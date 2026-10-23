Copiii au dat verdictul la Fest Vol: Marele Premiu pentru o aventură românească în Tanzania

O călătorie cinematografică în Tanzania a câștigat votul elevilor din Voluntari.

Filmul românesc „Natură și aventură în Tanzania. Jurnal de călătorie”, realizat de Dan Curean și Dan Păvăloiu, a primit Marele Premiu al Festivalului Internațional de Film Ecologist „Natura în Obiectiv – Fest Vol”, acordat de juriul elevilor.

Gala de închidere a adus în prim-plan alegerile celor două jurii ale festivalului: juriul de specialitate și cel al elevilor din Voluntari. Pentru copii, participarea a însemnat ocazia de a urmări filmele cu atenție, de a discuta despre ele și de a contribui direct la palmares.

Premiile juriului de specialitate au recompensat producții care vorbesc despre natură, comunități și consecințele poluării.

Premiul pentru regie a revenit filmului american „Iarba albă”, de Justin Kim WooSŏk, iar Premiul pentru scenariu a fost acordat producției germane „Satul unde obișnuiam să dormim”, de Matthäus Wörle.

Filmul francez „Noi suntem scânteia”, realizat de Jacob Redman și Ana Sany, a primit Premiul pentru imagine. Producția italiană „Acolo unde copiii nu visează”, de Stefano Sbrulli, a obținut Premiul special al juriului.

Filmul românesc „Pădurea copiilor”, realizat de Dan Cimpoeșu, a fost distins cu Mențiunea specială pentru implicare și educație ecologistă.

„Un festival de film pentru copii își atinge scopul atunci când proiecția continuă prin întrebări și discuții. Faptul că elevii au avut propriul juriu le-a dat ocazia să își formeze o părere și să decidă împreună. Ne dorim să plece de aici cu bucuria descoperirii și cu dorința de a înțelege mai bine natura”, a declarat Bogdan Ionescu, membru al juriului.

Ajuns în al 15-lea an de existență, Fest Vol a completat proiecțiile cu workshopuri și activități educative. Întâlnirile din program le-au oferit copiilor posibilitatea să exploreze teme de mediu, să își exprime ideile și să descopere legături între poveștile de pe ecran și lumea în care trăiesc.

„Ne-am dorit ca fiecare copil să găsească în program ceva care să îl atragă: un film, un atelier, un joc sau o întâlnire. Iar faptul că elevii au putut acorda chiar ei trofeul festivalului a făcut această experiență și mai valoroasă. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de copii în aceste zile”, a declarat Mariana Oprea, director DECSIC Voluntari.

Festivalul Internațional de Film Ecologist „Natura în Obiectiv – Fest Vol” s-a desfășurat cu susținerea Primăriei și a Consiliului Local Voluntari, prin Direcția Educație Cultural-Sportivă și Identitate Comunitară – DECSIC, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București.

Trofeul acordat filmului realizat de Dan Curean și Dan Păvăloiu a încheiat festivalul cu o alegere care le-a aparținut copiilor: natura și aventura din Tanzania, descoperite printr-o producție românească.