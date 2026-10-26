„Crizantema de Aur”, corola sensibilității, în Cetatea Romanței Târgoviște, la ediția a 59-a a celui mai longeviv eveniment muzical național. Lista câștigătorilor

Premiile secțiunilor de Interpretare și Creație și-au găsit laureații. Trofeele 2026 „Crizantema de aur”: Soledad Baciu (concursul de Interpretare) și Bela Andrasi (concursul de Creație).

VICTOR MUNTEAN

Toamna și-a scuturat, cu un zâmbet melancolic, cele din urmă petale de crizantemă ale acestui an peste Cetatea Târgoviștei, prin încheierea celei de-a 59-a ediții a Festivalului Național de Interpretare și Creație a Romanței „Crizantema de aur”. Acest eveniment de patrimoniu, așezământ al sufletului românesc, rămas unic prin dăinuirea sa neîntreruptă din 1968, a reunit, între 22 și 24 octombrie 2026, inimi bătând la unison sub cupola temei „FAMILIA ROMANȚEI”. Dezideratul și-a împlinit pe deplin menirea de a celebra valorile unioniste și identitare naționale, transformând Romanța într-o punte indestructibilă între generații, între muzică și poezie și între toate provinciile istorice românești.

Organizatorii – Primăria și Consiliul Local Municipal Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Teatrul „Tony Bulandra”, în strânsă colaborare cu UCMR și Uniunea Muzicienilor din Moldova – au consolidat din nou soclul acestui gen muzical de patrimoniu. A fost o ediție clădită cu har și vegheată neobosit de Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște, sub îndrumarea de o rară sensibilitate a directorului artistic, interpreta Alina Mavrodin Vasiliu.

Pentru al 11-lea an, patronajul a fost asigurat de Comisia Națională a României pentru UNESCO. Mesajul de mare sensibilitate și de o adâncă prețuire transmis de E.S. dna. Simona-Mirela Miculescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar delegat permanent al României la UNESCO, a subliniat forța acestei tradiții culturale vii. O recunoaștere aparte a fost acordată și aniversării „România în UNESCO '70”, onorată la festival prin prezența unei delegații impresionante din partea Federației Mondiale (vicepreședinte Daniela Popescu), Federației Europene (vicepreședinte Dan Milici) și Federației Române a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO (președinte Alina Mavrodin Vasiliu), marcată prin distincții oferite membrilor de onoare FRACU, Alexandru Mironov și Ioan Opriș, atât pe scena festivalului, cât și printr-un eveniment de suflet desfășurat la Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște. Producătorul TVR Laura Constantinescu și echipa sa au primit multe felicitări. Transmisiunile în direct ale TVR 3 și TVR Craiova au fost răsplătite cu aplauze și urări de La mulți ani pentru TVR, la împlinirea a 70 de ani de existență. Transmisiunile în direct realizate de Radio România Antena Satelor în Seara de Gală au purtat pe undele lor magia festivalului direct în casele și inimile românilor de pretutindeni. Scenografia poetică a Andreei Burlacu a desăvârșit atmosfera de aleasă sărbătoare a Romanței, în decorul de un farmec primitor realizat de Teatrul „Tony Bulandra” la Cinematograful „Independența” din Târgoviște. Prezentatorii Eda Marcus și Silviu Biriș, alături de Alexandra Velniciuc și Vlad Miriță, au condus audiența printr-un veritabil carusel al memoriei și al recunoștinței, printre versuri și refrene de romanță. O mențiune specială merită monumentala machetă a „Crizantemei de Aur” expusă pe scenă, o bijuterie cu petale croșetate din fir de aur, 1968 la număr (amintind de anul nașterii festivalului la Târgoviște), realizată la Viena de poeta cu suflet de romanță Gabriela Raucă și dăruită Muzeului „Casa Romanței” din Târgoviște.

