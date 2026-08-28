RROMA Film Festival, din 4 septembrie în Brașov și Augustin. „Becoming Led Zeppelin”, în deschidere la Cinema Astra

În perioada 4-6 septembrie 2026, la Brașov și în comuna Augustin se desfășoară RROMA Festival, care propune publicului o selecție de scurtmetraje inspirate de cultura romă, alături de producții cinematografice prezentate și premiate în circuitul festivalier internațional. Accesul la toate evenimentele este liber.

Deschiderea festivalului va avea loc vineri, 4 septembrie, de la ora 18:00, la Cinematograful ASTRA din Brașov, cu proiecția specială a documentarului „Becoming Led Zeppelin”, în prezența regizorului britanic Bernard MacMahon și a producătoarei Allison McGourty. Primul documentar realizat cu participarea membrilor formației urmărește începuturile și ascensiunea timpurie a trupei Led Zeppelin, reunind interviuri, imagini de arhivă și mărturii despre influențele care i-au definit identitatea muzicală. În contextul temei festivalului, proiecția deschide o conversație despre origini, memorie și felul în care moștenirea culturală se reflectă în creația artistică.

Competiția de scurtmetraje se va desfășura sâmbătă, 5 septembrie, între orele 11:00 și 18:00, la Centrul Cultural al Comunei Augustin, în prezența unor realizatori din țară și din străinătate. Programul zilei se va încheia cu un eveniment în aer liber inspirat de cultura romă, care va include muzică, gastronomie și elemente tradiționale.

Duminică, 6 septembrie, publicul este invitat la Centrul Cultural al Comunei Augustin pentru întâlnirea cu laureații ediției și pentru masterclassul „De ce RROMA Film?”, susținut de regizorul și actorul Rudy Moca, în cadrul Galei de premiere.

Ceremonia de închidere va avea loc în aceeași zi, la Bastionul Țesătorilor din Brașov. Programul cuprinde evocarea unui film realizat în 1984 de regizorul Laurențiu Damian, dedicat comunităților de romi corturari și căldărari din Costești, peliculă care nu se mai regăsește în arhivele Studioului Sahia și ale Arhivei Naționale de Filme.