Premiile Muzicale Radio România 2026, lista completă

Imagine cu sediul Radio România. Foto: Agerpres

Din articol Radioul public a împlinit 98 de ani

Gala Premiilor Muzicale Radio România 2026, eveniment prezentat de Irina Baianț și Adrian Nour, a reunit artiști și nume cunoscute ale muzicii românești, iar premiile au recompensat performanțele din mai multe genuri și categorii muzicale.

Covor roşu, reflectoare, paparazzi, camere tv şi multe aplauze - astfel au fost întâmpinate vedetele nominalizate la premii încă de la intrarea în foaierul Sălii Radio.

Cele 14 trofee superbe sunt creaţii originale din cristal cu încrustaţii de argint, purtând semnătura cunoscutului artist plastic Ioan Tămâian, fiind înmânate artiştilor premiaţi pentru performanţele lor din anul 2025.

Premiile au fost înmânate de invitaţi speciali, interpreţi şi compozitori, personalităţi ale vieţii muzicale și realizatori de emisiuni ai postului public de radio. A fost pe scenă, întreaga seară, Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru.

Lista completă a câștigătorilor Premiilor Muzicale Radio România 2026:

• Cel mai bun debut – Daria Lupi

• Cel mai bun cântec pop – Irina Rimes, „Să nu uiți cât te-am iubit”

• Cel mai bun cântec rock – Dora Găitanovici, „Vând ploi”

• Cel mai bun artist rock – Grimus

• Cel mai bun artist folk – Cătălin Stepa

• Cântecul anului – Misha Miller și Alex Velea, „Bam Bam”

• Albumul anului – Lidia Buble, „Fragil”

• Cea mai bună interpretă – Andia

• Cel mai bun interpret – The Motans

• Artistul anului – The Urs

• Best Jazz – Ana Cristina Leonte

• Best Alternative – Om la Lună

• DJ-ul anului – Adrian Șaguna

• Premiul Publicului – Alexia

• Premiul de Excelență – Simona Strungaru

Radioul public a împlinit 98 de ani

Radioul public are aproape 100 de ani de emisie neîntreruptă. Cu o zi înainte de data decernării Premiilor Muzicale Radio 2026, Radio România a aniversat 98 de ani de la prima emisie. Pe 1 noiembrie 1928, la ora 17:00, cu anunțul "Alo, alo, aici Radio București", a început difuzarea primei emisiuni radiofonice din România.

La aproape un secol mai târziu, Radio România continuă să fie prezentă în viața publicului prin informație, cultură, muzică și evenimente care depășesc granițele undelor radio.

De ziua sa Radioul Public a marcat o premieră și în cadrul proiectului "Ascultă 5 minute de muzică clasică", derulat în școli încă din 2014.

Până pe 11 noiembrie, Radio România Muzical și partenerii săi organizează 24 de concerte educative live în școli din București, susținute de pianista Axia Marinescu. Elevii vor putea interacționa cu artista. "Ce mi-ar plăcea mie să le pot oferi: o înțelegere cât se poate de profundă a ceea ce înseamnă muzica și a modului în care Enescu a perceput-o, cum se reflectă ea în specificul nostru și cum pot ei asculta de aici încolo muzica clasică, cum o pot cunoaște mai bine, cum se pot bucura de ea și cum o pot folosi în viața de zi cu zi", a spus Axia Marinescu.