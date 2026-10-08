Centenar John Coltrane și Miles Davis, aniversat de Big Band-ul Radio România

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Big Band-ul Radio România își deschide joi, 15 octombrie 2026 (de la 19.00) noua stagiune la Sala Radio cu un eveniment special: Coltrane 100 Miles, un concert care celebrează centenarul nașterii a două legende ce au schimbat definitiv istoria jazzului, John Coltrane și Miles Davis.

Saxofonistul John Coltrane a revoluționat limbajul improvizației și a dus jazzul spre teritorii de o intensitate și o libertate fără precedent, în timp ce Miles Davis, trompetist, compozitor și neobosit inovator, s-a aflat în avangarda mai multor transformări majore ale genului, de la cool și jazz modal până la fusion. Cei doi au scris împreună o pagină esențială din istoria jazzului, Coltrane făcând parte din celebrul grup al lui Miles Davis care a înregistrat, între altele, legendarul album Kind of Blue.

Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru, îi omagiază într-o seară ai cărei soliști sunt Sebastian Burneci (la trompetă) și Cătălin Milea (la saxofon). Printre piesele pe care le veți asculta la Sala Radio se numără titluri ca Milestones, So What, Impressions și Blue Trane.

Sebastian Burneci, carte de vizită impresionantă

Sebastian Burneci este unul dintre cei mai reprezentativi artiști de jazz din România. Prim trompetist și solist al Big Band-ului Radio România, este al fondator și lider al ansamblului de jazz contemporan Bucharest Jazz Orchestra și co-fondator (împreună cu Exces Music) al ansamblului Romanian Youth Jazz Orchestra (RYJO), prima orchestră de jazz dedicată tinerilor muzicieni din România. Este, de asemenea, inițiatorul proiectului cultural Bucharest Jazz Club, prima stagiune de jazz dedicată tinerilor, prezentată lunar de Romanian Youth Jazz Orchestra (RYJO), la Goethe Institut București.

Călin Mitea, inițiatorul primei reviste de jazz românești

Prin sunetul său unic, saxofonistul Cătălin Milea este considerat unul dintre cei mai activi muzicieni din jazzul românesc. Și-a început studiile la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, le-a continuat în Olanda (la Conservatorul Prins Claus, Conservatorul din Amsterdam și Haga) și în S.U.A. (Long Island University – Brooklyn, New York). În perioada 2008-2010, i-a fost acordată Bursa Huygens Beurs a Guvernului olandez şi a fost sprijinit de Fundaţia Makarov.

Este inițiatorul primei reviste de jazz românești: Jazz Compas. A înregistrat albumele „Re-Bop Unit featuring Dick Oatts” (cu participarea unuia dintre cei mai apreciaţi muzicieni ai genului din New York), „Something for Now” (cu trio-ul de muzică improvizată RAM (Rodriguez/Aksunger/Milea), „Evocative” (în duo alături de chitaristul Dan Mitrofan) și albumul „TETRISMATIC”, în formulă de quartet.

A înregistrat/concertat cu ansambluri ca Big Band-ul Radio România, European Youth Big-Band, European Contemporary Orchestra (ECO), Camerata Ardesko, cu trio-ul Synaesthetik (ca lider), Confluence Quartet (alături de pianistul Lucian Ban), Re-Bop Unit (alături de chitaristul George Dumitriu), Sonoterra Ensemble, Mircea Tiberian Group, Bucharest Jazz Orchestra ș.a.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.