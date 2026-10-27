Jurnalistul Răzvan Apostolescu, poreclit „Balonul” la Radio România, a murit chiar în ziua decernării Balonului de Aur 2026

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Răzvan Apostolescu, jurnalist și comentator sportiv la Radio România Actualități, a murit.

Răzvan Apostolescu, poreclit „Balonul” la Radio România Actualități, a murit, pe 26 octombrie 2026, chiar în ziua în care s-a decernat Balonul de Aur 2026, la Londra, câștigat de Harry Kane.

De la „Fotbal minut cu minut” la interviul cu Michel Platini: cariera lui Răzvan Apostolescu



Jurnalistul Răzvan Apostolescu a avut o activitate îndelungată în presa sportivă. Publicul îl asociază, mai ales, cu emisiunea „Fotbal minut cu minut”, una dintre producțiile de referință ale radioului românesc. Răzvan Apostolescu a fost primul crainic la secția sport la Radio România Actualități, după 1989.

Foto Facebook arhivă Radio România Actualități - Răzvan Apostolescu în planul apropiat

De-a lungul carierei sale, Răzvan Apostolescu a relatat despre multe competiții sportive, în special din fotbal, acoperind meciuri din Superliga, Cupa României, competițiile internaționale, dar și turnee de minifotbal. A realizat transmisiuni și de la stadion, un episod interesant al carierei lui Răzvan Apostolescu a fost interviul cu Michel Platini, fostul mare fotbalist francez și președinte al UEFA. Ion Țiriac a avut rolul de traducător.

Prin transmisiunile, relatările și interviurile făcute de-a lungul timpului, Răzvan Apostolescu a contribuit la tradiția comentariului sportiv radiofonic din România.

Originar din comuna Buciumeni, județul Dâmbovița, Răzvan a fost vecin în localitatea natală cu o altă voce marcantă a radioului, respectiv Paul Grigoriu.