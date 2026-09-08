Cinematograf în aer liber la TIFF, cu intrare liberă, în Parcul Poligon din Florești

Delta Sălbatică, documentar de Dan Dinu, la TIFF

Transilvania International Film Festival proiectează zece filme într-un cinematograf în aer liber, deschis între 11 și 20 septembrie în Parcul Poligon din Florești. Proiecțiile încep în fiecare seară la ora 20:00, iar intrarea este liberă.

Programul se deschide vineri, 11 septembrie, cu Strada Málaga, în regia lui Maryam Touzani. Maria Angeles are 79 de ani și se bucură de viața ei din Tanger, până când fiica sa vine din Spania cu intenția de a-i vinde apartamentul. Pentru Maria, însă, locuința înseamnă mult mai mult decât patru pereți: este locul de care o leagă o viață întreagă.

Umorul negru și situațiile neașteptate își fac loc în program sâmbătă, 12 septembrie, odată cu Ultimul viking, de Anders Thomas Jensen, cu Mads Mikkelsen în distribuție. Ieșit din închisoare, Anker vrea să recupereze banii unui jaf. Singurul care știe unde sunt ascunși este fratele său, care acum se crede John Lennon și nu își mai amintește nimic despre bani.

Duminică, 13 septembrie, publicul poate vedea filmul Duminicile, de Alauda Ruiz de Azúa, care spune povestea unei adolescente ce încearcă să își aleagă propriul drum. Ainara are 17 ani și își surprinde familia cu dorința de a deveni călugăriță, în timp ce apropiații îi pregătesc un viitor la universitate. Alegerea ei deschide discuții despre familie, credință și cât de greu poate fi să accepți deciziile celor dragi.

Din distribuția filmului Gorky Resort, programat luni, 14 septembrie, face parte Aidan Gillen, cunoscut din Game of Thrones, The Wire și Peaky Blinders și prezent în această vară la TIFF.25 ca membru al juriului Competiției Oficiale. Filmul regizat de Łukasz Palkowski urmărește confruntarea dintre un tânăr pianist polonez, luat prizonier de sovietici în 1939, și anchetatorul hotărât să îi frângă convingerile.

Perspectiva se schimbă cu totul marți, 15 septembrie: în Găina, de György Pálfi, personajul principal este chiar o găină care evadează de la o fermă și ajunge în curtea unui restaurant.

O vacanță în Maroc a două cupluri de prieteni este punctul de plecare al filmului Lucruri nespuse, proiectat miercuri, 16 septembrie. În producția regizată de Gabriele Muccino, ceea ce ar trebui să fie o pauză de la grijile de acasă se complică odată cu apariția unei tinere care tulbură relațiile dintre personaje. Secretele și tensiunile ies la suprafață, iar imaginea unei vieți perfecte începe să se destrame.

Joi, 17 septembrie, natura devine personaj principal în Delta sălbatică, documentarul regizat de Dan Dinu. Filmul aduce în Parcul Poligon peisajele și viețuitoarele Deltei Dunării și oferă publicului ocazia de a descoperi pe marele ecran lumea ascunsă printre ape, stuf și colonii de păsări.

Acțiunea se mută la Madrid vineri, 18 septembrie, odată cu Cina, de Manuel Gómez Pereira. Imediat după încheierea Războiului Civil Spaniol, un grup de bucătari republicani primește o misiune dificilă: să pregătească un banchet pentru Franco și generalii săi.

Sâmbătă, 19 septembrie, un posibil omor petrecut chiar peste drum declanșează misterul din Crima de la etajul 3. În filmul lui Rémi Bezançon, un scriitor și partenera sa, profesoară pasionată de filmele lui Hitchcock, încep să bănuiască faptul că vecinul și-a ucis soția. Viața lor obișnuită se transformă astfel într-o investigație care îi scoate din rutină.

TIFF Florești se încheie duminică, 20 septembrie, cu Marilyn Monroe pe marele ecran, în Unora le place jazzul, comedia clasică regizată de Billy Wilder. Alături de Tony Curtis și Jack Lemmon, actrița dă viață unei povești pline de umor: doi muzicieni care fug de gangsteri se deghizează în femei și se alătură unei orchestre în care cântă și personajul interpretat de Monroe. Călătoria lor spre Florida se transformă într-un șir de încurcături și situații comice.

Pe lângă serile de cinema, TIFF Florești le pregătește celor mici ateliere și activități pentru copii, care vor avea loc în weekendurile 12–13 și 19–20 septembrie.