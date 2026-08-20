România să iasă din UE? Chirieac, ironii după decizia CCR împotriva lui Dominic Fritz / video

Analistul politic Bogdan Chirieac a reacționat ironic la ideea ca România să iasă din Uniunea Europeană după decizia CCR. Acesta a spus că, ținând cont de situația din România, soluția ar fi chiar mai radicală: „să ieșim de pe planetă” și să ne mutăm pe Lună. Chirieac a comentat și posibilitatea ca Timișoara să fie o alternativă, ironizând situația politică din oraș.

Întrebat dacă România ar trebui să iasă din Uniunea Europeană după decizia CCR, analistul politic Bogdan Chirieac a ironizat ideea și a spus că, în contextul situației din țară, ar fi nevoie chiar să „ieșim de pe planetă” și să ne mutăm pe Lună.

„Iese România din Uniunea Europeană? Că așa am înțeles acum după decizia CCR, că ar trebui să ieșim din UE”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Domne, dacă trebuie, trebuie”, a spus Bogdan Chirieac.

„Cum, că până acum eram dornici să fim în Europa, deși suntem în Europa”, a spus Anca Murgoci.

„Păi, pe vremuri spuneați că dacă votați cu naționaliștii, ne dau afară din UE. Acum, vreți să ieșiți singuri din UE?

Dinspre partea mea, după decizia Curții Constituționale, nu trebuie să ieșim doar din UE, trebuie să ieșim de pe planetă. Să ne mutăm pe Lună cu toții. Altă soluție nu văd. La ce e în România acum, Luna e un loc suficient de îndepărtat de Pământ ca să nu facem planeta de rușine.

Dacă vreți pe Marte, dar e mai greu pe Marte. Încă nu a reușit NASA să ajungă”, a spus Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Cine ar putea fi succesorul lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara: „Va fi susținut chiar de Fritz” / video

Timișoara, o altă planetă

Întrebat dacă mutarea în Timișoara ar fi o soluție, Bogdan Chirieac a spus ironic că, datorită lui Dominic Fritz, orașul este deja o altă planetă.

„În Timișoara? Ne mutăm?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Da! Să considerăm că datorită lui Dominic Fritz deja Timișoara e o altă planetă.

Uite, o propunere constructivă. Așa te vreau, Ancuța! Ușor, ușor o să o USR-izăm pe Ancuța și va fi de partea bună, a spus Bogdan Chirieac.

„Cred că cititorii noștri au alte păreri mult mai bune, așa că vă invităm să scrieți în comentarii”, a spus Anca Murgoci.

„Hai să vedem cine are dreptate! Cititorii noștri să ne dea puncte de vedere despre USR și ce isprăvi mai face acest partid unic din România”, a spus Bogdan Chirieac.

Video:

ONG-urile fac scut în jurul lui Dominic Fritz

ONG-urile sar în apărarea lui Dominic Fritz, după ce CCR a declarat constituțional amendamentul din Legea ANI care îl lasă fără mandat de primar al Timișoarei. Asociația Alternativa Civică Timișoara, împreună cu Federația Inițiativa Timișoara, au anunțat că ies în Piața Operei Timișoara, la un protest pentru edil. Analistul politic Bogdan Chirieac nu crede "că vom avea cine știe ce miting".

Decizia vine în contextul în care Comitetul Politic al USR a reafirmat, în unanimitate, sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca președinte al partidului: ”USR este mai unit ca niciodată și merge înainte! Vom apăra votul cetățenilor, independența instituțiilor și principiile constituționale", a transmis formațiunea politică printr-un comunicat.

Amendamentul din Legea ANI declarat constituțional de CCR, numit de altfel în spațiul public și "amendamentul Fritz" presupune încetarea de drept a funcției publice la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitv în conflict de interese. Amendamentul îl vizează direct pe primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care a primit în luna iunie o decizie definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost declarat în conflict de interese. Principala problemă invocată acum de cei care vor să protesteze pentru Fritz este că amendamentul ar permite "aplicarea unui nou regim sancționator unor fapte și situații juridice consumate sau stabilite anterior intrării în vigoare a legii - facta praeterita".

"Considerăm că problema fundamentală ridicată de această soluție legislativă este aceea a aplicării unui nou regim sancționator unor fapte și situații juridice consumate sau stabilite anterior intrării în vigoare a legii – facta praeterita. Articolul 15 alineatul (2) din Constituția României este fără echivoc: "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile".

Acest principiu nu este o simplă formulă juridică și nici un detaliu care poate fi relativizat în funcție de interese politice sau de conjunctura momentului. Neretroactivitatea legii reprezintă una dintre garanțiile fundamentale ale securității juridice, ale previzibilității normelor și ale protecției cetățeanului împotriva exercitării arbitrare a puterii" se mai arată în comunicatul organizatorilor.