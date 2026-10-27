Ministrul Transporturilor, gafă privind Tunelul Momaia. L-a încurcat cu numele actorului Jason Momoa. Val de glume în online: "Dacă apare apă în tunel, îl chemăm pe Aquaman"

Jason Momoa și Ștefan Ovidiu Popa / Sursele colajului foto: capturi video Facebook Ștefan Ovidiu Popa / YouTube The Graham Norton Show

Ștefan Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor, a fost protagonistul unei gafe, în timpul vizitei de la șantierul Secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu – Pitești.

În cadrul declarațiilor de presă, ministrul Ștefan Ovidiu Popa a comis o gafă, pronunțând numele Tunelului Momaia ca fiind "MOMOA", celebrul actor de la Hollywood - Jason Momoa - din Game of Thrones sau Aquaman.

"Am fost și în tunelul Momoa", a spus Ștefan Ovidiu Popa.

Momentul poate fi urmărit mai jos, la minutul 0:52.

"Tunelul Momoa nu e paralel cu tunelul Rocky Balboa?!"

Momentul a devenit viral în mediul online, unde umorul românilor a explodat. Mulți utilizatori au făcut glume pe seama greșelii comise de ministru:

"Păi tunelul Momoa nu e paralel cu tunelul Rocky Balboa?!" / "Tunelul Momoa? Este în Zimbabwe?" / "De la Momaia la Momoa a fost doar un pas. Dacă apare apă în tunel, îl chemăm pe Aquaman. Dacă se termină autostrada la timp, intrăm direct în categoria filmelor SF!"

"Mai bine rămâneai acolo-n tunelu lu' Momoa."/ "Probabil a lipsit mult de la scoala ca să vadă filme de acțiune." / "E posibil sa fie fan Jason Momoa și să creadă că e un omagiu. Gen parcul Donald Trump." / "Acum o să mă simt jignit dacă îmi spui Momoa."

Internauții au început rapid să posteze tot felul de imagini editate cu actorul pe șantierul autostrăzilor din România.

"Haha, poate îi zic Momoa"

Și jurnalista Sonia Simionov a taxat momentul nefericit al ministrului Ștefan Ovidiu Popa, în notă ironică.

"Ministrul Transporturilor a rebotezat tunelul Momaia. Acum se numește Momoa. Noul ministru al Transporturilor a încurcat numele unui tunel de pe A1 cu al lui Aquaman. "Am fost și în tunelul Momoa", a spus Ștefan Ovidiu Popa marți, în timpul vizitei pe șantierul de la Curtea de Argeș.

Tunelul se numește, de fapt, Momaia, după dealul pe care îl traversează. Ministrul l-a confundat cu actorul Jason Momoa. Tunelul are 1.350 de metri și este primul tunel de autostradă săpat în munte din România. Lotul de aproape 10 kilometri dintre Tigveni și Curtea de Argeș se deschide în a doua jumătate a lunii noiembrie.

Eu deja văd discuțiile de înainte de conferință. Ministrul cu aghiotanții prin mașină.

- Deci... cum se numește tunelu' ăsta? Mamaia, Momoa?

- Momaia, șefu'!

- Haha, poate îi zic Momoa.

- Eh, cum șefu' să spuneți...", a scris Sonia Simionov pe Facebook.

Totuși.... Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu - Pitești va fi deschisă circulației

Dincolo de glumele care au apărut după acest moment, secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu - Pitești va fi deschisă circulației în noiembrie 2026. Anunțul a fost făcut, marți, chiar de ministrul Transporturilor, în urma vizitei de pe șantierul lotului de aproape 10 kilometri, unde lucrările au atins un stadiu fizic de 99,2%.

Tunelul Momaia, cum corect este numit, are o lungime de 1,35 kilometri și reprezintă primul tunel rutier forat de pe o autostradă din România. Odată cu darea în exploatare a acestei secțiuni, șoferii vor putea folosi în total aproximativ 54 de kilometri din lungimea totală de 122 de kilometri a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1).