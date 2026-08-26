PNL și USR, criticate după ce PPE și Renew au cerut blocarea banilor din PNRR. Chirieac: Ce s-ar fi întâmplat „în orice alt stat european”

Bancnote euro. Foto: Unsplash

Faptul că USR și PNL nu au oferit, până în prezent, o poziție clară cu privire la demersul propriilor familii politice europene, PPE și Renew, privind reținerea celor 770 de milioane de euro din PNRR este „de neînțeles” și „fără precedent”, spune analistul Bogdan Chirieac.

Analistul Bogdan Chirieac a spus că PNL și USR, care fac parte din familiile politice europene PPE și Renew, ar trebui să răspundă pentru solicitarea privind reținerea a 770 de milioane de euro din fondurile PNRR destinate României.

Precizăm că cele două grupuri politice din Parlamentul European, PPE și Renew Europe, au cerut Comisiei Europene să rețină fondurile UE destinate României din PNRR, pe fondul controverselor privind modificarea Legii ANI și a așa-numitului „amendament Fritz”.

Bogdan Chirieac: Un gest abominabil!

„În orice stat european, în cele alături de care suntem în Europa unită, dacă un partid politic ar face așa ceva ar fi desființat la următoarele alegeri. Să fie foarte clar! Nu am văzut până acum reacția PNL, care face parte din PPE, și reacția USR, care face parte din Renew Europe, în legătură cu acest demers. Demersurile sunt făcute de familiile politice de la Bruxelles din care fac parte și cele două partide politice din România.

Dar în orice stat european - de altfel nu există precedent ca partide politice dintr-o țară să ceară sancționarea țării de origine - așa ceva nu există, din nefericire, decât în România. Gestul este abominabil! Să sacrifici 770 de milioane de euro, să faci un astfel de demers în condițiile în care Curtea Constituțională a României, profund contestabilă de către noi, ziariștii, și de către societatea civilă autentică, ia o decizie, iar tu să ceri Uniunii Europene sau UE să-ți ceară să încalci decizia CCR. Este de neînțeles!

Poate că USR-ul este un partid anti-românesc, dar PNL-ul ce scuză are? PNL, cel mai vechi partid din Europa, care a avut un rol important în Marea Unire de la 1918. Ce scuză ai ca să devii anti-românesc?! E PNL - aripa Bolojan, așa este, dar are și mulți contestatari în PNL care se opun 'userizării' acestui partid. Totuși, asta rămâne în istorie! PNL spune UE, pentru a-i salva scaunul lui (n.r. Dominic) Fritz, să nu dea țării 770 de milioane de euro - bani gratis. Se poate face câte ceva cu banii ăștia, nu se aruncă tot la gunoi...”, a spus Bogdan Chirieac, în direct la Realitatea Plus.

Daniel Zamfir (PSD), reacție după demersul PPE și Renew

Reamintim că analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat la interviurile DCNews pe senatorul PSD, Daniel Zamfir, despre posibilitatea blocării sumei de 770 de milioane de euro din PNRR, în urma solicitării PPE și Renew. Liderul social-democrat a spus, în exclusivitate pentru DCNews, că se așteaptă ca solicitarea să aibă succes.

„Eu cred că va avea succes. USR-iștii vor ca România să nu mai primească banii ăștia, pentru că grupul Renew Europe și PPE au cerut Ursulei von der Leyen ca României să i se blocheze banii ăștia, pentru că am îndrăznit, noi, România, să votăm o lege după Constituția României, CCR a stabilit că ceea ce am votat noi este perfect constituțional... Uite că vine PPE și Renew și spune: 'Lăsați voi cu Parlamentul vostru și cu ce stabilește CCR. Vă spunem noi că ăla cu Fritz nu-i bine și Fritz trebuie să rămână'. Așa ceva este fără precedent!”, a declarat Daniel Zamfir, la interviurile DCNews.

Despre această situație a vorbit și europarlamentara Georgiana Teodorescu, care a explicat „cum se lucrează împotriva României” de la Bruxelles.

Precizăm că disputa vizează modificarea legii ANI privind incompatibilitățile aleșilor locali, în centrul controversei aflându-se așa-numitul „amendament Fritz”, despre care PPE și Renew susțin că ridică probleme privind statul de drept. Miercuri, 26 august, Plenul Senatului a reexaminat Legea integrităţii şi a adoptat forma votată în Camera Deputaţilor, după reexaminare.