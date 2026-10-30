Noul prefect al județului Arad, fost ospătar în tinerețe. Mihai Fifor: Unii au o problemă. De când a devenit munca cinstită un motiv de rușine?

Marius Sulincean / FOTO: Facebook Marius Sulincean

Deputatul PSD Mihai Fifor îi ia apărarea noului prefect al județului Arad, Marius Sulincean, după ce în spațiul public au apărut critici legate de faptul că acesta a lucrat ca ospătar în tinerețe.

Mihai Fifor cataloghează atacurile nedrepte și subliniază că munca cinstită nu este o rușine, amintind totodată că noul prefect are studii superioare și experiență în administrația locală.

"De când a devenit munca cinstită un motiv de rușine?"

"Văd că unii au, mai nou, o problemă cu noul prefect al județului Arad. Și anume că, în tinerețe, a muncit cinstit, ca ospătar.

Și mă întreb: de când a devenit munca cinstită un motiv de rușine? Ce este rușinos în a-ți câștiga existența prin propria muncă, indiferent de meseria pe care o practici?

Câți tineri din România nu muncesc astăzi ca ospătari, vânzători, curieri sau în alte meserii, pentru a-și plăti studiile, pentru a-și ajuta familiile ori, pur și simplu, pentru a-și construi un viitor? Ar trebui să le fie rușine? Să fim serioși!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.

"Vorbim despre un om cu studii superioare"

"Noul prefect al județului Arad, Marius Sulincean, este absolvent al Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului, unde și-a obținut diploma de inginer în 2011.

A fost consilier local în comuna Fântânele, a exercitat două mandate de consilier județean, începând din 2012, fiind liderul grupului PSD din CJ, și a ocupat, timp de peste patru ani, între ianuarie 2022 și aprilie 2026, funcția de subprefect al județului Arad.

Așadar, vorbim despre un om cu studii superioare, cu experiență în administrația locală și județeană și care cunoaște deja activitatea Instituției Prefectului. Nu despre cineva care descoperă administrația publică odată cu numirea în funcție", a punctat deputatul PSD.

"Nu am considerat niciodată că traseul profesional al unui om trebuie folosit pentru a-l umili"

În acest context, Mihai Fifor oferă și exemplul altor politicieni, apărându-le parcursul profesional și școlar. Subliniază că munca cinstită de la o vârstă fragedă și educația realizată la seral sau la o vârstă mai avansată nu reprezintă motive de rușine sau dispreț. ci demonstrează efortul personal și merită respect, refuzând ideea că traseul vieții cuiva ar trebui folosit pentru a-l umili.

"Da, înainte de toate acestea, Marius Sulincean a muncit ca ospătar și șef de sală. A muncit cinstit, și-a câștigat existența, apoi și-a continuat studiile și și-a construit un parcurs profesional. Unde este problema?

Iată, de pildă, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca. A urmat liceul la seral, pe care l-a absolvit la 24 de ani. Facultatea a terminat-o la 35 de ani. A fost, la rândul lui, ospătar. Este asta o rușine?

Sau fostul ministru de Interne Traian Igaș, care și-a luat Bacalaureatul la 23 de ani. Ar trebui să fie acesta un motiv de dispreț?

Eu nu cred. Și nu am considerat niciodată că traseul școlar sau profesional al unui om trebuie folosit pentru a-l umili. Fiecare om are propriul drum în viață, propriile împrejurări și propriile eforturi. Iar faptul că cineva a muncit de tânăr sau a terminat școala mai târziu nu îl face cu nimic mai puțin demn de respect", a mai scris Mihai Fifor.

"Mi se pare profund nedrept"

"Sigur că este legitim să discutăm despre pregătirea, competența și capacitatea unui om de a exercita o funcție publică. Dar acestea se judecă după ceea ce știe să facă, după responsabilitatea cu care își îndeplinește atribuțiile și după rezultatele pe care le obține. Nu după meseriile cinstite pe care le-a practicat în tinerețe.

Mi se pare profund nedrept să transformăm munca unui om într-un motiv de batjocură. Mai ales într-o țară în care milioane de români muncesc din greu, în meserii dintre cele mai diverse, pentru a-și întreține familiile și pentru a duce o viață decentă.

Munca cinstită nu este și nu va fi niciodată o rușine. Rușinos este să-i disprețuiești pe cei care muncesc", a conchis deputatul PSD.

Marius Sulincean și-a dat demisia din funcția de subprefect din cauza... lui Bolojan

În luna aprilie, Marius Sulincean, și-a dat demisia din funcția de subprefect al județului Arad, afirmând că este "un gest profund politic" față de "drumul greșit" al guvernului Bolojan de atunci.

"Gestul de a-mi depune astăzi demisia din funcția de subprefect al Aradului este unul profund politic. Spre deosebire de Ilie Bolojan, nu mă cramponez de scaun, de funcție, din orgoliu, vanitate, prostie sau ce Dumnezeu îl mai motivează pe premier, după ce românii i-au spus clar în față că nu îl mai vor. Da, drumul este greșit și este nevoie de o corecție.

Ilie Bolojan trebuie să plece, pentru că și-a întors fața de la nevoile și aspirațiile acestui popor și în loc de liniște și bunăstare i-a livrat austeritate și suferință", a transmis Marius Sulincean, atunci, pe Facebook.

Acuzat că, timp de cinci luni, nu s-a prezentat la muncă

Recent, prefectul demisionar al județului Arad, Mihai Pașca (PNL), l-a acuzat că, timp de cinci luni, nu s-a prezentat la muncă la Poștă pe motiv că ar fi bolnav, deși ar fi participat la acțiuni politice, în timp ce social-democratul a precizat că s-a aflat în concediu medical.

"M-am prezentat la serviciu, dar am avut o problemă de sănătate și am avut nevoie de concediu medical o perioadă mai lungă", a spus Sulincean, pentru Agerpres, fără să facă alte comentarii.