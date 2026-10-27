Gheorghe Piperea, candidatul AUR pentru Primăria București la alegerile din 2028

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR. Sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul Gheorghe Piperea este candidatul AUR pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile locale din 2028.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat, marţi seara, că europarlamentarul Gheorghe Piperea este candidatul partidului pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, la alegerile locale din 2028.

„Chiar dacă teoretic mai avem doi ani până în momentul alegerilor locale, noi considerăm de cuviinţă să anunţăm deja numele viitorilor candidaţi şi o vom face în această seară cu Bucureştiul. Totodată, pe parcursul următoarelor săptămâni şi luni, în toate oraşele importante şi la preşedinţia tuturor consiliilor judeţene, vom prezenta viitorii candidaţi”, a declarat, într-un briefing, George Simion.

Președintele AUR a precizat că decizia privind candidatura pentru Capitală a fost luată în cadrul Biroului Naţional de Conducere al partidului.

„Astăzi (marţi, n.r.), la ora 15, a avut loc o şedinţă a Biroului Naţional de Conducere al AUR, unde a fost votat ca propunere a Alianţei pentru Unirea Românilor de candidat la Primăria Bucureşti domnul profesor universitar şi europarlamentar Gheorghe Piperea”, a subliniat George Simion.

De ce își anunță Gheorghe Piperea candidatura încă din 2026

Gheorghe Piperea a arătat că anunţarea candidaturii încă de acum permite construirea unui proiect pentru Bucureşti prin dezbatere publică şi consultarea celor care cunosc problemele oraşului.

„Distanţa aceasta mare, de probabil un an şi jumătate, din momentul în care se anunţă această candidatură şi alegerile propriu-zise, se justifică pentru că noi toţi trebuie să ajungem, prin dezbateri, să cunoaştem care sunt problemele reale ale Bucureştiului, care este un oraş extrem de complicat, şi care sunt potenţialele soluţii. Mai mult decât atât, lumea trebuie să ne cunoască, să ştie despre cine este vorba”, a spus Gheorghe Piperea.

Piperea a adăugat că vrea să fie mai bine cunoscut şi a susţinut că nu are vulnerabilităţi.

„Sunt absolut convins că foarte puţini dintre dumneavoastră nu ştiu cine sunt, dar este mai important de spus că e nevoie ca lumea să ne ştie, să ne cunoască şi, aşa cum am spus şi în campania electorală pentru alegerile europarlamentare, care de asemenea s-a făcut cu aproape un an de zile înainte, sunt un om obişnuit ca voi toţi şi sunt ca o carte deschisă, tot ceea ce vreţi să ştiţi despre mine, tot ceea ce publicul vrea să ştie despre mine este deja pe internet, este public. De exemplu, spre deosebire de alte persoane care se dau doctori la Sorbona, dacă vreţi să verificaţi că într-adevăr am titlul de doctor în drept la Sorbona (...), puteţi să verificaţi registrul naţional de teze (...). Teza mea de doctorat este din 2005, nu este de ieri. Chiar sunt profesor universitar şi chiar sunt conducător de doctorate. E foarte important pentru mine să insist asupra acestui lucru pentru că nu am nicio vulnerabilitate”, a spus europarlamentarul Gheorghe Piperea.

Cine este Gheorghe Piperea

Gheorghe Piperea este europarlamentar, vicepreşedinte al Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), profesor universitar şi avocat, specialist în drept comercial, insolvenţă şi protecţia consumatorilor, menţionează un comunicat transmis de AUR.

Activitatea sa parlamentară europeană vizează consolidarea pieţei unice, protecţia consumatorilor, concurenţa loială, reforma legislaţiei privind insolvenţa şi transparenţa instituţională. Este implicat în dosare legislative privind practicile comerciale neloiale din sectorul agroalimentar, soluţionarea alternativă a litigiilor, reglementarea detergenţilor, aspectele instituţionale ale inteligenţei artificiale, inclusiv protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, şi Programul privind piaţa unică şi vama 2028-2034.

Doctor în drept al Universităţii Paris I Pantheon-Sorbonne din 2005, Gheorghe Piperea este profesor la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, unde predă drept comercial, protecţia consumatorilor şi proceduri de insolvenţă, coordonând totodată cercetări doctorale în aceste domenii, potrivit Agerpres.