BIFF 2026: opt filme în Competiția Internațională, șapte dintre ele în premieră în România

Imagine din filmul Cercul, de Valeriu Andriuț

Singura competiție de lungmetraje din București aduce anul acesta la BIFF filme premiate și selecționate la Cannes, Berlinale, Sarajevo, Fantasia, Annecy și TIFF.

Cea de-a XXII-a ediție a Bucharest International Film Festival – BIFF, care va avea loc între 18 și 27 septembrie, aduce în fața publicului opt filme în Competiția Internațională. Șapte dintre ele vor putea fi văzute pentru prima dată în România la BIFF 2026, singura excepție fiind producția româno-moldovenească Cercul, de Valeriu Andriuță.

Nucleu al festivalului, Competiția Internațională rămâne unul dintre elementele care definesc identitatea BIFF. Filmele selectate anul acesta au trecut prin unele dintre cele mai importante festivaluri internaționale și ajung în septembrie în fața publicului din București.

Filmele din competiția din acest an vin din Europa și Asia și spun povești foarte diferite: despre adolescenți care încearcă să-și găsească locul, despre familie și relațiile dintre oameni, despre libertate, marginalizare, frică și violență, dar și despre nevoia de a fi acceptat și de a-l înțelege pe celălalt. Regizori și regizoare, cineaști aflați la debut și autori deja premiați în festivaluri internaționale alcătuiesc o competiție care vorbește, direct și din perspective foarte diferite, despre lumea în care trăim.

Competiția Internațională BIFF 2026 reunește Everytime, de Sandra Wollner, 17, de Kosara Mitić, No Rest for the Wicked, de Kasper Kalle, The Blow / La Frappe, de Julien Gaspar-Oliveri, Cercul, de Valeriu Andriuță, We Are Aliens, de Kohei Kadowaki, , Roya, de Mahnaz Mohammadi, și Heysel 85, de Teodora Ana Mihai.

Selecția este susținută și de parcursul internațional al filmelor care ajung anul acesta la București.

Everytime, de Sandra Wollner, vine la BIFF după ce a câștigat Premiul Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes 2026 și Heart of Sarajevo pentru cel mai bun lungmetraj.

17, debutul regizoarei Kosara Mitić, a avut premiera mondială în secțiunea Perspectives a Berlinalei 2026 și a fost ulterior recompensat la Jerusalem Film Festival, Sarajevo Film Festival și Herceg Novi – Montenegro Film Festival.

No Rest for the Wicked, de Kasper Kalle, a fost premiat la Fantasia International Film Festival 2026, unde regizorul a primit Cheval Noir pentru Best Director, iar Pilou Asbæk, Outstanding Performance Award.

The Blow / La Frappe, debutul în lungmetraj al lui Julien Gaspar-Oliveri, a fost prezentat la Cannes 2026, în Semaine de la Critique – Special Screening, și a fost ulterior recompensat la Festival du Film Francophone d’Angoulême, unde Julien Gaspar-Oliveri a primit Valois de la mise en scène, iar Diego Murgia, Valois de l'acteur.

We Are Aliens, de Kohei Kadowaki, a avut premiera mondială la Cannes 2026, în Quinzaine des Cinéastes / Directors’ Fortnight, continuându-și traseul internațional în competiția oficială de lungmetraj a Festivalului Internațional de Film de Animație de la Annecy.

Roya, de Mahnaz Mohammadi, a avut premiera mondială la Berlinale 2026, în secțiunea Panorama.

Heysel 85, de Teodora Ana Mihai, a avut premiera mondială la Berlinale 2026, în Berlinale Special Gala, iar regizoarea a primit ulterior premiul pentru cea mai bună regie la BAFICI 2026.

Reprezentând România și Republica Moldova, Cercul, de Valeriu Andriuță, a fost prezentat la TIFF 2026 – Zilele Filmului Românesc, unde a primit Mențiunea Specială a Juriului.

BIFF continuă în 2026 alături de coorganizatorii săi

Ediția din acest an este organizată de Fundația CHARTA și Asociația Internațională pentru Cultură, Economie și Afaceri „Grigore Vasiliu Birlic”, continuând astfel istoria de peste două decenii a Bucharest International Film Festival.

„Pentru noi, cel mai important a fost ca BIFF să continue și în 2026 și să-și păstreze identitatea construită în peste două decenii. Competiția Internațională este în centrul festivalului, iar selecția din acest an arată exact de ce: opt filme puternice, cu parcursuri importante în festivaluri internaționale, dintre care șapte vor fi prezentate pentru prima dată în România. Ne dorim ca BIFF să rămână un loc în care publicul din București poate descoperi filme pe care altfel nu ar avea ocazia să le vadă pe marele ecran și, mai ales, un festival care aduce în oraș cinematografia contemporană în toată diversitatea ei.”

— Alexandru Șerban, Asociația Internațională pentru Cultură, Economie și Afaceri „Grigore Vasiliu Birlic”, coorganizator BIFF 2026

Cea de-a XXII-a ediție a Bucharest International Film Festival – BIFF se desfășoară între 18 și 27 septembrie 2026, la Apollo111, Cinema Muzeul Țăranului Român și DeGalben – hub cultural al Sectorului 1.

În cadrul ediției din acest an, Primăria Sectorului 1 sprijină BIFF prin punerea la dispoziție a spațiului DeGalben, care găzduiește o parte din programul festivalului.

Festivalul se deschide pe 18 septembrie, la Apollo111, cu Ultimul refugiu / Redoubt (Värn), în regia cineastului suedez John Skoog.

Programul complet al festivalului va fi disponibil pe canalele oficiale BIFF, iar biletele vor putea fi achiziționate prin Eventbook.