur de 400.000"

Directorul Muzeului de Artă, Florin Sicoie, a declarat, pentru Agerpres, că expertizarea lucrărilor presupune costuri mari, fiind vorba despre sume cuprinse între 5% şi 10% din valoarea fiecărei lucrări.

Până în anul 2017, erau realizate anual astfel de expertize, însă de atunci nu a mai fost evaluată nicio lucrare întrucât nu au mai fost bani, a explicat Sicoie.

"O parte au fost expertizate, avem clasate în tezaur, în fond... (...) Sunt câteva zeci care ar trebui expertizate, poate chiar mai mult de 100, dar asta presupune nişte bani. Un Grigorescu, să zicem, e în jur de 400.000 (de lei - n.r.), asta înseamnă o taxă de expertizare şi evaluare între 20.000 şi 40.000 de euro. (...) Vă daţi seama cât înseamnă la un singur tablou?", a punctat Sicoie.