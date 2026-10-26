Filmele viitorului, create de inteligența artificială? Elon Musk a lansat primul episod din "Odiseea" lui Homer, făcut complet de AI. Un celebru regizor l-a criticat

Elon Musk a ajuns pe lista neagră a Iranului. Foto: Agerpres

Elon Musk a lansat primul episod din "Odiseea" lui Homer, generat complet cu inteligenta artificială, readucând în discuție viitorul cinematografiei.

La câteva luni după ce Elon Musk a promis că modelul său de inteligenţă artificială, Grok Imagine, va crea o versiune a lungmetrajului "The Odyssey" ("Odiseea") generată integral cu ajutorul AI, magnatul din sectorul tehnologiei şi-a onorat parţial acea promisiune, informează revista Variety.

Vinerea trecută, compania a publicat pe reţeaua de socializare X primul episod din acest proiect, un episod din seria cinematografică "Odiseea", cu o durată de 7 minute şi creat de inteligenţa artificială. De asemenea, a fost menţionată "o colaborare creativă" cu Wonder Studios şi cu regizorul Dev Walker, ambii fiind specializaţi în realizarea de filme cu ajutorul AI.

În iulie, Elon Musk a anunţat că plănuieşte să creeze o versiune de lungmetraj "corect din punct de vedere istoric" al poemului antic grecesc al lui Homer. El a menţionat că versiunea sa "The Odyssey", realizată cu ajutorul inteligenţei artificiale, va fi finalizată până la sfârşitul anului 2026.

"Înainte de sfârşitul acestui an, Grok Imagine va realiza un lungmetraj 'The Oddyssey' care va fi corect din punct de vedere istoric şi fidel artei lui Homer", a scris el, alături de un scurtmetraj de 3 minute despre "Odiseea", generat de AI şi publicat de un utilizator al reţelei de socializare X.

"Este clar că Elon Musk nu ştie absolut nimic despre cinema"

La acea vreme, Scott Derrickson, regizorul filmelor "Doctor Strange" şi "The Black Phone", a reacţionat în termeni fermi şi i s-a adresat direct lui Elon Musk pe reţelele de socializare, subliniind absurditatea proiectului. "Este clar că Elon Musk nu ştie absolut nimic despre cinema şi că a încetat să mai citească pe la vârsta de 20 de ani. Părerile lui despre artă nu valorează nimic", a scris el pe reţeaua de socializare X, deţinută de Elon Musk.

Deşi nu a fost oferită nicio altă explicaţie care să însoţească fragmentul generat de AI - sau mesajul iniţial al lui Elon Musk despre crearea unei versiuni "corecte din punct de vedere istoric" a "Odiseei" - lansarea de vineri a avut loc după ce miliardarul din sectorul tehnologiei a criticat în repetate rânduri filmul "The Odyssey" (2026) regizat de Christopher Nolan încă dinainte de lansarea acestuia, vizând în special distribuirea actorului transgen Elliot Page în rol lui Sinon şi a actriţei de culoare Lupita Nyong'o în rolul Elenei din Troia.

Elon Musk a afirmat că regizorul Christopher Nolan i-a distribuit pe cei doi actori pentru a îndeplini standardele Academiei americane de film privind reprezentarea şi incluziunea pentru ca o producţie să fie eligibilă la premiile Oscar. În luna martie, el a scris pe X că regizorul "Chris Nolan este un rasist anti-alb", afirmând totodată că regizorul peliculei a distribuit-o pe Lupita Nyong'o doar pentru că "îşi doreşte aceste premii", conform Agerpres.

Summit mondial pentru salvarea cinematografiei: Filmul, amenințat de AI și social media. 65 de țări s-au reunit la inițiativa Franței

Subiectul filmelor AI sau a produselor media create special pentru telefon a generat un tumult nu doar la nivelul consumatorilor, ci și la nivelul întregii industrii. Franța a găzduit pe 7 septembrie un summit internațional dedicat viitorului cinematografiei, la care au fost așteptați aproximativ 200 de reprezentanți din 65 de țări.

Summitul cinematografic iniţiat de Franţa a reunit aproximativ 200 de reprezentanţi din 65 de ţări, inclusiv ai marilor studiouri hollywoodiene, cu obiectivul adoptării unor "măsuri concrete" în favoarea unei industrii ameninţate de inteligenţa artificială (AI) şi de platformele online gratuite, au anunţat marţi organizatorii evenimentului, relatează AFP.