Concursul de Interpretare, o revelație

Pe parcursul primelor două seri, 15 concurenți sosiți din toate colțurile țării și din Republica Moldova au transformat secțiunea Concursului de Interpretare într-o pioasă mărturisire a dorului. Trecuți prin emoțiile preselecțiilor realizate și în acest an atât fizic, în toate regiunile istorice ale României, precum și online, au urcat pe scenă, înscriind note în eternitate: Beatrice Spiridon, Alexandru Ștefan Constantin, Elena Romila, Ciprian Cucu, Ana Cușnir Paladi, Ana Maria Stănoia, Patrick Cristian Simbouan, Antonie Camară, Adriana Spunei, Andrei Nicolae Bucă, Florentina Soare, Vitalie Sardari, Soledad Baciu, Andrei Yvan și Rodica Ștefania Ștefan. Emoțiile lor au fost mângâiate de acompaniamentul ireproșabil al Orchestrei „Folclor” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, condusă cu măiestrie de dirijorul Adrian Nistreanu.

Concursul de Creație, leagăn de noi romanțe

Seara de vineri a deschis, totodată, porțile melancoliei pentru 15 romanțe în primă audiție, aduse ca ofrandă de creatori din România, Republica Moldova, Ucraina și Germania în cadrul secțiunii Concursului de Creație. Sub cupola acompaniamentului oferit cu multă sensibilitate de Orchestra „Romanța” din București, sub conducerea plină de dăruire, dublată de rigoare, a maestrului dirijor Alexandru Ilie, am ascultat creații ce poartă semnăturile compozitorilor Petre Marcel Vârlan, Svetlana Badrajan, Bela Andrasi, Horia Făgărășanu, Marian Stere, Giorgio Martin, Luminița Demianic, Kalman Urszui, Alexandru Covalenko, Ana Ghibea, Vasile Jercan, Dumitru Jijie, Adrian Daminescu, Stelian Apostol și Dumitru Caulea.

Două jurii prestigioase

Juriul Concursului de Interpretare a fost prezidat cu eleganță și căldură de Daniela Vlădescu, artist liric, interpretă de romanțe cu 50 de ani în slujba Romanței, avându-i alături pe corifeii muzicii și ai cuvântului: Gheorghe Mustea – academician, prof. univ., compozitor, prim dirijor al Orchestrei Simfonice Naționale a Companiei Teleradio Moldova din Chișinău și Artist al Poporului; Svetlana Bivol – muzicolog, președintele Uniunii Muzicienilor din Moldova și director al Filarmonicii „Serghei Lunchevici” din Chișinău; Adrian Grigoraș – dirijorul Orchestrei de Muzică Populară Radio a Radiodifuziunii Române; Paul Surugiu – interpret de muzică ușoară și romanțe, moderator al emisiunii „Drag de România mea” TVR 2; Ileana Vieru – interpretă de romanțe și realizator de emisiuni la Radio România Antena Satelor; Antoniu Zamfir – conf. univ. dr. și manager al Operei Române Craiova; Sergiu Vaida – realizator de emisiuni muzicale la TVR Cluj; și Alina Mavrodin Vasiliu – interpretă de romanțe și directorul artistic al festivalului.

Destinul noilor compoziții de romanță a fost încredințat Juriului de Creație, condus de reputatul Sabin Păutza, compozitor, membru UCMR, dirijor, prof. univ. și doctor în Muzică. I s-au alăturat Paul Gamurari – vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova și Rector al Academiei de Arte Chișinău; Mihai Cosma – redactor-șef al revistei „Actualitatea Muzicală” a UCMR, prof. univ. și muzicolog; Viorel Gavrilă – compozitor, membru UCMR; Diana Văluță – muzician, interpretă de romanțe, membră a Uniunii Muzicienilor din Moldova; Dani Constantin – regizor muzical, compozitor, membru UCMR; Nicolae Caragia – compozitor, membru UCMR; Narcis Avădănei – poet, jurnalist, editorialist și realizator al emisiunii „Drag de România mea” TVR 2; și Virgil Popescu – compozitor, membru UCMR.

