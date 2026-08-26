Finalul serialului „Emily în Paris” are deja o dată de lansare pe Netflix. Sezonul 6 va fi ultimul

Emily in Paris

Ne despărțim de „Emily în Paris”.

Emily Cooper își va lua rămas-bun de la toți fanii săi printr-o ultimă serie de episoade, care va fi lansată de Crăciun.

„Emily în Paris” își ia adio de Crăciun

Netflix a stabilit data premierei celui de-al șaselea și ultimul sezon. Va fi pe 24 decembrie. În perioada sărbătorilor de iarnă, Emily Cooper își va încheia aventura. În ultimele episoade, munca o va purta pe Emily din Franța până în Grecia și Monaco.

„Mi-am dorit ca sezonul final să fie cea mai amplă experiență Emily în Paris de până acum”, a declarat Darren Star, creatorul serialului.

„În acest sezon mergem în mai multe locuri, iar Grecia era unul dintre locurile pe care ne doream să le prezentăm într-un mod spectaculos”, a adăugat acesta.

„Asta face parte din fantezia Europei. Ai întotdeauna la îndemână un alt loc extraordinar, o altă cultură, o altă aventură. Mi-am dorit ca publicul să trăiască această experiență de a călători alături de Emily”, a mai zis el.

„Emily în Paris”, sezonul 6, sinopsis și distribuție



Sinopsisul oficial al celui de-al șaselea sezon al serialului „Emily în Paris” este următorul:

„În timp ce pășește într-o nouă etapă marcată de ambiție și romantism, Emily se confruntă cu decizii cruciale care îi pun la încercare cele mai profunde loialități. Pe măsură ce conflicte profesionale neașteptate și relații aflate în schimbare o obligă să se întrebe unde se află adevăratul ei viitor, va trebui să ia o ultimă decizie între carieră, inimă și viața pe care și-a construit-o la Paris”.

Alături de Lily Collins, în rolul lui Emily, din distribuție mai fac parte Lucas Bravo, în rolul lui Gabriel, Samuel Arnold, în rolul lui Julien, Bruno Gouery, în rolul lui Luc, William Abadie, în rolul lui Antoine Lambert, Lucien Laviscount, în rolul lui Alfie, Paul Forman, în rolul lui Nico, și Minnie Driver, în rolul extravagantei prințese Jane.

VEZI ȘI: Asta chiar e tare! Cine apare în comedia „Mă mut la mama”. Ne-a dezvăluit surpriza chiar Gabriel Fătu / video

