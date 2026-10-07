Turneul ”Aripi”, care începe luni, 12 octombrie, aduce tineri muzicieni din Japonia pe scenele din București, Brașov și la Casa Memorială ”Dinu Lipatti”

După teatrul japonez, prezent în România grație Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, și muzicienii din Țara Soarelui Răsare se află în turneu în România. Tinerii pianiști Hazuki Katsuda, Mana Shimizu, Rei Taniguchi și Saaya Paku vor concerta în București, Brașov și la Casa Memorială ”Dinu Lipatti” din Ciolcești, Argeș.

Repertoriul propus de tinerii artiști acoperă trei secole de muzică. Vor putea fi ascultate opusuri de: Wolfgang Amadeus Mozart, Gheorghe Dima, Claude Debussy, Hirayosi Takekuni, William Gillock, Béla Bartók, Kuhlau Friedrich, Miyake Haruna, Joseph Haydn, Claude Debussy, Frédéric Chopin, Nebojša Jovan Živković.

Muzicienii japonezi au fost remarcați în numeroase competiții international. Rei Taniguchi a câștigat medalie de aur la ediția a VIII a a Romania International Junior Music Competitition. Mana Shimizu a câștigat Concursul Internațional Rahmaninov din Japonia (2024), iar anul acesta a obținut Premiul al II lea la alte două întreceri importante: Asia Piano Competition și Tokyo International Youth Competition. Hazuki Katsuda, în 2025 a câștigat medalia de aur în cadrul celei de-a 8-a ediții a Concursului Internațional de Muzică „Romania International Junior Music Competition”. Saaya Paku a obținut Marele Premiu la ce-a de-a XXI a ediție a Romanian International Music Competition, dar și premii trei la Japan Music Competition ediția cu numărul 92 și la Concursul Internațional de pian Shigeru Kawai ediția a V-a.

Turneul „Aripi”, organizat în perioada 12-16 octombrie de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) începe pe scena sălii mici a Ateneului Român. Luni, 12 octombrie, de la ora 19, artiștii japonezi le au invitate pe scena Atheneului pe mezzosoprana Angela Ioana Gheorghiu și pianista Marta Băceanu Tudor.

Angela Ioana Gheorghiu este o talentată tânără mezzosoprană care studiază muzica încă de la vârsta de 4 ani. A cântat pe numeroase scene din țară și din străinătate și are la activ peste 100 de premii și trofee câștigate la concursuri și festivaluri naționale și internationale. Marta Claudia Băceanu Tudor este pianistă, profesoară în cadrul Colegiului Național de Arte „George Enescu” din București și este o prezență activă pe scenele muzicale din România. Biletele pentru acest recital pot fi achiziționate accesând link-ul https://oveit.com/hub/event/stagiunea-de-jazz-m7ewAj3x

La Filarmonica din Brașov recitalul va fi găzduit de sala de muzică de camera, miercuri, 14 octombrie, ora 19, iar invitat este marimbafonistul Alexandru Dumitrașcu, un tânăr artist care a fost solist al Orchestrei Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești.și bursier în cadrul programului național „Tinere Talente”, organizat de Fundația Regală Margareta a României.

Puteți obține bilete accesând: https://www.bilet.ro/eveniment/recital-cameral-aripi-19198-65647.

Turneul tinerelor valori interpretative japoneze se va încheia vineri, 16 octombrie, la Casa Memorială „Dinu Lipatti" de la Ciolcești, Argeș. Recitalul final va începe la ora 12.