Medalioanele omagiale, o reverență a sensibilității și memoriei

Seara de vineri a purtat publicul pe aripile nostalgiei, oferind microrecitaluri de o rară finețe. Emoția a vibrat prin vocile laureaților Silvia Zagoreanu și Constantin Florescu, iar secțiunea „Destin de Romanță” a reînflorit amintiri prețioase prin medalioanele omagiale susținute cu dăruire de Camelia Florescu (Trofeul 2025 la Creație), Ina Cristea (omagiu pentru Titel Popovici), Doina Timu Anton (omagiu pentru Constantin Arvinte la 100 de ani de la naștere) și Giorgio Martin (omagiu pentru Aurel Giroveanu la 110 ani de la naștere).

Seara de Gală, cu ovații pentru laureați

Sâmbătă, 24 octombrie, seara de Gală a festivalului a reunit în simțământ toți fiorii ediției. Alături de macheta cu 1968 de petale din fir de aur a Crizantemei, realizate la Viena de Gabriela Raucă, a fost adusă pe scenă și inima florală, în tricolor românesc, trimisă de la Cluj, după tradiția ultimelor ediții, de prof. Lucia Locusteanu, crizantemistă cu suflet de romanță. Decernarea distincțiilor către proaspeții laureați a fost realizată într-un cadru marcat de solemnitate, dar și de multă emoție și sensibilitate. Au fost onorate cu aplauze alocuțiunile primarului municipiului Târgoviște – Daniel Cristian Stan și ale președintelui Consiliului Județean Dâmbovița – Corneliu Ștefan, care au felicitat laureații și publicul, oferind, din partea organizatorilor, mesajul încurajator de continuitate al acestui fenomen muzical de patrimoniu la Târgoviște. Numele laureaților acestei ediții au fost anunțate în prezența președințiilor celor două jurii pentru fiecare secțiune, respectiv Daniela Vlădescu și Sabin Păutza, iar câștigătorii și-au primit, în ovațiile publicului, premiile mult râvnite, înlăcrimați de emoție și de bucurie, reunindu-se apoi în concertul de gală pentru a reda strălucire performanțelor artistice care au cucerit podiumul acestei ediții.

Concertul extraordinar „Familia Romanței”

Într-un maraton de eleganță și trăire profundă, scena a fost înnobilată de interpretările memorabile oferite de artiști consacrați care au dat viață unui proiect plin de suflet: Concertul extraordinar „Familia Romanței”. În cadrul primei părți, au bucurat publicul prin interpretări pline de farmec Stela Botez (medalion „Romanța și Cobza”), Taisia Caraman Mustea (omagiu pentru Gheorghe Mustea), Georgeta Plută (medalion „Dor de Romanță”), încununate de un recital plin de sensibilitate, cu lacrimă din suflet de romanță, al Alinei Mavrodin Vasiliu, răsplătită, minute în șir, prin ropote de aplauze. Partea a doua a galei a ridicat, din nou, sala în picioare prin vocile maiestuoase care au adus un pios omagiu unor corifei ai genului: Daniela Vlădescu (celebrându-l pe Gherase Dendrino la 125 de ani de la naștere), Liviu Burz (omagiu Guilelm Șorban la 150 de ani de la naștere), Geanina Munteanu (omagiu Dan Mizrahy la 100 de ani de la naștere) și Vlad Miriță (omagiu Ionel Fernic la 125 de ani de la naștere).

Foaierul, spațiu de respirație culturală

Efervescența din sala de spectacol s-a prelungit, seară de seară, în foaierul Cinematografului „Independența”. Acest spațiu al dialogului a găzduit lansări editoriale și discografice semnate de Constantin Florescu, Georgeta Plută, Camelia Florescu, Bela Andrasi și Clubul „Kids' Castle” („bobocei de crizantemă” care au cucerit prin voce și emoție nu doar foaierul, ci și scena!), precum și valoroase expoziții: „Izvoare ale Romanței” (partituri originale de romanță din sec. al XIX-lea și al XX-lea, într-o monumentală colecție filigranată cu multă dăruire de Teodor Vasiliu), „Culorile Romanței” (Carmen Florian) și aranjamentele expoziției florale „Recital floral” pregătite de Flower Box Atelier.

