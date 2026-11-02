Reacția lui Alfred Simonis la valul de critici după petrecerea de botez a copilului său

Alfred Simonis

A fost un weekend interesant la PSD.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a răspuns cu ironie criticilor stârnite de petrecerea de botez a copilului său, organizată în weekend, la care au participat și lideri ai partidului.

Alfred Simonis a spus că „a fost un weekend greu nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, ci și pentru ceilalți”.

„Bună dimineața, după un weekend greu, după cum bine știți. Dar nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, a fost un weekend greu, ci și pentru ceilalți.

Au stat la pândă, au stat prin boscheți, au stat toată noaptea treji, să comenteze, să propage, să promoveze. Deci un weekend greu pentru toată lumea. Suntem foarte obosiți și unii, și alții”, a declarat Alfred Simonis, luni, la începutul unei ședințe, potrivit imaginilor video postate de Vocea Timișului.

Petrecerea de botez a celui de al treilea copil al lui Alfred Simonis a avut loc sâmbătă seară într-o locație de lux din Timișoara.

Nașul copilului a fost președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, iar la petrecerea de botez au participat mai mulți lideri PSD, printre care fostul lider al partidului Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, alături de soțul ei, Claudiu Manda, Alexandru Rogobete, Florin Manole, Alexandru Rafila.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că regretă percepţia creată în rândul oamenilor faţă de botezul organizat de Alfred Simonis la Timișoara, eveniment la care au participat lideri social-democraţi.