Anunţat la sfârşitul lunii iulie de Palatul Elysée (sediul Preşedinţiei Franţei - n.red.), "Summitul Lumiere", care s-a desfăşurat la Saint-Paul-de-Vence, în sud-estul Franţei, îşi propune, potrivit organizatorilor, să răspundă "provocărilor fără precedent" care ameninţă industria cinematografică, în contextul scăderii numărului de spectatori la nivel mondial (-40% în cinci ani), în pofida succeselor de public înregistrate în această vară de noul film din franciza "Spider-Man" şi de lungmetrajul "The Odyssey".

"Astăzi, toate modelele premium - cinematografia, televiziunea şi chiar jocurile video - se confruntă cu concurenţa modelelor low cost şi cu migraţia publicului spre platforme gratuite" precum YouTube, a transmis Centrul Naţional al Cinematografiei şi Imaginii Animate (CNC) din Franţa, coorganizator al evenimentului împreună cu Preşedinţia franceză.

Pentru găsirea unor răspunsuri, o importantă delegaţie americană, compusă în special din directori de top de la Universal, Sony şi Netflix, au petrecut o zi alături de reprezentanţi ai industriei cinematografice veniţi din ţări precum Coreea de Sud, Mexic, Africa de Sud şi Australia, au detaliat organizatorii într-o conferinţă telefonică.

Coprezidat de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi de omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, summitul, care s-a desfăşurat la sediul Fundaţiei Maeght pentru Artă Modernă, a beneficiaet şi de prezenţa unor directori de la TikTok, una dintre platformele acuzate că îndepărtează generaţiile tinere de sălile de cinema.

"Nu este un summit al lumii vechi", au declarat reprezentanţii CNC. "Este, într-adevăr, un summit care cuprinde întregul lanţ de valoare, reunind atât actori consacraţi, cât şi nou-veniţi", au adăugat ei.

La rândul său, Palatul Elysée apără necesitatea "construirii unor noi alianţe" multilaterale în contextul în care Hollywoodul rămâne în criză, iar administraţia Trump ameninţă din nou filmele străine cu taxe vamale imense.

În cadrul summitului, potrivit CNC, Franţa a anunțat totodată "o iniţiativă majoră" pentru cinematografia independentă, cu sprijinul altor ţări şi al unor personalităţi marcante din industria filmului, printre care Pedro Almodovar, Juliette Binoche, Isabelle Huppert şi mai mulţi câştigători ai trofeului Palme d'Or atribuit la Festivalul de Film de la Cannes (Jafar Panahi, Ruben Ostlund, fraţii Dardenne, printre alţii), conform Agerpres.

Trump declară război filmelor străine: Taxă vamală de 100% pentru a revitaliza Hollywood-ul "aflat pe moarte"

Președintele american Donald Trump a anunțat impunerea unei taxe vamale de 100% pentru toate filmele realizate în afara Statelor Unite, susținând că industria cinematografică americană este în pragul colapsului din cauza facilităților oferite de alte țări pentru a atrage producătorii de film.

Deschiderea președintelui Donald Trump către o nouă ofensivă economică vizează, de această dată, industria filmului. Într-o postare pe Truth Social, liderul american a anunțat o măsură drastică: impunerea unei taxe vamale de 100% asupra producțiilor cinematografice realizate în afara granițelor Statelor Unite. Justificarea sa? O criză profundă care macină sectorul cinematografic american, amenințat de facilitățile fiscale oferite de alte țări. Trump acuză că aceste politici externe reprezintă „un efort coordonat al altor națiuni și, prin urmare, o amenințare la adresa securității naționale. Este, pe lângă toate celelalte, un mijloc de transmitere a mesajelor și propagandă.”

Decizia vine la pachet cu directive clare către instituțiile responsabile. Administrația sa a dat undă verde Departamentului Comerțului și altor agenții guvernamentale să demareze imediat implementarea acestor tarife. „VREM CA FILMELE SĂ FIE PRODUSE DIN NOU ÎN AMERICA!”, a mai transmis președintele în aceeași postare. Howard Lutnick, secretarul Comerțului, a reacționat prompt pe rețeaua X, cu un scurt „Ne ocupăm.”