Aduceri aminte și recunoștință se îndreaptă către susținătorii ediției din acest an: proiect susținut de CEC Bank și de următorii sponsori: New Concept Travel, Fundația Henry Mălineanu, Camera Notarilor Publici Ploiești, Astra, Expert Recycling, Boromir, Pakmaya, Hotel Nova Luxury Târgoviște, Cornel&Cornel Topoexim, Dinamic Deluxe, Mens Sana Târgoviște, The Flower Box Atelier, Alizze - Magazin Rochii de Seară Târgoviște.

Cea de-a 59-a ediție a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur” se așterne acum ca o floare presată între filele timpului și ale memoriei. Romanța ne-a demonstrat încă o dată că nu este doar o îmbinare suavă de cântec și vers, ci însuși glasul dorului românesc etern, meritând recunoașterea supremă ca parte a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.

Premiile ediției a 59-a:

Secțiunea Interpretare

TROFEUL „CRIZANTEMA DE AUR” 2026 – SOLEDAD BACIU, care a primit și Premiul special „Art by Fuego – Artă pentru suflet”

Premiul I – ANDREI YVAN

Premiul II – RODICA ȘTEFANIA ȘTEFAN

Premiul III – FLORENTINA SOARE

Premiul special „Ioana Radu” – CIPRIAN CUCU

Premiul Uniunii Muzicienilor din Moldova – ADRIANA SPUNEI

Premiul special „Tinerețea Romanței” – ALEXANDRU ȘTEFAN CONSTANTIN

Premiul special „Romanța ne unește” și Premiul special al Fundației "Henry Mălineanu" – Ana MARIA STĂNOIA

Premiul special „Cetatea Romanței” – ANA CUȘNIR PALADI

Premiul special „Art by Fuego – Artă pentru suflet” – VITALIE SARDARI

Secțiunea Creație

* TROFEUL CRIZANTEMA DE AUR 2026: BELA ANDRASI, pentru romanța „Oricât aș vrea” (versuri: Camelia Florescu; interpretă: Alina Ichim).

* PREMIUL I: ALEXANDRU COVALENKO, pentru romanța „Scrisori fără destinatar” (versuri: Camelia Florescu; interpretată în duet de: Ana Maria Stănoia și Marius Bălan).

* Premiul al II-lea: SVETLANA BADRAJAN, pentru romanța „Au înflorit salcâmii-n Chișinău” (versuri: Ianoș Țurcanu; interpretă: Silvia Goncear).

* Premiul al III-lea: STELIAN APOSTOL, pentru romanța „Din viață” (versuri: Virgil Carianopol; interpret: Bogdan Hrestic).

* Premiul special „Ionel Fernic”: ADRIAN DAMINESCU, pentru romanța „Fără Tine” (versuri: Adrian Daminescu; interpretă: Alexandra Stoica).

* Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România: DUMITRU JIJIE, pentru piesa „Alinierea stelelor” (versuri: Carmen Aldea Vlad; interpretă: Ina Cristea).

* Premiul special „Cetatea Romanței”: KALMAN URSZUI, pentru romanța „Romanța sufletului meu” (versuri: Cristina Beldean Moșuțan; interpretă: Cristina Beldean Moșuțan).

* Premiul special „Romanța ne unește”: MARIAN STERE, pentru romanța „E altcineva în locul meu” (versuri: Marian Stere; interpretă: Ozana Barabancea).

* Premiul special „Tinerețea Romanței” (acordat de Camera Notarilor Publici Ploiești): VASILE JERCAN, pentru romanța „Îmi este dor de mama” (versuri: Daniela Răduică; interpretă: Daniela Răduică).

* Premiul special „Henry Mălineanu” (acordat de Fundația „Henry Mălineanu): ANA GHIBEA, pentru romanța „Doar un om” (versuri: Mariana Eftimie Kabbout și Ana Ghibea, interpretă: Nicoleta Vasile)