„Crizantema de Aur”, ediţia a 59-a, între 22 – 24 octombrie 2026, în Târgoviște. Programul Festivalului

în perioada 22-24 octombrie 2026, se va desfăşura, în Târgovişte, sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, cea de-a 59-a ediţie a Festivalului Naţional "Crizantema de Aur"

Este cel mai longeviv festival muzical din România, organizat neîntrerupt din anul 1968 la Târgoviște, cu scopul promovării Romanței - gen muzical de patrimoniu al culturii naţionale. Evenimentele se desfășoară sub patronajul CNR UNESCO.

TEMA EDIȚIEI A 59-a: „FAMILIA ROMANȚEI”, își propune celebrarea valorilor unioniste și identitare românești slujite de Romanța românească – punte între suflete și între toate provinciile românești - a cărei tradiție este dusă mai departe de noile generații de interpreți și compozitori. Gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, dedicat promovării poeziei românești, a limbii române literare și a spiritului unionist, Romanța românească este purtătoare a virtuților creștine care definesc spiritualitatea românească. Totodată, festivalul va continua și în acest an Programele Naționale Educaționale „Romanța ne unește” și „Tinerețea Romanței”, prin care dorim să promovăm în rândul tinerilor din România și Diaspora acest gen muzical al sufletului românesc, pentru a repune Romanța românească în drepturile ei firești, alături de alte genuri muzicale românești și internaționale.

Organizatorii ediţiei a 59-a: Primăria şi Consiliul Local Municipal Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Teatrul „Tony Bulandra” din Târgovişte, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România și cu Uniunea Muzicienilor din Moldova.

Direcția artistica a festivalului este asigurată de Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște, director artistic: Alina Mavrodin Vasiliu.

Evenimentul se va desfăşura la Cinematograful „Independența” din Târgovişte.

Concertele vor începe în fiecare seară la ora 18.00 și vor fi transmise integral în direct de TVR 3 și TVR Craiova. Seara de gală va fi transmisă în direct și de Radio România Antena Satelor.

Festival realizat în coproducție cu Televiziunea Română.

EVENIMENTELE ASOCIATE FESTIVALULUI

a. Programul Național de Concerte „Familia Romanței”. Programul va continua seria concertelor de mare succes desfășurate, în perioada 2017-2025, sub genericul „Romanța ne unește”, „Comori ale Romanţei”, „Izvoare ale Romanţei”, „Tinerețea Romanței”, „Romanța, regina inimilor”, „Romanțele Dorului” și „Suflet de Romanță”, „Poduri de Romanță”. În cadrul Programului Național de Concerte „Familia Romanței”, vor fi organizate concerte de Romanță în zone istorice ale țării, în mari oraşe din România și din Republica Moldova, la care vor participa laureaţi prestigioși ai Festivalului „Crizantema de Aur”, alături de mari interpreţi de romanţe din fiecare zonă istorică. Romanța românească este un gen muzical de patrimoniu, care se află în geneza Imnului Național al României și figurează în Repertoriul naţional al patrimoniului cultural imaterial. Numeroase instituții prestigioase din România susțin demersul inițiat de organizatorii Festivalului Național „Crizantema de Aur” de înscriere a Romanței pe Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii. Proiectul are în vedere un dosar comun România – Republica Moldova.

b. Programul Național Educațional „Tinerețea Romanței” va continua și în acest an pentru a promova în rândul tinerilor acest gen muzical al sufletului românesc, pentru a fi inclus în programa de studii în licee și facultăți de muzică și pentru a repune Romanța românească în drepturile ei firești, alături de alte genuri muzicale românești și internaționale.

c. Aniversare „Romania în UNESCO ´70”, eveniment FRACU, alături de Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște și „Alumnus Club”. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște (ora 11.00) și la Cinematograful „Independența” din Târgoviște (ora 18.00);

d. Omagiu corifeilor romanţei – eveniment realizat cu sprijinul Fundaţiei „Henry Mălineanu” cu scopul celebrării creației compozitorului de romanțe Henry Mălineanu, precum și pentru omagierea altor mari personalități

e. Expoziții: „Izvoare ale Romanței” (partituri vechi), realizată de Teodor Vasiliu; Culorile Romanței”, realizată de artistul plastic Carmen Florian – președinte UC ExpoArt - București și Expoziție florală

f. Lansări discografice și editoriale: Constantin Florescu, Georgeta Plută, Camelia Florescu și clubul de muzică Kids’ Castle

Notă: Evenimentele au loc în fiecare seară a festivalului, în foaierul Cinematografului Independența din Târgoviște.

SINTEZA PROGRAMULUI FESTIVALULUI „CRIZANTEMA DE AUR”, ediția a 59-a

• Festivalul Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur”, ediţia a 59-a, va fi transmis integral în direct pe posturile TVR 3 și TVR Craiova, în perioada 22-24 octombrie 2026, în fiecare seară, începând cu ora 18.00. Postul Radio România Antena Satelor va transmite în direct seara de gală din 24 octombrie 2026, începând cu ora 18.00.

