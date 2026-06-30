Negocieri Guvern. Sorin Grindeanu ar fi cerut o pauză de două săptămâni de ”liniște”. Bogdan Chirieac: Cine-și poate imagina că Ilie Bolojan va renunța?

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre ”pauza” cerută de liderii PSD, PNL, USR, UDMR până la mijlocul lunii iulie. La finalul lunii, dacă ”va ieși fum alb”, se va da și votul în Parlament pentru noul Executiv, care se conturează a fi fără USR.

După două luni de blocaje, partidele parlamentare din fosta coaliție de guvernare mai cer o pauză de două săptămâni. Se ia în calcul ceea ce Kelemen Hunor a anunțat luni după-amiază: o coaliție de guvernare fără USR. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest subiect la Realitatea Plus, unde a precizat: ”Care consens? Ne va aștepta tot premierul Ilie Bolojan. Cine-și poate imagina că Ilie Bolojan, șeful mișcării progresiste din România, va renunța la principalul vehicul pe care-l are - care nu mai este PNL-ul, ci USR-ul? Cum vă imaginați că va fi o coaliție fără USR, cu Bolojan la butoane? Dacă nu s-au înțeles până acum, credeți că Ilie Bolojan va ceda, de bună voie, Puterea, la sfârșitul lui iulie? Astea sunt naivități. Nu văd cum se poate întâmpla așa ceva. Vom rămâne cu Guvernul Bolojan probabil până la votarea bugetului”.

Se pare că însuși Sorin Grindeanu ar fi cerut ”una-două săptămâni de liniște” înainte de a fi reluate negocierile în vederea guvernării.

Scenariul alegerilor anticipate

Cu privire la scenariul anticipatelor, soluția tot mai des invocată de liderii parlamentari care nu se înțeleg, analistul politic Bogdan Chirieac spune: ”N-am nicio îndoială, AUR tinde spre 40%. Ținând seara că mai sunt două partide care pot trece de 5%, respectiv partidul lui Victor Ponta și cel conservator-liberal al lui Nicușor Dan, vă dați seama că pentru celelalte partide - PSD, PNL - procentele vor fi mult mai mici, pentru că ai mei, de la USR, sunt pe 5-10%, acolo e constantă situația”. ”De ce credeți că ar avea interes PSD și PNL, aripa Bolojan, să facă alegeri anticipate?” întreabă Bogdan Chirieac. Dacă Ilie Bolojan ar avea de câștigat spre 20%, în tandem cu USR-ul, pentru PSD, analistul politic nu vede o situație mai bună în scenariul alegerilor anticipate, cu atât mai mult cu cât blocajul se răsfrânge în teritoriu, unde primarii PSD nu primesc fonduri de la Executiv.