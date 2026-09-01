Pensiile și ajutoarele sociale, test pentru noul Guvern. Bogdan Chirieac: „Nu sunt bani! Prioritatea zero este refacerea economică”

Imagine cu bani. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac a spus ce se va întâmpla cu pensiile în viitoarea guvernare.

Noul Guvern va trebui să găsească soluții pentru probleme restante, iar pe listă se află pensiile, deoarece veniturile vârstnicilor nu au mai crescut de doi ani - ele au fost înghețate din cauza problemelor economice. De asemenea, indexarea cu rata inflației este pusă sub semnul întrebării, iar viitorul guvern va trebui să decidă rapid dacă va lua măsuri în acest sens, astfel încât să aibă posibilitatea de a veni în sprijinul pensionarilor.

O altă urgență este asigurarea banilor pentru plata drepturilor sociale. Milioane de români depind de acești bani, iar viitorul guvern va trebui să asigure fondurile necesare.

Întrebat dacă va reuși viitorul guvern să rezolve problemele restante, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că nu, deoarece România nu are banii necesari pentru a face acest lucru. Potrivit acestuia, prioritatea guvernului trebuie să fie relansarea economiei, înaintea majorării pensiilor. El a atras atenția asupra situației economice grave a țării și a criticat modul în care au fost gestionate cheltuielile în perioadele electorale.

„Nu! Nu pot face lucrul acesta. Nu au bani. Prioritatea viitorului guvern - e cinic ceea ce spun, dar e cazul să mai aflăm și adevărul - este refacerea economică a țării.

Până nu repornim economia, nu sunt bani pentru ajutoare sociale și nici măcar pentru pensiile unde oamenii aceia și-au investit banii de-a lungul timpului, adică au plătit pentru pensie, nu e pomană și totuși nu sunt bani.

Nimeni nu vrea să ia în seamă în mod real situația economică gravă a României. Gravitatea acesteia s-a accentuat în ultimul an și două luni de când e domnul Bolojan premier.

Prioritatea zero e să repui România pe linia de plutire, după care începi să despăgubești oamenii pentru ce au pățit în această perioadă și ar trebui să fie inventat un mecanism prin care Banca Națională să nu permită creșteri aberante de pensii și salarii sau de cheltuieli în perioadele electorale, așa cum s-a întâmplat în țara noastră, pentru a nu pune sub semnul întrebării viitorul economic al țării.

Ați văzut că și PNRR-ul e un eșec gros? Ca să spunem lucrurilor pe nume, nici de acolo nu ne-am ajutat cu banii. Sunt națiuni, cum e Danemarca, care au luat sută la sută în bani. Noi am luat 64%, cu indulgență. Suntem pe penultimul loc la jaloane în Europa. Deci astea sunt prioritățile viitorului guvern”, a spus Bogdan Chirieac.

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„Viitorul guvern se va forma în jurul PSD”

Analistul politic este de părere că viitorul guvern se va forma în jurul PSD și că UDMR va face parte din noua guvernare. El crede că viitorul guvern va primi votul Parlamentului și că Nicușor Dan își va respecta promisiunea de a desemna un premier în această săptămână.

„Cred că viitorii guvernanți vor fi în jurul PSD-ului. Nu știu dacă Sorin Grindeanu va fi nominalizat premier sau va fi un premier independent. UDMR nu va vota un guvern din care nu face parte, deci cred că UDMR va face parte din viitorul guvern și aveți 70 de parlamentari intrați în legislativul României la 1 decembrie 2024, în SOS și POT, care acum sunt în alte formațiuni politice și care nu cred că sunt pregătiți pentru alegeri anticipate.

Eu cred că se va vota viitorul guvern și cred că știm și când. Ne-a promis Nicușor Dan că săptămâna asta nominalizează o personalitate și cred că se va ține de cuvânt”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

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