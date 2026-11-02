Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că a raportat persoane moarte ca fiind dezinstituționalizate: "Pierdem bani din PNRR"

Florin Manole, ministrul Muncii. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru interimar al Muncii, Dragos Pîslaru, a raportat persoane moarte ca fiind dezinstituționalizate, acuză actualul ministru al Muncii, Florin Manole. Mai mult, el spune că, din această cauză, România va pierde bani prin PNRR.

Florin Manole spune că Ministerul Muncii a fost avertizat de eroare, dar a refuzat să facă verificări și să corecteze datele eronate.

Florin Manole: "Asta arată cinism și lipsă de profesionalism"

"Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate! Asta arată cinism și lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false.



Din acest motiv, corecția de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani, pentru că verificarea si raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie și august, au fost greșite. Pîslaru a fost avertizat de mai multe ori, în scris, în luna august, de către colegii din Ministerul Muncii. I s-a spus că este necesară verificarea și completarea datelor, și adăugarea de documente justificative necesare îndeplinirii corespunzătoare a țintei din PNRR. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnatura președintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greșite, inclusiv persoane decedate", a scris Florin Manole.

Cum s-au întâmplat faptele - cronologia prezentată de Florin Manole

"Ordinea cronologică a faptelor este următoarea:



Până la 8 iulie 2026 a fost stabilit cadrul general necesar dezinstituționalizării, iar toți actorii implicați au fost informați oficial că decesele, transferurile în alte centre și formele de locuire neconforme nu pot fi luate în considerare.



În 10 iulie, dosarul dezinstituționalizării a fost predat noii conduceri ANPDPD printr-un protocol oficial. Aceasta a avut apoi aproape două luni, până la 31 august, pentru a verifica și a asigura conformitatea dosarelor.



La începutul lunii septembrie, ANPDPD a anunțat că ținta a fost atinsă, raportând 3.976 de persoane dezinstituționalizate. Când tabelul a ajuns la Comisia Europeană, au fost identificate informații lipsă, decese, transferuri în alte centre rezidențiale și persoane care nu erau instituționalizate până în anul 2020. Comisia a cerut de urgență revizuirea datelor.



În urma verificării făcute la minister, 478 de cazuri au fost eliminate: persoane decedate ori care nu erau instituționalizate până în anul 2020, sau nu aveau documente justificative, altele figurau în forme de locuire nereglementate, altele în curs de dezinstituționalizare, sau transferate în alte centre.



Așadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituționalizate. Nu vom acoperi această greșeală și nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă", a scris Florin Manole, pe o rețea socială.

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