• Ediţia a 59-a a Festivalului „Crizantema de Aur” va fi structurată astfel:

a) Concursul de interpretare - joi, 22 octombrie și vineri, 23 octombrie;

b) Concursul de creaţie – vineri, 23 octombire;

c) Gala laureaților – sâmbătă, 24 octombrie;

d) Concertul „Crizanteme surori” – participă laureați ai celor două festivaluri surori „Crizantema de Aur” (Târgoviște) și „Crizantema de Argint” (Chișinău): Anastasia Popova (Rep Moldova), Ana Cebotari, Cristina Beldean Moșuțan, Marius Bălan, Diana Văluță (Rep Moldova), Ana Maria Donose, Bogdan Hrestic, Alina Huțu, Alina Ichim, Sorin Lupu, Silvia Goncear (Rep Moldova)

e) Microrecitaluri „Destin de Romanță”: Paul Surugiu - medalion Ileana Sărăroiu; Camelia Florescu - medalion, Trofeu Creație 2025; Ina Cristea – medalion Titel Popovici; Doina Timu Anton - medalion Constantin Arvinte 100 de ani de la naștere; Giorgio Martin (Germania) - medalion Aurel Giroveanu 110 ani de la naștere, Silvia Zagoreanu (Rep Moldova) – Medalion, 30 de ani de Romanță; Constantin Florescu – Medalion, 50 de ani de Romanță;

f) Concertul extraordinar „Familia Romanței”: Stela Botez (Fata cu cobza – Rep Moldova) – medalion Romanța și Cobza, surori în patrimoniul românesc; Taisia Caraman Mustea (Rep Moldova) – medalion Gheorghe Mustea; Georgeta Plută – medalion „Dor de Romanță”; Alina Mavrodin Vasiliu – Medalion „Casa Romanței”; Daniela Vlădescu – medalion Gherase Dendrino - 125 ani de la naștere; Liviu Burz (Austria) – medalion Guilelm Șorban, 150 de ani de la naștere; Geanina Munteanu – medalion Dan Mizrahy - 100 ani de la naștere; Vlad Miriță – medalion Ionel Fernic – 125 ani de la naștere

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• Concursul de interpretare: participă 16 concurenţi, selecţionaţi în urma a cinci preselecţii, realizate în perioada 15 mai – 30 iunie 2026;

• Concursul de creaţie participă 15 creatori cu romanţe în primă audiţie, selecționate în urma preselecţiei naţionale realizate la 26 iunie 2026, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova și cu Societatea Muzicienilor Români „Armonia” din Cernăuți - Ucraina;

Notă: În festival participă concurenți și mari artiști de romanță românească din România, Republica Moldova, Ucraina, Germania, Austria, alături de prestigioși laureați ai festivalului.

• Acompaniază:

Orchestra „Folclor” din Chișinău - dirijor Adrian Nistreanu – maestru în artă

Orchestra „Romanţa” din București - dirijor Alexandru Ilie

• Juriul concursului de interpretare va fi format din interpreţi prestigioși de romanţă şi din personalităţi ale vieţii muzicale care promovează romanța românească în țară și în străinătate.

• Juriul concursului de creaţie va fi format din personalități artistice și compozitori desemnaţi de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Uniunea Muzicienilor din Moldova și de organizatorii festivalului.

• Prezentatori: Alexandra Velniciuc şi Vlad Miriță

Eda Marcus și Silviu Biriș.

• Scenografia: Andreea Burlacu

Co-producător: TVR – transmisiune integrală ÎN DIRECT pe TVR 3 și TVR Craiova.

Parteneri media: TVR, Radio România (transmisiuni pe Radio România Antena Satelor), Revista „Actualitatea Muzicală” a Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR); Cotidianul „Ultima ora”; DCNews; Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) – Secția Presă Culturală; Revista „Eminesciana”; Radio Prodiaspora.

Sponsori:

Proiect susținut de CEC Bank

și de următorii sponsori: NEW CONCEPT TRAVEL; FUNDAȚIA HENRY MĂLINEANU; CAMERA NOTARILOR PUBLICI PLOIEȘTI; ASTRA; EXPERT RECYCLING; BOROMIR; PAKMAYA; HOTEL NOVA LUXURY TÂRGOVIȘTE CORNEL&CORNEL TOPOEXIM; DINAMIC DELUXE; MENS SANA TÂRGOVIȘTE; FLOWER BOX ATELIER; ALIZZE - MAGAZIN ROCHII DE SEARĂ TÂRGOVIȘTE;

* Biletele se vor pune în vânzare la Teatrul Tony Bulandra,

Bulevardul Regele Carol I Nr. 43, Târgoviște, 130024, DB RO,

Tel: (004) 0374.871.834; Fax: (004) 0374.094.729; WhatsApp: 0799.759.012;

E-mail: contact@tonybulandra.ro pr@tonybulandra.ro